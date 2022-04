Luis Medina, ante el juez del 'caso Mascarillas': "Yo no conocía de nada al primo de Almeida"

El aristócrata Luis Medina Abascal, imputado por estafa, blanqueo, falsedad documental y alzamiento de bienes, ha sido interrogado este lunes por el juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas.

Según consta en el acta de declaración, firmada por el propio investigado, Medina ha asegurado al magistrado que telefoneó al primo del alcalde de Madrid, al que "no conoce de nada".

"A mí me pasan el contacto de Carlos Martínez-Almeida. Una amiga en común (...), directora de una universidad en la que yo estuve año y medio. (...) Esta señora me dio el teléfono de Carlos Martínez-Almeida. No le conocía de nada a este señor (...). Hablando con [la amiga que facilitó el teléfono], le dije que quería contactar con el Ayuntamiento o con la Comunidad [de Madrid]. Llamé a Carlos Martínez-Almeida, le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podía dar un contacto en el Ayuntamiento. (...) Carlos Martínez-Almeida me dio un e-mail, que creo que era de Elena Collado, responsable de compras en ese momento", reza el acta, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El hijo de Naty Abascal ha proseguido su declaración contando al juez que escribió a Collado, la encargada de negociar las adquisiciones sanitarias. Sólo se telefonearon una vez y nunca se vieron en persona, ha dicho el hermano del actual duque de Feria. Esta funcionaria, por su parte, aseguró al fiscal que desconoció las comisiones cobradas por Luceño y Medina y dijo no recordar cómo obtuvo el contacto de este último.

Durante su declaración, Luis Medina ha negado tener contacto alguno con la empresa malasia Leno, la proveedora del material y de la que su socio Alberto Luceño se presentó como "agente exclusivo". Tampoco con el responsable de la mercantil, San Chin Choon. Ante el fiscal, Luceño declaró que, en esta operación comercial, le reconoció a Medina "una comisión por pasar un contacto", refiriéndose al primo del alcalde.

"En Asia, cuando estás trabajando con una empresa, te hacen firmar documentos acreditativos como que estás trabajando con ellos", ha dicho Luis Medina este lunes. "Al principio, no pacté nada con el señor Luceño. (...) Me iba llamando y me iba contando lo que iba pasando. Recibí novecientos y pico mil euros; me lo remitió Leno", ha añadido.

"El señor Luceño hizo todo el trabajo. Trajo una oferta que no había [en España]. No había oferta y sí mucha demanda: un contenedor que antes se enviaba por dos mil euros, en aquel momento [de la pandemia] te lo enviaban por 30.000", ha concluído ante el juez,

Fiscalía y el alzamiento de bienes

El aristócrata también ha asegurado ante el juez que no cree haber cometido delito alguno. La Fiscalía discrepa. Precisamente, ante el Ministerio Público, Luis Medina declaró el 13 de abril de 2021.

Tal y como publicó este diario, el fiscal Luis Rodríguez Sol, encargado de la investigación, le interrogó acerca de los más de 900.000 euros que Medina cobró por intermediar en el contrato de las mascarillas.

Así consta en el vídeo de su declaración:

Fiscal: Le voy a ser muy sincero. Si vamos al Juzgado, hay que pedir el embargo de estos bienes. Su abogado se lo podrá decir, pero si usted hiciera cualquier maniobra intentando, no sé, ponerlo a nombre de otro... eso sería un delito.

Medina: ¡Ah, no, hombre!

El abogado de Medina: Nada más lejos, señor fiscal, colaboración extrema

Cuando el juez Carretero intentó embargar los bienes en los que Medina había gastado casi toda su comisión, descubrió que las cuentas bancarias del investigado tan sólo albergaban 247 euros. Por ello, sólo pudo retenerle un velero valorado en más de 310.000 euros. Ni rastro de dos bonos bancarios que había adquirido por 400.000 euros. Se había deshecho de ellos. Pocos días después, el magistrado le imputó por alzamiento de bienes.

Este lunes, ante el juez, Luis Medina ha asegurado que el fiscal no le avisó "expresamente" de que "tuviera prohibido" disponer de los bonos bancarios. "Dispuse porque no pensé que hubiera nada irregular, el señor fiscal no me advirtió de que fuera delictivo", reza el acta de la declaración.

"No tengo intención de defraudar nada. Estoy haciendo todo lo posible por evitar el alzamiento de bienes", ha añadido, según consta en este documento. También, ha negado tener "ni un euro" en el extranjero. Tras la declaración de los dos imputados, el juez Carretero ha optado por retirar el pasaporte tanto a Alberto Luceño como a Luis Medina.

"Los guantes, los estipulados"

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que ambos "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado, en los peores meses de la pandemia de coronavirus. La funeraria municipal pagó unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina habría cobrado 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada al consistorio. Así lo ha reconocido este lunes ante el juez. Luceño, en total, más de cinco millones de euros por los tres contratos. E, incluso, este último habría ocultado a Medina que su comisión era varias veces superior, haciéndole creer que ambos recibirían cantidades idénticas.

Este lunes, ambos se han ratificado casi totalmente en sus declaraciones prestadas hace más de un año ante la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, como novedad, Medina ha declarado ante el juez que ahora no se siente estafado por su socio, a pesar de la desigualdad de sus comisiones. Una diferencia que el aristócrata descubrió mientras le interrogaba el fiscal el 13 de abril de 2021.

Luis Medina también ha asegurado al juez que es "bróker de materias primas" y que nunca se había dedicado "a temas sanitarios hasta que empezó la Covid". Y sobre los guantes entregados a la funeraria municipal, Medina ha indicado que "eran los estipulados; otra cosa es que las expectativas del Ayuntamiento fueran otras".

Según la querella de Anticorrupción, los comisionistas también usaron documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo, un velero o varios coches deportivos— habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

