Luceño, al fiscal: "Acuerdo con Luis Medina reconocerle una comisión por pasar un contacto"

Alberto Luceño, uno de los autores de la supuesta estafa a la funeraria municipal de Madrid en varios contratos sanitarios, explicó el 14 de abril de 2021, ante el fiscal anticorrupción, su papel como intermediario en esta operación, con la que se embolsó comisiones millonarias a cambio de entregar material defectuoso. El interrogado se presentó como un "agente exclusivo" de una empresa asiática proveedora de los productos.

También especificó la labor de su socio, el aristócrata Luis Medina, en esta transacción. "Luis no estaba en la misma posición en la que estaba yo", expuso Luceño. "El señor Medina es la persona que me pasa un contacto. Él no ha hecho nada en la operación". ¿A qué contacto se refiere? Al de Elena Collado, la consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, participada al 100% por el Ayuntamiento de la capital.

Fue con esta funcionaria con la que Alberto Luceño negoció, desde aquel momento, los términos del contrato a través de WhatsApp y mediante varias llamadas de teléfono.

Alberto Luceño, acusado por la Fiscalía de la estafa de las mascarillas.

Durante el interrogatorio de abril, a cuyo vídeo ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal incide: "¿En qué términos había quedado usted con el señor Medina?". "Los términos del señor Medina son: a ti se te va a reconocer una comisión por pasar un contacto", reitera el empresario, que aclara que "ni se firma contrato" ni se detalla una cuantía precisa ni aproximada.

El día previo, el 13 de abril de 2021, Luis Medina, hijo de la exmodelo Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, también fue interrogado por el fiscal, en el marco de las diligencias de investigación abiertas contra ambos. El aristócrata había detallado que los dos socios pactan dividirse la comisión "a tercios". Uno para Medina, otro para Luceño y un último, para la empresa malaya Leno Marketing Sdn Bhd.

"Es incorrecto. No va por tercios. La comisión la asigna el vendedor y yo soy agente del vendedor", corrigió Luceño, quien insistió en presentarse como "agente exclusivo" de la compañía asiática.

"En el momento que se firma el contrato [con la empresa municipal], se lo mando y le digo: 'Leno, ¿de esta operación qué tengo?'. 'Tú, por ser agente, tanto dinero'. Llegamos un acuerdo y le digo: 'Luis, de esta operación se te reconoce tanto'. Ni Medina sabe lo que yo cobro, ni Elena [Collado] sabe lo que yo cobro. Lo fija Leno conmigo", expone durante el interrogatorio, de más de hora y media.

Luis Medina y Naty Abascal, en una imagen de archivo. Gtres

Asimismo, Luceño justifica que Luis Medina no conozca una parte de sus comisiones. "Ni debía conocerla", subraya. En la querella que, hace una semana, la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra ambos por los delitos de estafa, blanqueo y falsedad documental, el Ministerio Público detalla que Alberto Luceño habría escondido parte de sus comisiones ante su socio, haciéndole creer que ambos recibían cuantías idénticas.

En su escrito, Anticorrupción acusa a ambos, de tratar de "obtener, de común acuerdo, un exagerado e injustificado beneficio económico" durante la peor etapa de la pandemia de la Covid, cuando más acuciante era el suministro de material sanitario a las Administraciones públicas.

En total, por todo el encargo, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA —participada al 100% por el Ayuntamiento de Madrid— pagó casi 12 millones de dólares (unos 10 millones de euros) de dinero público.

Por dicha gestión, Luis Medina se habría embolsado una comisión de un dólar por cada mascarilla entregada. O lo que es lo mismo, habría recibido un millón de dólares (unos 920.000 euros) por intermediar en la venta de este producto. Este precio lo había pactado con Luceño. Y éste último se habría llevado otros tres millones de la misma forma (3 dólares por mascarilla). En total, se embolsó unos cinco millones de euros. Según Anticorrupción, ambos gastaron en productos de lujos sus comisiones.

Durante el interrogatorio ante el fiscal, Luceño aclará desde cuándo y por qué conoce a Luis Medina. "Le conocí en 2010. Yo he sido director general de textil en varias compañías y él tenía una empresa de comunicación del sector. Una persona que tenemos en común nos presenta". El próximo 25 de abril, ambos están citados a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, encargado de la investigación del caso Mascarillas.

