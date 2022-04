Condenan a 7 años y medio de cárcel al francotirador que fanfarroneó con matar a Pedro Sánchez

La Audiencia Nacional ha condenado a un total de siete años y medio de cárcel a Manuel Murillo, el vigilante de seguridad de 65 años que, en 2018, manifestó en varias conversaciones de WhatsApp su intención de matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante el juicio, celebrado hace varias semanas, el acusado explicó que tan sólo fanfarroneó con la posibilidad de matar al político, que es un tirador mediocre y que un cóctel de soledad, tranquilizantes, patriotismo, consumo desmedido de alcohol y problemas laborales y familiares le hizo sentirse "un héroe para salvar España" y realizar afirmaciones como ésas en dicho chat, que funcionaba como una "válvula de escape" en su vida. También intentó, según dijo, impresionar a una miembro de aquel grupo, una coordinadora local de Vox Terrasa, que fue la que denunció esos mensajes.

Concretamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le impone dos años y seis meses por el delito de homicidio en grado de proposición y 5 años de prisión por depósito de armas de guerra.

Además, le condena a 8 años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. Durante el juicio, varios peritos analizaron el arsenal que los Mossos d'Esquadra encontraron en casa de Manuel Murillo. En él, hallaron armas prohibidas y otras, modificadas de forma casera. Entre ellas, un fusil militar Cetme.

La Fiscalía llegó a solicitar para él hasta un total de más de 18 años de prisión, aunque, durante el juicio, rebajó su solicitud hasta los 13.

La sentencia relata que el acusado estaba integrado en un grupo de WhatsApp denominado Terrasa por España, en el que, a partir de junio de 2018, publicó mensajes en los que mostraba su "absoluto desacuerdo" con la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco, cuyos trámites habían sido iniciados entonces por el Gobierno de España. En aquel chat, Murillo también solía ensalzar el frranquismo.

Durante esos meses y hasta su detención, en septiembre de aquel año, expresó en distintos mensajes en ese foro o privadamente su intención de acabar con la vida del presidente del Gobierno. El acusado, señala el tribunal, "fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presidente del Gobierno, para lo que se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo".

Uno de los mensajes que escribió fue el siguiente: "Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez (sic) antes de que del todo hunda a España. No haría falta guerras". Otro de ellos fue: "No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera. Es una venganza por haber perdido la guerra. Estos sólo saben ganar la guerra cuando el otro está muerto. Si no, no tienen cojones ni saben luego cómo llevar un país. No lo voy a consentir. Si es preciso, me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo. (...) Si tocan a Franco, sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas no podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno".

Sobre Pedro Sánchez, manifestó: "Ya me gustaría tenerlo un día en el punto de mira (...) Si lo sacan [a Franco del Valle de los Caídos], me lo cargo; lo juro (...) Muerto el perro, se acabó la rabia". También instó a un "alzamiento nacional", a "dar un golpe de Estado" y a que "un comando" armado asaltase el Palacio de la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, si se producía la exhumación.

El tribunal —compuesto por Ángela Murillo, Teresa Palacios (ponente) y Fermín Echarri— admite que nunca hubo un "plan definitivamente urdido para ello". Pero considera que el enorme arsenal encontrado en su vivienda constata la "alta peligrosidad de la determinación adoptada por Manuel Murillo". También, rechaza aplicarle la eximente incompleta de intoxicación etílica plena, así como la atenuante de embriaguez por consumo de alcohol y medicamentos.

