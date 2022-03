El francotirador que fanfarroneó con matar a Pedro Sánchez: "Nunca pensé en algo tan gordo"

Noticias relacionadas El 'francotirador' que amenazó a Sánchez contará con informes de 3 peritos que le exculpan

Manuel Murillo entró este martes a la Audiencia Nacional con una sudadera negra, capucha y mascarilla. Y gafas oscuras, a pesar de la nube de polvo marrón que cubría el cielo gris de un Madrid sin sol. Un intento fallido de pasar desapercibido ante las cámaras de televisión. Abrió la puerta apenas unos minutos antes de las diez de la mañana, cuando estaba señalado el inicio de su juicio.

Murillo, de 65 años, está acusado de un delito de homicidio en grado de proposición y de depósito de armas de guerra. La Fiscalía pide para él, en total, más de 18 años de prisión por haber manifestado en WhasApp su disposición a matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez (sic) antes de que del todo hunda a España. No haría falta guerras", manifestó, indignado por los planes del Gobierno de trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco ni a José Antonio Primo de Rivera. Es una venganza por haber perdido la guerra (...) No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan, disparo", escribió en otra ocasión. Según escribió a una miembro de este chat, pretendía confesar este plan a Santiago Abascal, presidente de Vox.

Aquellas palabras, según ha narrado en la Sala, a preguntas de la Fiscalía, eran poco más que una bravuconada: "Con la edad que tengo... Eran chiquilladas... Nunca pensé en hacer algo tan gordo". Todo aquello fue patriotismo inflado por el alcohol, "imbecilidades mías", "una ensoñación", ha dicho. Pero nunca sus verdaderas intenciones. La Policía tampoco le vinculó a grupos de ultraderecha, más allá de constatar lo extremista de sus mensajes.

Ante la Sala de lo Penal, Murillo ha relatado este martes que, a pesar de ser aficionado a las armas, no tiene mucha habilidad para disparar: "No soy francotirador ni mercenario. No voy a cazar; lo máximo que he tirado, 50 metros en la galería de tiro. No he hecho la mili ni he estado en una guerra". En los mensajes, sin embargo, manifestó que era "bastante bueno en competiciones".

En aquellas fechas, según ha manifestado, estaba "saturado" de jornadas maratonianas de trabajo como vigilante y su única vía para "disfrutar de la vida" era "comer el menú, beber vino, orujo". Apenas recuerda aquellos días, en los que era habitual que bebiese alcohol para olvidar la "angustia" de cuidar de una hermana con esquizofrénica y una madre nonagenaria y "casi ciega".

"Cada vez bebía más", ha manifestado. Y la solución a su desazón fue meterse en un grupo de WhatsApp —denominado Tarrasa por España— con personas de ideología similar a la suya, donde criticaba "a quienes podían perjudicar a España". Además, de Sánchez, arremetía contra los grupos yihadistas o contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Todo esto era porque estaba bebido", ha reiterado. "Era como los poetas ingleses que bebían para hacer sus obras. (...) Esos wasaps son lo contrario de lo que soy", ha repuesto. "Para poner eso, tienes que estar bebido", ha respondido a preguntas del fiscal, que cuestionaba las escasas faltas de ortografía en sus mensajes. "Igual que conducía. Y tenía un corrector de faltas [de ortografía en el móvil]", ha añadido.

Manuel Murillo permaneció durante dos años en prisión preventiva, en la cárcel de Brians (Barcelona) tras ser detenido en septiembre de 2018. Durante el registro de su vivienda en Tarrasa, los Mossos d'Esquadra hallaron en su vivienda y el maletero de su vehículo una colección de armas que incluía un petardo casero, un lanzadardos, también de facturación casera, tres revólveres, una escopeta, un fusil de asalto, una ballesta artesanal y abundante munición.

La denuncia

El origen del proceso radica en la denuncia de una coordinadora local de Vox, a la que Murillo había dirigido vario de estos mensajes. Ella contó lo ocurrido a un amigo policía nacional, quien le aconsejó que presentara una denuncia.

Tras ser detenido, el acusado explicó al juez de instrucción de Tarrasa que había escrito los mensajes aquel 12 de septiembre de 2018 tras tomar varias copas de más, porque quería impresionar a la mujer, bastante más joven que él y a la que había solicitado una "reunión privada" para narrar sus planes de "salvar a España" y fomentar "un alzamiento nacional" que culminase en "meter a Vox en el Gobierno" si triunfaba el supuesto magnicidio.

"Muerto el perro, se acabó la rabia", fanfarroneó ante la coordinadora, tras sugerirle al periodista Federico Jiménez Losantos como asesor de un hipotético Gobierno liderado por Abascal.

