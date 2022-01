Fiscalía pide acabar la investigación de Neurona tras quedar "acreditado" su servicio a Podemos

La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a ampliar la investigación del caso Neurona que actualmente dirige el Juzgado de Instrucción número 42 de la capital. En esta causa, se indaga sobre los servicios prestados por la consultora mexicana Neurona al partido Podemos durante la campaña electoral de 2019.

En un escrito remitido al juez Juan José Escalonilla, el Ministerio Público indica que, "más allá" de las peticiones de información enviadas a México para la declaración como testigos de dos empleados de la compañía que ordenó la Audiencia Provincial de Madrid, "no existen otras diligencias pendientes de ser acordadas". Asimismo, vuelve a recordar que, a su juicio, queda "acreditado" el trabajo que Neurona realizó para el partido. La formación figura en la causa a la sazón de imputada como persona jurídica.

La Fiscalía sí reconoce que, el pasado noviembre, Escalonilla ordenó una prueba pericial para tasar el valor real de los servicios prestados de la consultora. Pero duda de que, del resultado de esa tasación, aún pendiente, "pueda inferirse que deban practicarse más diligencias". Por ello, ve innecesaria una prórroga de la instrucción del caso, que vence este 28 de enero.

Sin embargo, la Fiscalía no se pronuncia aún sobre el archivo de la causa; por el momento, sólo manifiesta su negativa a alargar la investigación. No obstante, en un escrito fechado el pasado 3 de enero, el Ministerio Público deslizaba que "es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste" de los servicios prestados realmente por la consultora de comunicación, aunque calificaba de "lógico" y "necesario" este peritaje ordenado por Escalonilla. En aquel documento, admitía también que Podemos "puede contratar con los proveedores que considere oportuno".

"Una vez que ha quedado acreditada la prestación del servicio por parte de Neurona después de la realización de varias pruebas periciales y testificales; la única diligencia necesaria a practicar, y que ya ha sido acordada, es la relativa a esa tasación", indica este jueves en su escrito al Juzgado.

'Caso Neurona'

A lo largo de la instrucción del caso Neurona, éste se ha desgajado en hasta siete líneas de investigación. La mayor parte de ellas —como la relativa a la reforma de la sede de Podemos o el supuesto cobro de sobresueldos de su Caja de Solidaridad— han sido archivadas.

La que aún sigue abierta es esta línea de investigación, centrada en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, bajo la sospecha de que Podemos hubiese pagado más de 300.000 euros a la empresa por labores que no llegó a realizar.

