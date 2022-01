La Justicia cierra definitivamente la investigación de la 'Caja de Solidaridad' de Podemos

La Audiencia Provincial de Madrid descarta el delito de administración desleal en la gestión de la llamada Caja de Solidaridad de Podemos, que se nutre de donaciones de parte del sueldo de cargos del partido y que se destina a proyectos sociales.

Así lo establece en un auto, fechado el pasado 27 de diciembre y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, con el que confirma el archivo dictado por el juez Juan José Escalonilla en septiembre de 2021 de esta línea de investigación en el marco del denominado caso Neurona. De esta forma, ésta, una de sus causas que aún quedan abiertas, queda cerrada definitivamente.

La Audiencia rechaza el recurso presentado por Vox, y al que se adhirió la exsenadora de Podemos Celia Cánovas, contra el sobreseimiento provisional que ordenó el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid al no apreciar delito.

De forma definitiva, los magistrados establecen ahora que "no consta una distracción de fondos" de Podemos hacia sus dirigentes y descartan que los motivos alegados en el recurso supongan una ilegalidad.

Según reza la resolución, los gastos cargados a la cuenta de la Asociación 404, una agencia de comunicación social afín a Podemos, "lo fueron estrictamente para el sufragio de gastos derivados de la realización de actividades correspondientes a los fines asociativos". Por contra, sí se emplearon para pagar un viaje profesional o encargos a proveedores; todo ello, dentro de sus objetivos previstos como entidad.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) de la Policía Nacional también descartó que estas cantidades acabaran en los bolsillos de dirigentes del partido.

La 'Caja de Solidaridad'

La causa se inicia tras la denuncia en 2019 de José Manuel Calvente, antiguo abogado del partido. La investigación giró en torno a las salidas, supuestamente opacas, de fondos de la Caja de Solidaridad de Podemos a una cuenta del banco Triodos Bank, a nombre de la Asociación 404 Comunicación Popular.

Esta última —según consta en su acta fundacional, tiene por fines "comunicar iniciativas del movimiento popular y de defensa de los Derechos Humanos"— recibió tres transferencias ordenadas por Podemos los días 5 de septiembre de 2019, 20 de marzo de 2020 y 15 de junio de 2020. En total, sumaron 30.000 euros. También, cantidades inferiores donadas por, por ejemplo, una exdiputada del Grupo Confederal de Unidas Podemos en la legislatura que finalizó en 2019.

No obstante, el instructor Escalonilla archivó el caso al considerar que esos 30.000€, así como el resto de cargos, fueron utilizados por los miembros de 404 para sufragar los objetivos de la asociación. "No consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos dirigidos a dirigentes suyos", establece la Audiencia Provincial.

"Si la recurrente considera que la normativa [de Podemos] permite realizar donaciones, al parecer, sin control de quien gestiona sus fondos, ello es materia que deberá resolver como cuestión interna del partido político mediante los mecanismos que, en su caso, contemplen sus estatutos y normas internas, y no a través del Derecho penal", zanjan los magistrados en relación a los argumentos argüidos por Cánovas, quien fue senadora de Podemos por Tarragona de 2016 a 2019.

No obstante, los jueces no aprecian ni "mala fe" ni "temeridad" en la interposición del recurso por parte de la expolítica ni de Vox, por lo que no condena en costas a ninguno.

Causa reabierta

Escalonilla cerró en una primera ocasión la investigación sobre las presuntas irregularidades en torno a 404 Comunicación Popular sin encontrar indicio alguno de delito. "No resulta anómalo que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos, e incluso formado por miembros de dicho partido, que desarrollen actividades propias de las contempladas como subvencionables por dicha Caja", indicó entonces el juez.

Sin embargo, tras varios recursos, la Audiencia Provincial de Madrid consideró el archivo prematuro y ordenó el 16 de febrero de 2021 que la causa se reabriese para analizar, entre otros extremos, las cuentas de 404.

Ahora, esta misma Audiencia da el carpetazo definitivo a esta línea de investigación del caso Neurona. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

