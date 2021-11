La ministra Llop y Dolores Delgado no acudirán al congreso de la asociación mayoritaria de fiscales

La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera, clausurará mañana el congreso que ha comenzado esta tarde en Zaragoza sin la asistencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ni de la fiscal general, Dolores Delgado.

Ambas han esgrimido cuestiones de agenda no especificadas para declinar la invitación de la organización que aglutina a más de 600 fiscales, que contaba con ellas para el acto de clausura, como es habitual en ese tipo de encuentros.

Durante la clausura, momento cumbre del congreso, está previsto que se lean las conclusiones y se dé a conocer el resultado de la elección de la nueva comisión ejecutiva de la asociación.

Además, se entregarán los Premios Carmen Tagle y Luis Portero, que se retoman este año y con los que se reconoce a estos dos fiscales asesinados por la banda terrorista ETA. Con el galardón se quiere "premiar a figuras que se hayan destacado por su defensa del Estado de Derecho". Llop y Delgado estaban también invitadas a la posterior cena de gala.

En una carta dirigida a la AF el pasado día 12, Delgado manifestaba que "será un placer y un honor acompañaros en estas jornadas, que suponen un ilusionante reencuentro entre compañeros y compañeras tras las difíciles circunstancias vividas por toda la ciudadanía española como consecuencia de la pandemia".

Pero añadía que "por cuestiones de agenda" no podía asistir al congreso en la tarde del sábado para la clausura, por lo que proponía adelantar su participación a la mañana del viernes.

La presidenta de la AF le contestó que no era posible que la fiscal general participara en la mañana del viernes sencillamente porque el congreso empezaba por la tarde.

La ministra de Justicia también planteó ir el viernes pero no el sábado por la tarde por impedírselo "compromisos personales", según un portavoz del Ministerio de Justicia.

El lema del XXIII congreso de la AF es En defensa de nuestra independencia', con el que se quiere reivindicar "la necesaria independencia del fiscal general del Estado y de la Fiscalía respecto al poder político y la defensa de neutralidad de la institución", ha declarado la actual presidenta, Cristina Dexeus.

A su juicio, “la independencia de la carrera fiscal está en riesgo motivado por el nombramiento como fiscal general de una figura que ha ejercido responsabilidades políticas de máximo nivel", como ser ministra y diputada de un partido político.

"Este hecho genera mucha suspicacia en la sociedad, ya que la neutralidad de la carrera queda muy comprometida”, afirma la representante de la AF.

"Falta de transparencia"

"Creemos necesario reclamar y exigir la independencia de la carrera fiscal respecto al poder ejecutivo”, afirma Dexeus, que ha vuelto a denunciar la falta de transparencia de Dolores Delgado a propósito de la demanda presentada por el exfiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa.

La presidenta de la AF ha recordado que los vocales de la asociación en el Consejo Fiscal "pidieron información a la fiscal general sobre las diligencias que le abrieron al compañero Stampa y se les ha negado", por lo que volverán a pedirla por escrito.

Los vocales de la AF destacaron durante la reunión del Consejo Fiscal del pasado miércoles que la cuestión a aclarar no es que a Stampa no se le diera una plaza en propiedad en la Fiscalía Anticorrupción -la AF no le apoyó y el propio fiscal no ha recurrido la resolución del concurso- sino las irregularidades denunciadas por el exfiscal del caso Tándem-Villarejo.

Éstas habrían consistido en la "prolongación artificial" de unas diligencias de investigación contra Stampa por indicación del jefe de la secretaría técnica de Dolores Delgado, la "ocultación" al Consejo Fiscal de que había dos propuestas de archivo de esas diligencias y la no abstención de la fiscal general a la hora de determinar la permanencia o no de Stampa en la Fiscalía Anticorrupción teniendo en cuenta que se encargaba de un delicado macroproceso en el que varios de los investigados son defendidos por el bufete que dirige la pareja sentimental de Delgado, Baltasar Garzón. Para Stampa, la fiscal general montó una "estrategia para apartarme del caso Tándem".

Para la Fiscalía General, por contra, no existe cobertura legal para que la fiscal general se abstenga de realizar propuestas de nombramiento discrecional y tampoco concurría causa objetiva alguna que afectase a la imparcialidad de Dolores Delgado.

