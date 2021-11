Pablo Crespo 'crucifica' al PP rebatiendo a Correa, que intenta evitarle su tercera condena

Francisco Correa (c) y Pablo Crespo (i) en la Audiencia Nacional. Efe

El empresario Francisco Correa no ha reconocido este miércoles ante el tribunal el desvío al PP de Boadilla del Monte (Madrid) de una parte de los fondos ilícitos entregados como peaje por los empresarios que resultaron adjudicatarios de obras y servicios municipales en concurso amañados en ese municipio por la trama Gürtel.

Correa, condenado a 51 años de cárcel en el proceso principal del caso Gürtel, al que siguieron más condenas en otras piezas del macroproceso, está siendo juzgado ahora por la Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional por la actuación de la trama en Boadilla, uno de los municipios más ricos de España.

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la trama, que pivotaba sobre Correa, el exalcalde Arturo González Panero y César Tomás Martín Morales, exconsejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo, habría adjudicado de forma irregular hasta 2009 millonarios contratos de servicios y obras públicas a empresarios afines a cambio de comisiones y, de paso, se habría apoderado directamente de fondos de las entidades públicas de la localidad madrileña.

Una parte de esos fondos habría sido desviada por las empresas de Correa para el pago de gastos electorales del PP de Boadilla, entre ellos actos de campaña de la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre.

La Fiscalía Anticorrupción reclama la condena al PP como partícipe a título lucrativo (por haberse beneficiado de esos fondos presuntamente ilícitos, aunque no conociera su procedencia) y pide que reintegre al Ayuntamiento de Boadilla un total de 204.198,64 euros.

De producirse, sería la tercera condena al partido que preside Pablo Casado. El PP ya ha sido sentenciado en firme en la pieza principal del caso Gürtel y el pasado 28 de octubre fue condenado por la reforma de la sede de Génova, si bien este fallo se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

"No puedo afirmarlo"

Correa, artífice de la trama Gürtel, presentó el pasado 28 de marzo dos escritos reconociendo como cierto el cobro de comisiones ilícitas por adjudicaciones municipales en Boadilla.

Esos escritos no aluden de forma específica a pagos de gastos electorales del PP, que Correa ha negado en su declaración ante el tribunal.

"Es posible, pero no me acuerdo", dijo a la primera pregunta de la fiscal sobre el destino de 24.901,05 euros a la campaña del PP en Boadilla en 2003.

De ahí no lo sacaron. "No puedo decir que lo que pone campaña sea realmente campaña porque no creo que una campaña de Boadilla sea tanto dinero", señaló cuando fue preguntado por el reparto de las comisiones que figura en las anotaciones de la caja B del grupo empresarial.

"No puedo afirmar que sea campaña. Es posible que pusiera campañas y al final fuera dinero destinado al alcalde González Panero. Yo solía hacer esas cosas. Le decía [al contable] 'pon eso ahí' y luego era otra cosa. A lo mejor era un dinero que me quedaba yo y ponía campaña".

"Durante el tiempo que mantuvo relación con autoridades de Boadilla, ¿alguien le dijo que parte del dinero fuese al PP?", le preguntó el letrado Javier Iglesias. "No", contestó Correa.

Tan bien le salió al PP que su letrado, Jesús Santos, no hizo ninguna pregunta a Francisco Correa.

"No nos vamos a engañar"

Pero bastó que Pablo Crespo, su número dos, empezara a declarar unos minutos después para que las manifestaciones del jefe de la trama quedaran desmentidas y la acusación de la Fiscalía, apuntalada.

"Esos números son míos y lo tengo claro", manifestó Crespo. "Los apuntes eran fieles, no nos vamos a engañar. Era una contabilidad B pero era real".

De esta manera, confirmó que bajo el concepto campa o campaña se consignaron fondos con destino a las gastos electorales del PP en Boadilla en 2003 y 2007.

Respecto a esta última campaña, el pago se consignó bajo el nombre de Tomás Martín. "Era la caja B que llevaban en Pozuelo, de la que sale una entrega que no era para Tomás Martin sino para el PP", aseguró Crespo.

El número dos de Gürtel no dio opción al letrado del PP a preguntar, ya que sólo quiso responder a la Fiscalía.

La representación procesal del Partido Popular deberá continuar presencialmente en la sala, ya que el tribunal ha rechazado su petición de seguir el juicio de forma telemática.

