El pederasta holandés detenido en Cataluña cumplirá cadena perpetua en su país

Joseph Theresia Johannes Brech, el pederasta buscado por asesinar a un niño detenido ayer en Castellterçol (Barcelona), ha sido enviado a prisión incondicional y sin fianza hasta que sea entregado a las autoridades de su país.

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado un auto en el que le envía a prisión después de tomarle declaración por videoconferencia. Brech es reclamado por los Países Bajos por delitos de homicidio, agresión sexual, sustracción de menor y detención ilegal.

La titular del juzgado Central de Instrucción número 3 tiene abierto un procedimiento de orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el reclamado, que fue emitida por el Fiscal de Limburg el 11 de junio de 2018 por dichos delitos, y esta mañana ha celebrado a través de una videoconferencia una audiencia en la que el detenido, después de ser informado de la existencia de la OEDE y de su contenido, ha aceptado su entrega a los Países Bajos.

En su auto, la juez Carmen Lamela indica que acuerda la prisión debido al riesgo de fuga y a la falta del suficiente arraigo del reclamado, que ha reconocido que se encuentra en España desde el pasado mes de marzo, que no tiene familia en nuestro país y que antes de venir aquí viajaba sin dirección fija. "Tales circunstancias no garantizan suficientemente su arraigo en territorio español y que no vaya a sustraerse nuevamente a la acción de la Justicia. Además, es reclamado por unos hechos, delitos de homicidio, agresión sexual, sustracción de menor y detención ilegal que tiene señalada en el Estado de emisión pena de cadena perpetua o de hasta 30 años de prisión, lo que acrecienta el riesgo de que aquel intente sustraerse a la acción de la Justicia", subraya la juez.

Del mismo modo, destaca Lamela, que el reclamado ha eludido la acción de la justicia de los Países Bajos dejando en él responsabilidades pendientes, lo que ha dado lugar a la emisión de la orden de detención cursada por el Tribunal del estado requirente. Añade que el reclamado ha aceptado su entrega lo que hace necesario su mantenimiento en prisión para garantizar que sea efectiva en el breve plazo de tiempo que establece la Ley. "Así pues, la prisión provisional, en este caso tiene como finalidad específica de evitar la sustracción de la persona reclamada a la acción de la Justicia y asegurar la ejecución en su caso de la entrega que pueda acordarse", concluye la juez en su auto.