Pérez de los Cobos superó una preevaluación de idiomas para acceder al TEDH

La Asamblea del Consejo de Europa, un órgano integrado por 324 parlamentarios de los 47 Estados miembros, tiene previsto elegir este martes al juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sustitución de Luis López Guerra, cuyo mandato terminó en 2015.

La elección recaerá en uno de los tres miembros de una terna propuesta por España e integrada por el expresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derechos del Trabajo Francisco Pérez de los Cobos; la profesora de Filosofía del Derecho María Elósegui y el director de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Martín Pérez de Nanclares.

Este último, que también ha sido profesor de Derecho Internacional Público, es el candidato más apoyado por el comité de la Asamblea de Europa para la elección de jueces del TEDH. Integrado por 10 parlamentarios, siete de los miembros del comité votaron a favor de Martín Pérez de Nanclares.

Según adelantó Confilegal, Elósegui tuvo tres votos y Pérez de los Cobos ninguno, lo que ha sorprendido a fuentes del Gobierno, que consideran "bastante increíble" que un exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional, institución encargada de velar por el respeto de los derechos fundamentales, no haya recibido ni un solo apoyo.

El comité de elección, presidido por Boriss Cilevics, de Letonia, entrevistó a los tres candidatos en París el pasado 12 de enero y fue la falta de competencia lingüística de Pérez de los Cobos lo que, según lo publicado, determinó la negativa evaluación del expresidente del Constitucional.

Fuentes conocedoras de lo ocurrido en la entrevista aseguran que "es incierto" que Pérez de los Cobos pidiera a los parlamentarios que le preguntaran en español. "La mayoría de las preguntas fueron en inglés y él contestó en francés, que habla mejor que inglés". El candidato acreditó un nivel C2 en francés e italiano y avanzado en inglés.

Preselección

Las mismas fuentes señalaron que a la plaza concurrieron finalmente 13 juristas que fueron entrevistados entre el 9 y el 23 de septiembre por un comité presidido por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, e integrado por responsables de los Ministerios de Exteriores, Justicia y Presidencia.

Este comité, que elaboró la terna presentada por España, ya evaluó la competencia lingüística de los candidatos. Lo hizo asistido por dos intérpretes pertenecientes a la Oficina de Servicios Lingüísticos de Asuntos Exteriores. De acuerdo con su informe, el comité aplicó "un primer filtrado por el cual, ya sea por falta de competencia lingüística, por no poder mantenerse en el cargo por lo menos la mitad del mandato antes de llegar a la edad de jubilación o por falta de experiencia en el ámbito de los derechos fundamentales y, en particular, en el ámbito de la Convención Europea de derechos humanos y libertades fundamentales, los perfiles de algunos candidatos no se han considerado elegibles strictu sensu para el puesto de juez ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Pérez de los Cobos pasó ese primer filtro y, de hecho, es el candidato respaldado por el Gobierno.