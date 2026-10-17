Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el Comité Federal-mitin de este sábado en Fuenlabrada. Europa Press

Sánchez elude mencionar la dimisión de Montse Mínguez e insiste en que el PSOE lucha contra "los fondos buitre"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez ignora la dimisión de su exportavoz Montse Mínguez durante el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada, insistiendo en la lucha contra los fondos buitre. El partido cambia su estrategia de campa!1a hacia la defensa de las pensiones y carga contra el PP y Vox, prometiendo que las prestaciones sociales no se van a recortar. Bego!1a Gómez se convierte en la figura central del acto tras recibir un sentido homenaje público de Sánchez a pocos meses de sentarse ante el tribunal. Rebeca Torró es nombrada nueva portavoz del PSOE en una reorganización de la Ejecutiva que también ratifica un mayoritarios encabezamientos femeninos en las listas electoral.

Como cuando tras un aparatoso accidente, la policía pide a los curiosos que "circulen" y que "aquí no ha pasado nada". Pedro Sánchez ha obviado la dimisión de su ya exportavoz, Montse Mínguez, por el holding de 30 pisos de su pareja.

Los planes no salen como uno pensaba hace unos días. El PSOE había ideado un Comité Federal-mitin en el cinturón obrero de Madrid, en Fuenlabrada, para proclamar a Pedro Sánchez como candidato a La Moncloa y aprobar las listas pero el caso Mínguez ha reventado la hoja de ruta.

Es más, el candidato a la presidencia del Gobierno, enfundado en una camiseta roja con el lema "la fuerza de la gente", ha vuelto a vender al PSOE como el partido que lucha "contra los fondos buitre" frente a "la derecha" que, a su juicio, "los defiende" por "una sola razón" y es "mercadear con los derechos de la gente".

Pese a que, además de Mínguez, en el grupo parlamentario del PSOE hay otro diputado, el murciano Martínez Salmerón, que es socio de un despacho que asesora a fondos inmobiliarios.

Del resto, ni una mención a Mínguez aunque sí hubo un recuerdo para Maricarmen Abascal, la anciana desahuciada de un piso de renta antigua y fallecida más tarde en un hospital a los 87 años.

Aunque el discurso del PSOE ha ido mutando. La vivienda ya no es el principal marco de campaña.

Tras volverse en contra como un bumerang tras conocerse el holding de la pareja de Mínguez, ahora la atención la centran las pensiones tras unas declaraciones de la portavoz del PP, Ester Muñoz, asegurando que el modelo en unos años "iba a petar".

Sánchez ha centrado su ataque a sus adversarios atacando ese flanco.

"La gente no quiere recortes disfrazados de sacrificios", ha asegurado Sánchez que ha acusado a PP y Vox de intentar emular al argentino Javier Milei y querer sacar "la motosierra". "Si tanto les gusta, que se vayan al aserradero", ha asegurado antes de prometer que "las pensiones no se tocan".

Unas declaraciones con las que calienta la visita del argentino, prevista para esta próxima semana, y con la que el argentino busca respaldar a Santiago Abascal.

Begoña, la estrella

A cambio, para desviar la atención ha convertido a su mujer, Begoña Gómez, en la protagonista del acto y presentarse casi como un ticket electoral.

Sánchez ha rescatado su vena más romántica y privada, en línea con la carta previa a los días de reflexión, en la que se declaró como un "hombre profundamente enamorado de su mujer".

Ahora ha vuelto a recuperarla de manera melodramática, a sólo unos meses de que su mujer se siente ante un tribunal popular para ser juzgada. Sánchez se ha mostrado "orgulloso" de que sea "su esposa y la madre de sus hijas" y ha proclamado que "están más unidos" que nunca.

"Nos han intentado quebrar de todas maneras y han logrado justo lo contrario", ha sentenciado antes de un lacónico: "te quiero".

Begoña, consciente de su papel de estrella, subió al escenario y besó a su marido en dos ocasiones, al comienzo del mitin y tras la mención.

Para Sánchez, estas elecciones son clave. "Siglas hay muchas", ha proseguido Sánchez para luego sentenciar que "modelos" sólo "hay dos": "el de avance", que representa él, y "el del retroceso".

Para eso ha pedido "una ola progresista" que se ve reforzada tras el acuerdo con el Frente Amplio y una sopa de siglas locales para ir junto al Senado.

Cambios en el partido

El elefante en la habitación era Mínguez.

La Ejecutiva previa al Comité, que suele ser de trámite, acabó aprobando un cambio trascendental. La nueva portavoz del partido será la secretaria de organización, Rebeca Torró.

Al frente de Estudios y Programas estará la presidenta del partido, Cristina Narbona. Es el segundo cambio en esta secretaría en menos de seis meses.

Ya que hasta junio estaba al frente Enma López, que dimitió para presentarse a las primarias en Madrid y perderlas frente al aparato.

En la secretaría general de grupo parlamentario estará el leonés, Javier Cendón, quien había sido eliminado de la Ejecutiva en julio del 2025, tras la remodelación que se ejecutó al poco de conocerse el caso Cerdán.

Todo tras conocerse que, por primera vez, habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso de los Diputados. Al Comité Federal asistieron casi todos los líderes territoriales.

Sólo faltó el catalán, Salvador Illa, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Según fuentes de su entorno, porque se trataba de "una mera reunión de trámite" donde "sólo se ratifican listas sin posibilidad de intervención".