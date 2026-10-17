La exalcaldesa Ada Colau, este sábado en la presetación del Frente Amplio. Europa Press

Podemos y el Frente Amplio se cubren de reproches por la falta de acuerdo para ir juntos el 29N: "Les ofrecimos todo"

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LO ESENCIAL Las claves Podemos y el Frente Amplio se reprochan mutuamente la falta de acuerdo para presentar listas conjuntas a las elecciones generales del 29N. Ada Colau, candidata del Frente Amplio, culpa a Podemos de no querer sentarse a negociar a pesar de haberles ofrecido todo hasta el último minuto. Ione Belarra, líder de Podemos, lamenta que el Frente Amplio haya preferido pactar candidaturas al Senado con el PSOE antes que con la formación morada. Colau crítica la falta de valentía del PSOE en vivienda y ataca duramente al PP y a Vox situando la crisis habitacional en el centro de su discurso.

Los líderes del Frente Amplio (la nueva marca electoral de Sumar) y Podemos se han reprochado mutuamente este sábado la falta de voluntad para pactar listas conjuntas al Congreso, ante las elecciones generales del 29N.

Durante la presentación de su proyecto político, la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, se ha lamentado: “Me gustaría que hubiéramos sido 16, pero somos 15 organizaciones”.

“Habrá gente decepcionada", ha admitido, "lo siento. Hasta el último minuto se ofreció todo, se tendió la mano, pero si alguien no se quiere sentar a una mesa no se le puede obligar”.

La exalcaldesa de Barcelona ha culpado así a Podemos de la falta de acuerdo.

Colau también ha lanzado un dardo al PP y a Vox: “No es que sean ciegos, fijan su mirada en sus amigos corruptos, ven sólo márgenes de beneficios, el precio al que se puede revender cada piso".

"Venden a Blackstone, ven a los buitres, a sus amigos en el palco”, ha abundado buscando colocar de nuevo la crisis de la vivienda en el centro de la precampaña electoral.

En este sentido, la dirigente catalana ha recordado a Maricarmen, la octogenaria que falleció tras ser desahuciada de su piso en Retiro (Madrid): “Vimos a líderes de la ultraderecha insultarla", ha reprochado.

Pero también ha incluido críticas a sus socios socialistas (con los que el Frente Amplio compartirá candidaturas al Senado) en su intervención: "El PSOE debe entender que no es suficiente con movilizar el miedo para frenar a la extrema derecha, hay que combatir un malestar social real".

Y ha acusado de "cobardía" al PSOE para sacar adelante medidas más ambiciosas: "Hay que ser más valiente de lo que ha sido hasta ahora. Ha frenado avances en vivienda desde hace años y años".

Ada Colau encabezará la lista del Frente Amplio por Barcelona, seguida por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lamentado al Frente Amplio que haya preferido pactar listas al Senado con el PSOE, antes que alcanzar acuerdos que "en algunos casos estaban muy adelantados" con la formación morada.

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