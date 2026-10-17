El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Mateo Lanzuela Europa Press

Feijóo asegura que la "coalición de desesperados" de Sánchez evidencia al PSOE: "Decir que van a ganar es una hipocresía"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo califica de "coalición de desesperados" el acuerdo entre el PSOE y el Frente Amplio para presentar listas conjuntas al Senado en las elecciones del 29 de noviembre. El líder del PP afirma que la alianza con una veintena de formaciones evidencia la debilidad del PSOE y demuestra que su supuesta victoria electoral es una "hipocresía". Feijóo y Miguel Tellado sostienen que los socialistas han renunciado al centro político para integrarse en la izquierda radical junto a figuras como Ada Colau e Irene Montero. El presidente del PP ha ironizado además sobre el nombramiento de Rebeca Torró como nueva portavoz del PSOE recordando los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez y Ada Colau después de que hayan anunciado una coalición entre el Frente Amplio y el PSOE para ir juntos en las listas para el Senado en las elecciones generales.

El dirigente se ha referido a esta agrupación como "coalición de desesperados" ya que, para él, es toda una "declaración de intenciones". Asimismo, supone una forma de acreditar "la situación en la que está el PSOE".

Así lo ha asegurado a los periodistas antes de intervenir en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, sobre el acuerdo al que han llegado el PSOE y el Frente Amplio para presentarse con listas conjuntas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"La coalición de desesperados que ha construido el partido socialista diluyendo sus siglas con veinte formaciones políticas, acreditan que esto de que el PSOE va a ganar las elecciones y que está en disposición de ganar las elecciones es otra hipocresía más", ha afirmado.

"Ahora los españoles tienen ante sí la alternativa de Sánchez, Colau e Irene", ha arremetido el dirigente del PP, que considera que las cosas "se van clarificando". Por ello, ha afirmado que ahora es "más necesario que nunca el cambio" y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para conseguirlo.

En este sentido, Feijóo ha defendido que España necesita no solo "un cambio de presidente", sino también un cambio "de la forma de gobernar", algo que considera necesario en este momento.

Por último, el dirigente popular ha insistido en que ahora, si cabe, es "más necesario que nunca" el cambio político en España y se ha comprometido a trabajar "hasta el final" para conseguirlo.



"Pero no solo un cambio de presidente, ni siquiera un cambio de gobierno, sino un cambio de egos en la forma de gobernar, que creo que es lo que España necesita en este momento", ha concluido.

Por otra parte, preguntado por el nombramiento de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, como nueva portavoz socialista tras la dimisión de Montse Mínguez por la polémica relacionada con la empresa inmobiliaria de su pareja, Feijóo ha ironizado con los nombramientos del partido.

"Les deseo muchos éxitos", ha señalado el líder del PP, quien ha afirmado que el PSOE "hace buenos fichajes" y ha recordado los casos de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que acabaron fuera del partido por su imputación judicial en diferentes casos de corrupción.

Tellado

En esta misma línea se ha pronunciado Miguel Tellado, secretario general del PP. El dirigente ha ironizado este sábado en Granada al mostrar su "solidaridad" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tenido que "llamar" a Ada Colau "para salvar los muebles".

Con las mismas palabras que Feijóo, Tellado ha criticado la "coalición de desesperados" que han conformado los partidos de la izquierda para concurrir al Senado, al considerar que convierte un "fiasco" personal en uno colectivo, y ha defendido que el liderazgo que ejerce su partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "ganará España".

El pacto alcanzado para la Cámara Alta es, según el dirigente del PP, una "cura de humildad" para Sánchez, al tiempo que se ha preguntado por qué el PSOE ha tenido que "diluir" sus siglas con las de otros 20 partidos si estaban "tan seguros" de la victoria que pronostica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El dirigente popular ha censurado que los socialistas han "renunciado" al centro político y ahora es "un partido más" de la izquierda radical.

"Para limpiar las instituciones hay que barrer a Pedro Sánchez", ha afirmado el secretario general del PP, quien ha advertido que el 29N está en juego pasar de una España "ingobernable y desgobernada" en los últimos ocho años a todo lo contrario.