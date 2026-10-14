El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el desfile del 12 de octubre. Eduardo Parra Europa Press

Vivas califica de "ciencia ficción" que el Gobierno no le traslade la cifra de migrantes irregulares que permanece en Ceuta

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LO ESENCIAL Las claves Juan Jesús Vivas critica al Gobierno por no ofrecer datos exactos sobre los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de agosto y tilda la situación de "ciencia ficción". El Ejecutivo ceutí exige acelerar las expulsiones e intensificar recursos, alertando del lento ritmo de tramitación de los más de 3.000 expedientes de menores migrantes. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, califica la crisis migratoria de "muy grave" durante la visita del Rey y reclama una mayor presencia del Estado y de las Fuerzas de Seguridad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado contra el Gobierno central por no dar datos sobre las personas migrantes que permanecen en la ciudad tras el salto masivo de la frontera entre el 30 y el 31 de agosto.

De la misma forma, ha criticado que el Ejecutivo no traslade una cifra de los migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular. Asimismo, su Ejecutivo ha presentado un requerimiento a la Administración General del Estado para que "se intensifiquen los medios" para acelerar las expulsiones porque "de otra forma será imposible".

Ha destacado que "es preocupante que todavía no sepamos" la cantidad de personas que entraron y permanecen y ha mostrado desconcierto ante un hecho que le resulta "algo de ciencia ficción en un país como España, con los recursos que tiene, no sepamos eso".

"Oiga, Ceuta tiene veinte kilómetros cuadrados", ha apostillado, y ha demandado recursos para cifrarlos y datar un "horizonte temporal" para su retorno y que la ciudad pueda "recuperar el pulso" porque sostiene que esta situación "demora la vuelta a la normalidad".

Vivas ha cifrado en unos 11.000 las personas que han retornado a Marruecos, pero ha indicado que estos salieron de la ciudad porque lo hicieron por su propio pie o porque fueron expulsados por cometer un delito.

"¿Los que no se quieren ir voluntariamente o no cometan delito, estos cómo se van? Porque, de momento, devoluciones cero", ha cuestionado el popular.

Ha asegurado que no solo le preocupa que la situación se cronifique, sino que le preocupa la situación por la que pasa la ciudad actualmente.

Los menores en Ceuta

Sobre los menores migrantes, ha denunciado que han recibido "60 expedientes [de filiación] en dos meses de los más de 3.000 niños y jóvenes que se encuentran en la ciudad desde finales de agosto. "Esto es un ritmo que puede hacer esto una misión imposible", ha apostillado.

El presidente aboga por una reforma de la legislación para facilitar el retorno de los menores, teniendo en cuenta la legislación de protección y los acuerdos internacionales.

Bajo su criterio, si Marruecos se contradice a sí mismo y frustra el retorno de los jóvenes, "tanto España como la Unión Europa tendrán que hablar con Rabat".

"Si no somos capaces de que retornen estos menores a Marruecos estaremos dejando la puerta abierta para que lo vivido se vuelva a repetir, incluso incrementado"; ha sentenciado.

En esta misma intervención ha calificado de "muy grave" la información que salía a la luz ayer respecto a los buques que entraron en aguas españolas durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Además, ha aclarado que él no disponía de más datos que los que se habían publicado en la prensa.

Imbroda y Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha recibido hoy a los Reyes en la ciudad. En un acto en el Palacio de la Asamblea, ha pronunciado un discurso institucional en el que ha destacado que "Melilla es España. Aquí comienza España y Europa".

Ha calificado la crisis migratoria de "hechos muy graves" y ha hecho especial hincapié en "la invasión que sufrió nuestra vecina Ceuta". Una situación que "no está resuelta" y de la cual esperaba "respuestas más contundentes y ágiles" en forma de "medidas excepcionales".

Imbroda ha sentenciado que no se aprendió nada de la llegada masiva de migrantes en 2021 en un acto en el que estaba presente la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkader. Sin embargo, se muestra optimista al afirmar que quiere creer que "hemos aprendido de lo vivido".

"Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias", ha afirmado tras entregar a Felipe VI el bastón de mando de la ciudad.

Se ha dirigido al monarca para reconocerle su actitud por "posicionarse desde el primer momento de parte de Ceuta y, por tanto, de Melilla" en sus discursos y actos.

El líder del Ejecutivo melillense ha agradecido al Rey "su ejemplo y su alto grado de compromiso", por el que los ciudadanos se han sentido "muy respaldados y apoyados". Por lo que ha trasladado a los monarcas la necesidad de su presencia porque les da "confianza, certidumbre y esperanza para el futuro".

Asimismo, ha demandado más presencia del Estado a todos los niveles, más número de militares y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e "incardinar" cada vez más la ciudad autónoma en el conjunto europeo.