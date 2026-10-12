Montero y Rufián pactan para el 29-N: Podemos no se presentará en Cataluña y ERC pedirá para ella el voto en el resto de España

El acuerdo busca frenar a la extrema derecha y articular la colaboración antes del cierre del plazo para inscribir coaliciones el 16 de octubre.

Ambas formaciones han cerrado una alianza estratégica y de coordinación en el Congreso que se desmarca del proyecto del Frente Amplio.

Gabriel Rufián participará en actos de campaña de Podemos para respaldar la candidatura de Irene Montero en el resto de España.

Podemos no se presentará en Cataluña para las elecciones generales del 29-N y reconoce a ERC como la referencia de la izquierda en la región.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos han formalizado su colaboración para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Cuando toda España miraba al desfile de la Fiesta Nacional, ambos partidos han dado a conocer un acuerdo que consistirá en que Podemos no se presentará en Cataluña y, a cambio, Rufián compartirá actos de campaña para respaldar a Irene Montero.

Podemos asume así que ERC es la referencia de la izquierda para estas elecciones en Cataluña y no los Comuns, como pretenden los partidos del Frente Amplio, que quieren impulsar a Ada Colau como cabeza de lista por Barcelona.

La formación morada considera que la legitimidad para hacer frente al "reaccionarismo del Estado" pasa por fortalecer a las izquierdas y que, en el caso catalán, la opción es Esquerra Republicana. Una formación independentista que, por primera vez, tendrá en Irene Montero la candidata a la presidencia del Gobierno.

El acuerdo pasa por crear una alianza que busca coordinar a ambas formaciones y que se extenderá luego en el Congreso.

En un comunicado bajo el título Sumar esfuerzos, con voz propia y objetivos compartidos, las dos formaciones defienden que tienen la responsabilidad de "defender Catalunya y a su gente". La colaboración, sostienen, resulta "indispensable" para frenar a la extrema derecha, defender el país y proteger los derechos de la ciudadanía.

El entendimiento entre republicanos y morados se produce en plena carrera para cerrar las alianzas de la izquierda alternativa antes de las elecciones del 29-N.

ERC confirmó este domingo que Gabriel Rufián volverá a encabezar su candidatura al Congreso, mientras que Podemos mantiene su apuesta por Irene Montero como figura de referencia estatal.

La colaboración entre ambos partidos abre una vía propia al margen del Frente Amplio impulsado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, que también buscan incorporar a Podemos a su proyecto electoral.

Todo mientras corre el plazo para inscribir coaliciones. Finaliza el 16 de octubre, ya que ese día se cierra el plazo para inscribir coaliciones y, de momento, la distancia entre el Frente Amplio y Podemos se agiganta.

La última encuesta de SocioMétrica asegura que Podemos obtendría 2 escaños y el Frente Amplio 6. Los mismos escaños que tendría ERC que mantendría unos 8 asientos.