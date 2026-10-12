El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desfile del 12-O. Eduardo Parra Europa Press

Marlaska critica al TS por su orden sobre los nacionalizados por la 'ley de nietos': "El derecho al voto no les parece relevante"

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' para las elecciones del 29 de noviembre. El ministro Fernando Grande-Marlaska critica la resolución judicial señalando que "parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos". Desde el PSOE califican la decisión de "atropello" y acusan a PP y Vox de atacar el derecho al voto de los descendientes de exiliados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra la decisión del Supremo al considerar que antepone el bien común y evita dudas sobre el censo electoral.

El Gobierno ha lamentado este lunes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, por lo que no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, a la espera de si la Abogacía del Estado estudia el auto.

"Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", se ha dolido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional.

Marlaska, que es magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, ha señalado que ahora cabe esperar que la Abogacía del Estado estudie si las medidas cautelares de suspensión del Supremo son una resolución definitiva, según informa Efe.

Por otra parte, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha señalado en X que "los nietos del régimen franquista podrán votar, pero no los de los exiliados, tal y como querían PP y Vox".

"Su anhelo fascista ha atacado a la piedra angular de la democracia: el derecho a voto", ha denunciado.

Imagen del tuit publicado por Rebeca Torró. Redes sociales X

Y en la misma red social concluye su mensaje señalando que "no vamos a parar de denunciar este atropello".

Para los socialistas, la "coalición reaccionaria" y la "coalición de los recortes" quiere llevar su proyecto de "involución" hasta uno de los derechos más fundamentales de la democracia española: el derecho al voto. "En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza. En una democracia, los derechos se protegen, no se destruyen como quieren hacer PP y Vox", ha denunciado el PSOE.

"¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí? Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas", ha reprochado el PSOE.

Para el partido liderado por Pedro Sánchez, tanto Feijóo como Abascal comparten el mismo proyecto político: "recortes, rencor y destruir en derechos". "Quieren acabar con las pensiones públicas, los derechos laborales, las leyes de igualdad y hasta el derecho al voto. Van contra todo y contra todos", han reiterado desde la formación.

Desde el PP su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que el Supremo haya "vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno" en su resolución sobre la denominada 'ley de nietos'.

"En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo", ha dicho Feijóo en un mensaje en X tras conocerse la resolución del Supremo.

En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna. El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas. Lo primero en democracia es cumplir las reglas. https://t.co/HiF32EtPos — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 12, 2026

Y ha añadido que el alto tribunal, además de "poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno", ha "antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas".

"Lo primero en democracia es cumplir las reglas", ha sentenciado Feijóo.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

Según fuentes del TS, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.