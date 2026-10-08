Ceuta ya acoge a 2.827 menores tras la invasión, un 10.000% más de los 29 que la ley marca como "capacidad ordinaria"

La ciudad ha duplicado sus recursos de acogida hasta 20 centros, pero alerta de falta de espacio; 447 menores, todos marroquíes, se concentran en el SAMU Aljarafe.

El Gobierno ceutí calcula un coste medio de 100 euros diarios por menor, unos 282.700 euros al día y más de 103 millones anuales para los ya acogidos.

Ceuta tutela a 2.827 menores extranjeros no acompañados, frente a las 29 plazas de capacidad ordinaria fijadas por ley; las autoridades estiman que quedan entre 300 y 400 sin identificar.

Ceuta contabiliza ya 2.827 menores extranjeros no acompañados (menas) en su sistema de protección y acogida, tras el asalto masivo que el Gobierno local califica de "invasión".

Es decir, la "capacidad ordinaria" de la ciudad está ahora mismo al 9.650%, en comparación con las 29 plazas que establece el Decreto 556/2026, que estableció el pasado junio estas cuotas para cada autonomía.

El parte oficial del Gobierno de Ceuta, actualizado a 6 de octubre, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que son 695 chicas y 1.804 chicos los menores filiados y tutelados ya por los servicios de la Ciudad.

La "capacidad ordinaria" no equivale a un inventario de plazas disponibles. De hecho, hasta que no se alcanza "el triple" de la cuota asignada a cada territorio, en este caso los 87 menores, no se declara la "contingencia migratoria extraordinaria", que Ceuta rebasa multiplicando por 32 la emergencia.

El coste ahoga a Ceuta

Además, según fuentes oficiales del Gobierno ceutí, "habrá todavía entre 300 y 400 menores más" sin filiar, diseminados por las calles, los montes, los "pisos patera" y el reducto del Guano, el último poblado chabolista de migrantes que queda en la ciudad tras las operaciones de desalojo de la Policía Nacional de esta semana y la limpieza urgente del Trampolín.

Otro miembro del Gobierno ceutí sitúa el coste medio por menor en "unos 100 euros diarios". Es decir, que la emergencia humanitaria con los menas "hacinados" en la ciudad supone unos 282.700 euros al día.

O lo que es lo mismo, casi 8,5 millones de euros al mes.

La Ciudad ha duplicado sus recursos de acogida hasta alcanzar los 20, según Alberto Gaitán, vicepresidente y consejero de Presidencia. "Seguimos abriendo, pero ya no sabemos dónde. Tenemos el espacio que tenemos, no más", ha advertido este miércoles en la Asamblea.

El centro con más menores es SAMU Aljarafe, con 447 chicos, todos ellos marroquíes.

De hecho, en el desglose de nacionalidades disponible aparecen sólo 24 menores no marroquíes, tras la invasión: ocho de Sudán, cinco de Argelia, cinco de Chad, tres de Guinea, dos saharauis y uno de Costa de Marfil.

"Multiplicamos por 97 la capacidad ordinaria de la ciudad de Ceuta. Esto es sorprendente, es una emergencia", ha denunciado Gaitán, responsable de las cuestiones migratorias del Gobierno de Juan Jesús Vivas.

El consejero contrapone esa carga a las dimensiones del territorio. "¿Cómo una ciudad de 19 kilómetros cuadrados, con 83.000 habitantes, puede soportar una capacidad 100 veces mayor que la que marca la ley, no nuestra, sino del Gobierno de la nación?", plantea.

Para Gaitán, no basta con ampliar la acogida: "Hacen falta modificaciones legislativas y recursos extraordinarios nuevos". Su intervención sitúa el problema en tres frentes: financiación, espacio y control de la frontera.

Gaitán acusa a Marruecos de instrumentalizar "la presión migratoria con personas y niños". Y sostiene que "esto ha sido, sin duda, una violación a la integridad territorial de España, una invasión".

A su juicio, su control debe estar en manos españolas y no depender de lo que haga Marruecos. "Los hechos demuestran que no controlamos nuestra frontera, que debe ser reforzada", sostiene.

63 millones extraordinarios

El Gobierno ceutí confirma a EL ESPAÑOL que ha recibido del Ejecutivo central "unos 63 millones" extraordinarios para atender a los menores. Considera insuficiente esa aportación ante el volumen de personas a su cargo.

Mantener los 2.827 menores durante un año, con el coste medio señalado, supondría unos 103,19 millones de euros. Y eso sin contar a los que aún no han sido localizados, identificados e incorporados al sistema.

"Por eso, la única solución a una situación como ésta, una invasión en la que el país vecino ha utilizado a personas adultas y menores, es el retorno de todos al país del que han venido", explica Gaitán, "respetando los derechos humanos, pero cuanto antes".

De inicio, los Presupuestos de Ceuta para 2026 ya incorporaban seis millones bajo el concepto "Emergencia atención menores migrantes", dentro de un presupuesto total para el programa de Menores de 13,63 millones.

Entre esos créditos figuran 2,8 millones para contratos de plazas de acogida, 1,775 millones para contratos de centros y 1,42 millones para vigilancia. También incluyen 500.000 euros para contratos extraordinarios y otras aplicaciones de funcionamiento y atención especializada.

La suma no representa el coste íntegro del sistema: el documento no permite individualizar todo el gasto de personal. Las inversiones aparecen separadas, con 200.000 euros para equipamiento y 786.726,01 euros para el centro de menores financiado mediante PRTR y fondos de la Ciudad.

Enfrentamiento a Moncloa

Gaitán resume su reproche al Ejecutivo central: "No hubo medidas, no hicieron caso, no reaccionaron y no están dando respuesta a la situación". Vivas había explicado en una entrevista con EL ESPAÑOL que, en la semana previa a la entrada masiva, "los menores acogidos habían pasado de 180 a 800".

El consejero sostiene que aún se desconoce cuántas personas entraron y permanecen en Ceuta, y calcula "unos 15.000, por lo menos". También atribuye a la entrada masiva la muerte de "al menos, 140 personas, que sepamos".

Sin embargo, "el ministro del Interior se fue de Ceuta el 1 de agosto diciendo que solo quedaban 2.500 personas… y sólo en menores ya son 2.827", afirma.

El Gobierno de Ceuta rechaza las acusaciones de Moncloa, y las palabras "ofensivas" de Pedro Sánchez, cuando espetó "eso pregúntele a Vivas", a la salida del Congreso, cuando le preguntaron por los menores desperdigados por la ciudad autónoma.

La obligación de tutela "comienza tras la filiación y puesta a disposición del menor", recuerdan las fuentes del equipo de gobierno, "según el artículo 35 de la Ley de Extranjería".