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Feijóo dará un mitin el sábado en IFEMA con Ayuso y Almeida
El primer acto de la campaña electoral de Alberto Núñez Feijóo en Madrid será este sábado en el Auditorio Norte de IFEMA. En el mitin, que empezará a las 11 horas, también estarán presentes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.
Feijóo encabezará la lista del PP por Madrid de cara a las elecciones generales del 29-N.
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Los escenarios del 29-N: Sánchez sólo retendrá el poder si saca de la abstención 4 millones de votos de izquierda
Una encuesta dice cómo están las cosas hoy; un escenario dice cómo pueden acabar y con qué probabilidad.
Para acercarnos, hemos partido de la estimación de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada el pasado lunes, pero contrastada con la media de las 70 encuestas publicadas desde febrero por 19 consultoras, y le hemos aplicado lo que el voto se ha movido históricamente en campañas electorales.
¿Podemos equivocarnos? Sí, y conviene recordarlo antes de dar nada por hecho.
El error medio de las encuestas en la víspera del 23-J fue de 1,5 puntos, el habitual.
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Feijóo viaja por quinta vez a Ceuta para arrancar la precampaña electoral y reafirmar su apoyo a Vivas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo hoy Ceuta, donde volverá a exhibir su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio.
Este martes ambos ya estuvieron juntos en Madrid, con motivo del acto de entrega por el Senado de su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades tras la crisis.
Durante el acto, ambos presidentes han reivindicado la españolidad de las dos ciudades y la necesidad de reforzar su defensa y la presencia del Estado. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España", ha sentenciado Vivas.
Fuentes del PP han avanzado que en esta nueva visita, Feijóo también aprovechará para reiterar "su rotundo compromiso con la españolidad" de Ceuta tras "la invasión" sufrida hace más de dos meses.
También se desplazará hasta Ceuta durante la jornada de hoy el ministro de Hacienda, Arcadi España, que tiene previsto reunirse con el presidente ceutí y ofrecer una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno hacia las 13:00 horas.