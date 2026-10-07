El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita de nuevo hoy Ceuta, donde volverá a exhibir su apoyo al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, por su gestión desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares los días 30 y 31 de julio.

Este martes ambos ya estuvieron juntos en Madrid, con motivo del acto de entrega por el Senado de su Medalla de Oro a los presidentes de Ceuta y Melilla en reconocimiento a sus trayectorias políticas y como respaldo institucional a ambas ciudades tras la crisis.

Durante el acto, ambos presidentes han reivindicado la españolidad de las dos ciudades y la necesidad de reforzar su defensa y la presencia del Estado. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, Ceuta es España", ha sentenciado Vivas.

Fuentes del PP han avanzado que en esta nueva visita, Feijóo también aprovechará para reiterar "su rotundo compromiso con la españolidad" de Ceuta tras "la invasión" sufrida hace más de dos meses.

También se desplazará hasta Ceuta durante la jornada de hoy el ministro de Hacienda, Arcadi España, que tiene previsto reunirse con el presidente ceutí y ofrecer una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno hacia las 13:00 horas.