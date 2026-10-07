La oposición de Más Madrid a Colau y la guerra de Podemos y Sumar aboca al fracaso la unidad a la izquierda del PSOE

Podemos propone primarias abiertas el 14 y 15 de octubre y defiende a Irene Montero, mientras Andalucía podría concentrar hasta tres listas a la izquierda del PSOE.

Las encuestas dan al Frente Amplio seis escaños en toda España, elevando la disputa por los puestos de salida en las candidaturas.

Ada Colau se ofrece para el proyecto, mientras se contempla que el candidato a La Moncloa no lidere necesariamente la lista madrileña.

La pugna por encabezar la lista de Madrid amenaza con frustrar una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE: Más Madrid reclama liderarla con Mónica García.

El Frente Amplio negocia contrarreloj para cerrar un candidato, pero ni siquiera está decidido que quien aspire a La Moncloa vaya a encabezar la lista por Madrid, como ha ocurrido históricamente en los grandes partidos.

La pelea por la candidatura en Madrid se ha convertido en el principal escollo de una negociación que las formaciones quieren cerrar en los próximos días y que podría abocar al fracaso a una candidatura potente a la izquierda del PSOE.

Todo está abierto. Más Madrid, como fuerza hegemónica de este espacio en la Comunidad, reclama liderar y confeccionar la lista y sitúa a la ministra de Sanidad, Mónica García, como su apuesta, pese a que ya ha sido nombrada candidata en las elecciones autonómicas de mayo, lo cual abrió un cisma en la formación al enfrentarse a Emilio Delgado.

Pero incluso se ha abierto la posibilidad de que Más Madrid lidere la lista y el "presidenciable" encabece otra circunscripción provincial.

Y es que una de las opciones que se ha puesto sobre la mesa es la de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pese a que pertenece a los Comuns.

En una entrevista con TVE este martes, Colau no descartó la posibilidad y afirmó que "es un momento histórico" y que "hay que ponerse a disposición".

Detrás de esta batalla por los nombres y los puestos hay, además, unas expectativas electorales a la baja. Las últimas encuestas, como la publicada este domingo por SocioMétrica, otorgan al Frente Amplio sólo seis escaños en toda España. Es decir, los mismos que obtuvo Sumar en 2023 únicamente en la circunscripción de Madrid.

Por eso, cada puesto de salida adquiere ahora una importancia todavía mayor: la negociación de las listas no es sólo una cuestión de cuotas entre partidos, sino también de quién consigue asegurarse uno de los pocos escaños que las encuestas sitúan al alcance de la coalición.

En las elecciones de 2023, la lista de Sumar por Madrid ya fue un delicado reparto entre las distintas sensibilidades del espacio. Yolanda Díaz ocupó el número uno; un independiente, Agustín Santos Maraver, el dos; y Más Madrid situó a Tesh Sidi e Íñigo Errejón en los puestos tres y cuatro. Podemos colocó a Ione Belarra en el cinco y Movimiento Sumar, a Carlos Martín, en el seis.

Lo mismo en Barcelona donde los Comunes quieren situar al ministro Ernest Urtasun como número uno por Barcelona para que tenga garantizado su escaño y quien podría hacer ticket vía puente aéreo con García si optan por una candidatura "plural".

Batalla nacional

La batalla se reproduce a escala nacional. Y uno de los territorios donde el reparto será más complicado será Andalucía, precisamente la comunidad donde IU —la organización que más cuadros e implantación territorial aporta al proyecto— está llamada a tener un peso determinante.

Allí podría haber hasta tres candidaturas a la izquierda del PSOE. Además del Frente Amplio, Adelante Andalucía concurrirá por separado en las ocho provincias y las encuestas le dan por segura la representación en Cádiz.

También podría presentarse Podemos si, como todo apunta, decide concurrir por separado.

Los morados han elevado la presión sobre su principal adversario ante lo que consideran una falta de candidato fuerte y han propuesto al Frente Amplio que presente un candidato a sus primarias "abiertas", que se celebrarán los días 14 y 15 de octubre, apenas un día antes de que se cierre el plazo para registrar las coaliciones.

Podemos defiende que la mejor candidata es Irene Montero, pero abre la puerta a que se presenten candidatos de otras formaciones para construir una candidatura "fuerte". Fuentes del partido señalan que están hablando con todo el mundo e invitando a participar a organizaciones y movimientos sociales.

El movimiento deja también una incógnita en el aire: si entre esos contactos estará Gabriel Rufián. El portavoz de ERC admite estar inmerso en una negociación "intensa" con su partido, mientras el espacio de la izquierda alternativa trata de cerrar su propia fórmula.

El calendario apremia. En principio, el Frente Amplio concurrirá con el candidato elegido el día 17, la misma mañana en que Pedro Sánchez ha convocado al Comité Federal del PSOE.

Para entonces, además del nombre que encabezará el proyecto, debería estar resuelto el reparto de una lista por Madrid que se ha convertido en la principal batalla interna de la nueva coalición.