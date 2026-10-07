Más Madrid propone a Colau como candidata a La Moncloa del Frente Amplio y Mónica García encabezará Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Más Madrid propone a Ada Colau como candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, encabezando la lista por Barcelona. Mónica García lideraría la candidatura por Madrid, con Emilio Delgado como número dos y Tesh Sidi como número tres. El reparto territorial reserva Cataluña para los Comunes, mientras IU encabezaría las listas en Andalucía y Asturias. El acuerdo aún necesita el visto bueno de IU; Podemos invita al Frente Amplio a sus primarias y Compromís no ha decidido si se integrará.

Más Madrid, uno de los principales partidos integrados en el Frente Amplio, la nueva coalición que sucederá a Sumar, propone que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sea la candidata a la Presidencia del Gobierno.

Se tratará de una candidatura "coral", en la que la "presidenciable" será la cabeza de cartel por Barcelona en lugar de Madrid.

A cambio, la número 1 del Frente Amplio por Madrid será la ministra de Sanidad, Mónica García. Su partido, Más Madrid, controlará además los primeros puestos de la candidatura en la capital, con Emilio Delgado como número dos y la hispano-saharaui Tesh Sidi como número tres.

El acuerdo supone también un reparto territorial de las candidaturas entre las distintas fuerzas que integran el Frente Amplio. Mientras Más Madrid conservará el control de la lista por Madrid, los Comunes tendrán el protagonismo en Cataluña con Ada Colau como cabeza de cartel por Barcelona.

IU, por su parte, tendrá un peso destacado en Andalucía y Asturias, donde controlará las cabezas de cartel y concentrará buena parte de su representación territorial.

De este modo se cierra la pugna interna por el control de la lista madrileña. Más Madrid se había opuesto a que Colau encabezara la candidatura por la capital, una opción que habría privado al partido de García de uno de los puestos de salida de cara a las próximas generales.

Las encuestas apuntan a un retroceso considerable respecto a los 31 escaños que obtuvo Sumar en 2023, cuando Yolanda Díaz encabezó la candidatura y Más Madrid situó a sus candidatos en los puestos 3 y 4 con Iñigo Errejón y Tesh Sidi.

Con el respaldo de Más Madrid y de los Comunes, todo apunta a que Ada Colau será finalmente la candidata del Frente Amplio. El acuerdo deja así diferenciados los principales espacios territoriales: Más Madrid en la candidatura madrileña, los Comunes en Cataluña e IU en territorios como Andalucía y Asturias.

Sólo falta el visto bueno de IU, uno de los principales partidos de la coalición. La formación aporta un importante número de cuadros territoriales y tendrá especial protagonismo en Andalucía y Asturias, donde encabezará las candidaturas del Frente Amplio.

En un discurso ante la Coordinadora Federal de IU, reunida de manera extraordinaria, su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha defendido un proceso "democrático", aunque ha evitado aclarar a quién respaldará su partido.

También Podemos aguarda movimientos. De momento, ha invitado al Frente Amplio a que se presente a sus primarias "abiertas" previstas para los días 14 y 15 de octubre.

Hay otros partidos que esperan a ver si se suman. Es el caso de Compromís, quien no ha aclarado si estará en el Frente Amplio o se presentará de forma independiente. Estas decisiones también marcarán el reparto de las candidaturas de las formaciones que queden integradas dentro de la coalición.