La ley de nietos 'fabrica' otros 15.141 electores en septiembre mientras el Supremo debate si mantiene la suspensión del voto

Argentina lidera el crecimiento mensual con 6.104 altas y concentra 526.307 electores; Rosario fue el consulado que más creció, con 2.896 inscritos.

Los nuevos inscritos de septiembre no podrán votar en las generales del 29 de noviembre: el censo aplicable es el cerrado el 1 de agosto, con 2.747.688 electores.

El Supremo estudia mantener la suspensión cautelar del voto y de nuevas inscripciones de nacionalizados por la ley de nietos sin acreditación de exilio, recurrida por el Gobierno.

El CERA alcanzó 2.762.829 inscritos a 1 de septiembre, tras sumar 15.141 electores en un mes; 9.755 de las altas proceden de América Latina.

El censo de españoles que viven en el extranjero sigue creciendo.

Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, a 1 de septiembre hay ya 2.762.829 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Son 15.141 electores más en un mes, y 9.755, es decir, un 64% provienen de América Latina, precisamente donde se concentran la mayoría de las solicitudes por la ley de nietos.

Y ese censo exterior crece mientras el Tribunal Supremo decide si mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no han acreditado el exilio.

El 10 de septiembre, a petición de Vox y de Iustitia Europa, el Supremo congeló de forma cautelar el voto de quienes se nacionalizaron sin acreditar el exilio. Y frenó sus nuevas inscripciones en el censo.

Ese freno todavía no se ve en estos datos porque este censo es anterior y recoge las altas anteriores a ese auto, que llegó diez dias después.

Ahora el Supremo debe decidir si mantiene esa suspensión, que el Gobierno ha recurrido.

Este martes dio a las partes 48 horas, hasta el jueves a las 15.00, para presentar alegaciones. La decisión se espera para la próxima semana.

El CERA se dispara

Con estos 15.141 nuevos inscritos, el ritmo vuelve a acelerarse tras agosto, cuando el CERA sumó 11.166 inscritos, y después del récord de julio, con 20.536 altas en un solo mes.

Es el tercer mayor aumento del año, solo por detrás de julio y de abril (17.425).

En lo que va de 2026, el censo exterior ha ganado 97.931 electores. Y en lo que va de legislatura, son más de 400.000.

Pero estos nuevos inscritos en septiembre, sin embargo, no podrán votar en las generales del 29 de noviembre. Por ley, el censo que vale para unas elecciones es el cerrado el día 1 del segundo mes anterior a la convocatoria. Para el 29-N, el del 1 de agosto.

Ese censo de agosto ya sumaba 2.747.688 electores en el exterior, frente a los 2.327.388 llamados a votar desde fuera en las generales del 23 de julio de 2023. Con el último dato, el crecimiento desde el 23-J alcanza los 435.441 electores, un 18,7% más.

Sí podrán votar, en principio, en las autonómicas de mayo de 2027 en las comunidades que las celebren, porque el CERA no vota en las municipales.

Argentina, a la cabeza

Por países, Argentina vuelve a liderar con enorme diferencia. En apenas un mes incorpora 6.104 nuevos inscritos, el 40% de todo el crecimiento del CERA y más que en julio (4.975), el mes del récord.

A continuación figuran México (+1.495), Estados Unidos (+1.205), Francia (+1.055), Uruguay (+623), Reino Unido (+560), Brasil (+560), Chile (+532), Suiza (+514), Bélgica (+392) y Colombia (+370).

Argentina es también, con diferencia, el país con más electores inscritos: 526.307. Le siguen Francia (266.267), Estados Unidos (212.684), México (192.557) y Cuba (168.020).

Por consulados, es el de Rosario, que suma 2.896 electores en un mes, el doble que Buenos Aires (+1.417). Les siguen Mendoza (+961), Ciudad de México (+794) y Miami (+721).

Entre los cinco consulados que más crecen, tres son argentinos. Y Miami, que acoge a buena parte de la diáspora cubana y venezolana, aporta por sí solo seis de cada diez nuevos electores en Estados Unidos.

En el lado contrario está Cuba, que pierde 1.018 inscritos en un mes, todos en el consulado de La Habana. Venezuela también baja, con 197 electores menos.

'Ley de nietos'

Buena parte de ese crecimiento se explica por la ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron la suya por el exilio.

La ley exigía que el antepasado se hubiera marchado por razones políticas, ideológicas o de creencia. Pero una instrucción del 25 de octubre de 2022, de la dirección general que dirigía Sofía Puente, dio por hecho que era exiliado todo español que salió del país entre 1936 y 1955.

Esa presunción abrió la puerta a cientos de miles de solicitudes. Nadie sabe con exactitud cuántos de los nuevos inscritos llegaron por esa vía: el censo no distingue al español que se mudó a Londres del nieto que acaba de sacarse el pasaporte en Rosario.

El 10 de septiembre, a petición de Vox y de Iustitia Europa, el Supremo suspendió de forma cautelar el voto de quienes se nacionalizaron sin acreditar el exilio, solo por la presunción. También frenó sus nuevas inscripciones en el CERA.

El próximo corte, el de 1 de octubre, será el primero que recoja altas posteriores a ese auto. Permitirá ver si el freno se nota en el censo.

Para el 29-N, el problema es otro. El censo de agosto llega a las urnas sin depurar: los consulados tienen que revisar los expedientes uno por uno y el propio Gobierno admite que "no parece factible" terminar antes del 1 de enero de 2027.