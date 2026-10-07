Feijóo: "Un presidente sólo debe defender un muro, la frontera, Ceuta será mi primera carpeta en el Consejo de Ministros"

Propone reforzar el control fronterizo, una nueva ley de extranjería, devoluciones inmediatas de entradas irregulares y más medios policiales y de vigilancia.

El líder del PP acusa al Gobierno de abandonar a los ceutíes y reclama un compromiso estable con la ciudad, no limitado a las emergencias.

Feijóo promete que Ceuta será su primera carpeta en el Consejo de Ministros si llega a la Moncloa y sitúa la defensa de la frontera como prioridad.

Alberto Núñez Feijóo ha prometido que Ceuta será su primera carpeta en el Consejo de Ministros si llega a la Moncloa. "El único muro que tiene que defender un presidente del Gobierno es su frontera", ha afirmado en la ciudad autónoma, donde ha abierto la precampaña para el 29-N.

Bajo el lema "Por Fin", y junto a Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad y del PP ceutí, Feijóo ha situado la protección de la soberanía como "el primer compromiso de un Gobierno". Ésta era su quinta visita desde el asalto masivo del 30 y 31 de julio.

Porque, dijo, "no hay distancia, ni chantaje, ni menos aún periodo vacacional que eximan al Ejecutivo de esa obligación", ha señalado. El líder del PP ha acusado al Gobierno de "abandonar" a los ceutíes durante más de dos meses y ha prometido que esa situación no volverá a repetirse.

"He venido cuando iban bien las cosas, y ahora en los peores momentos", ha recordado. "Y Ceuta, por desgracia, no es una excepción, sino el síntoma más claro de la decadencia de España en estos tiempos", ha insistido, sin citar a Pedro Sánchez por su nombre en ningún momento.

Feijóo ha reivindicado la "firmeza" de los vecinos de la ciudad frente a lo que considera una falta de respuesta del Ejecutivo. "Valentía no es furia ni enfrentamiento", ha declarado, sino firmeza y voluntad de convivencia.

El candidato popular ha defendido que Ceuta no puede recibir un trato de segunda y que sus habitantes tienen los mismos derechos que el resto de los españoles. «Ceuta es España», ha proclamado, antes de reclamar un compromiso estable que no dependa de las emergencias.

Su propuesta pasa por ejercer el control fronterizo desde el Gobierno español, sin «subcontratarlo», y aprobar una nueva ley de extranjería. Ha anunciado que buscará la devolución inmediata de quienes entren irregularmente por tierra o mar.

También ha planteado aumentar los medios humanos, mejorar la vigilancia y ampliar el espigón fronterizo. Ha defendido utilizar todos los instrumentos de la Constitución, incluido el artículo 8, si fueran necesarios para frenar una crisis.

En el ámbito europeo, ha reclamado un compromiso específico y permanente con Ceuta y Melilla. Ese respaldo, ha explicado, debe combinar protección de las fronteras, lucha contra las mafias y cooperación con el entorno.

Feijóo ha vinculado la seguridad a un plan de desarrollo económico y social para ambas ciudades. Entre sus medidas figuran construir 8.000 viviendas, ampliar la plantilla del hospital público y levantar nuevas instalaciones para la Policía y la Guardia Civil.

Ha propuesto además concentrar los efectivos militares en una única base para liberar suelo, impulsar beneficios fiscales y reforzar el puerto, y un apoyo europeo permanente para Ceuta y Melilla que combine seguridad, lucha contra las mafias y cooperación con el entorno.

"Sé la diferencia entre servir y servirse". Con una llamada a la movilización, ha reivindicado su experiencia de gestión, para "reconstruir España desde donde empieza, Ceuta y Melilla".