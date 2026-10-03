Maricarmen Abascal junto a su abogada, tras ser dada de alta en el hospital. Efe

El CIS de Tezanos pregunta por el desahucio de Maricarmen: "¿Es más importante proteger al vulnerable o cumplir la ley?"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El CIS realiza una encuesta sobre el desahucio de Maricarmen Abascal y los decretos de vivienda rechazados por el Congreso. El cuestionario plantea si debe primar el cumplimiento de la ley o la protección de las personas vulnerables, y la vivienda como mercado o derecho constitucional. El sondeo incluye intención y recuerdo de voto, valoración de líderes y preguntas sobre Ucrania, clima, economía y problemas ciudadanos. La encuesta no aborda casos como la entrada en prisión de José Luis Ábalos, las joyas de Zapatero o la condena al hermano de Pedro Sánchez.

El CIS que preside José Félix Tezanos está realizando este fin de semana una encuesta sobre el desahucio de Maricarmen Abascal y sobre los dos decretos de vivienda del Gobierno que el Congreso de los Diputados tumbó el viernes.

Según ha podido constatar EL ESPAÑOL, el sondeo incluye además las preguntas habituales sobre intención de voto, tanto para las elecciones generales como para las autonómicas.

Y lo hace precisamente mientras el presidente Pedro Sánchez "reflexiona", este fin de semana, si adelanta los comicios al próximo 29 de noviembre,

Sobre el desahucio de la octogenaria Maricarmen, que ha provocado la acampada del Sindicato de Inquilinas en Sol, el cuestionario incluye preguntas del siguiente tenor: "En estos casos, ¿qué debería tener más importancia, el cumplimiento de la ley y los contratos, o la protección al vulnerable?".

Tezanos plantea así a los encuestados una falsa dicotomía —o busca obtener una respuesta inducida—, como si el cumplimiento de la ley y la "protección del vulnerable" fueran dos opciones excluyentes e incompatibles.

Tras aludir al caso de Maricarmen (que ha podido regresar a su casa gracias a un acuerdo propiciado por el Ayuntamiento de Madrid), el CIS plantea la siguiente pregunta: "En estos momentos, cree que habría que priorizar la vivienda como bien de mercado o como derecho constitucional?"

De nuevo, el enunciado parece buscar una respuesta inducida, como si el derecho a la vivienda fuera incompatible con su condición de "bien de mercado" que se compra, se vende y se alquila.

El CIS también pregunta a los entrevistados si están de acuerdo con las principales medidas incluidas en los dos decretos de vivienda aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros (que el Congreso tumbó el viernes).

Tezanos ha incluido en el cuestionario estas preguntas de actualidad, pero sigue sin recabar la opinión de los españoles sobre los principales escándalos de corrupción que salpican al Gobierno.

No ha preguntado en ningún momento sobre la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, ni sobre las joyas de Zapatero, ni sobre la condena del hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación.

La encuesta que el CIS está realizando este fin de semana incluye las preguntas habituales sobre valoración de los líderes políticos, intención de voto y recuerdo de voto de los anteriores comicios.

También sobre la guerra de Ucrania, el cambio climático, la situación económica de España y los principales problemas que preocupan a los ciudadanos.

Hay un precedente especialmente llamativo: el CIS de Tezanos hizo una "Encuesta Flash de situación política española", con 1.800 entrevistas telefónicas, durante los "cinco días de reflexión" que Pedro Sánchez se tomó tras conocer la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Y en aquella ocasión, Tezanos preguntó a los encuestados si la imputación de Begoña Gómez estaba "justificada" o si era "sólo una manera de meterse con Pedro Sánchez con el fin de hacerle daño".

También preguntó qué debía hacer Sánchez tras sus días de reflexión: dimitir (así lo indicó el 20%), convocar elecciones (23,6%) o "explicar lo sucedido y continuar gobernando" (36,7%).

Tras sus días de reflexión, Sánchez compareció en la Moncloa para anunciar, en un mensaje lleno de suspense, que había decidido seguir "con más fuerza si cabe".

Pero además, Tezanos incluyó en el cuestionario preguntas sobre la utilización política de la Justicia y sobre la difusión de "bulos" en los medios de comunicación, que servirían para justificar las medidas que Sánchez anunció tras su melodramático retiro de "reflexión".