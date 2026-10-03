Francina Armengol (a la derecha), en la manifestación a favor del derecho a la vivienda celebrada este sábado en Palma de Mallorca. Europa Press

Armengol ya no guarda ni las formas: acusa a la derecha de "traición" por votar contra los decretos del Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves Francina Armengol acusa a PP, Vox, Junts y UPN de una «traición pública» por tumbar los decretos del Gobierno sobre vivienda. La presidenta del Congreso sostiene que estos partidos se alinean con «fondos buitre, especuladores y el gran capital», frente al PSOE y el derecho a la vivienda. Armengol realizó estas declaraciones ante el Consejo Político del PSOE de Baleares, como secretaria general de la formación en las islas. El socialista Álvaro Sánchez Cotrina y el diputado de Sumar Enrique Santiago defienden adelantar las elecciones ante la falta de mayoría del Gobierno en el Congreso.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, rompe de nuevo la neutralidad institucional que le impone su cargo.

Este sábado ha acusado a los diputados de PP, Vox, Junts y UPN de "traicionar" a los españoles por tumbar los decretos del Gobierno sobre vivienda en el Pleno del viernes.

Lo ha hecho en un acto de partido, en su condición de secretaria general del PSOE de Baleares. Pero es insólito que la presidenta de la Cámara Baja abronque públicamente a un sector de los diputados, por votar en contra de los intereses del Gobierno.

Ante el Consejo Político del PSOE de Baleares, Armengol ha sostenido que los diputados de "la derecha catalana, la derecha navarra y la derecha española" cometieron el viernes una "traición pública" a los ciudadanos por votar en contra de los derechos de vivienda.

Algo que a su juicio constituye "un claro caso de injusticia social y de deshumanismo", tras "la situación sangrante del desahucio de Maricarmen".

La presidenta del Congreso de los Diputados ha considerado que los diputados de PP, Vox, Junts y UPN están entregados a "los fondos buitre, los especuladores y el gran capital".

En cambio, ha dicho en declaraciones recogidas por Efe, el PSOE está "con los ciudadanos y con el derecho a la vivienda. Esta es la gran diferencia, plasmada como nunca".

Por otro lado, tanto el nuevo líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, como el diputado de Sumar Enrique Santiago se han mostrado partidarios este sábado de anticipar las elecciones generales, dado que el Gobierno no tiene mayoría en las Cortes para sacar adelante sus leyes.

Antes de participar en el Congreso de Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz, Sánchez Cotrina ha advertido que "cuando la izquierda no consigue ser útil a la gente en el Parlamento, precisamente porque le falta fuerza, hay que darle la voz a los ciudadanos".

El dirigente socialista confía que, tras la votación del viernes en el Congreso, "la gente despierte y vea que tenemos a una derecha que está deseando llegar al poder para decirles que te tienes que ir de tu casa porque no van a hacer nada porque te quedes en ella".

Por eso, espera que un posible adelanto electoral (que el presidente Pedro Sánchez estaría barajando este fin de semana) sirva para que los ciudadanos "nos den más fuerza a los partidos progresistas".

También el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar Enrique Santiago se ha mostrado partidario del adelanto electoral para aprovechar la indignación de las calles sobre la situación de la vivienda.

Santiago cree que esta "legislatura no merece la pena", dado que la mayoría parlamentaria impide al Gobierno sacar adelante sus iniciativas, por lo que "es necesario que el pueblo tome la palabra".