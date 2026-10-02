La acampada que desde hace seis noches se extiende por la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la situación de la vivienda ha amanecido con una tensa calma a la espera de la votación este mediodía de los dos decretos aprobados por el Gobierno y que, salvo sorpresa, no saldrán adelante.

Anoche, al conocerse la noticia de que Junts votaría en contra, lo que hace ya casi imposible que sean convalidadas las dos normas, la indignación, la rabia y la decepción eran los sentimientos más comunes entre el millar de acampados.

Una imagen de la pasada noche de la acampada en Sol. Carlos Martín Efe

El 'no' de Junts a los dos reales decretos llenó la plaza de gritos de rabia como: "PSOE y PP la misma mierda es", "No nos vamos, nos quedamos", "Aquí están los antifascistas", o "Ayuso dimite, el pueblo no te admite".

A primera hora de la mañana, más fría que en días pasados y con algo de lluvia, alguno de los acampados han empezado ya a salir de sus tiendas, mientras un ir y venir de viandantes pasa junto a ellas.