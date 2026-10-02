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Junts envía una nueva propuesta de decreto de vivienda al Gobierno e insiste en retirar los textos que se votan hoy
Junts va a enviar al Gobierno una propuesta de un nuevo decreto en materia de vivienda para avanzar hacia "una solución real, solvente y capaz de reunir un amplio apoyo parlamentario". Según fuentes del partido, contempla medidas contundentes contra los fondos buitre y protege a "todas las familias".
No obstante, los de Puigdemont han insistido en que la "condición previa" para negociar este texto es retirar los dos decretos que esta mañana se someten a votación en el Congreso de los Diputados, como requirió ya ayer por la noche la dirección ejecutiva del partido.
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Tensa calma en la acampada de Sol a la espera de la votación del mediodía en el Congreso
La acampada que desde hace seis noches se extiende por la Puerta del Sol de Madrid en protesta por la situación de la vivienda ha amanecido con una tensa calma a la espera de la votación este mediodía de los dos decretos aprobados por el Gobierno y que, salvo sorpresa, no saldrán adelante.
Anoche, al conocerse la noticia de que Junts votaría en contra, lo que hace ya casi imposible que sean convalidadas las dos normas, la indignación, la rabia y la decepción eran los sentimientos más comunes entre el millar de acampados.
El 'no' de Junts a los dos reales decretos llenó la plaza de gritos de rabia como: "PSOE y PP la misma mierda es", "No nos vamos, nos quedamos", "Aquí están los antifascistas", o "Ayuso dimite, el pueblo no te admite".
A primera hora de la mañana, más fría que en días pasados y con algo de lluvia, alguno de los acampados han empezado ya a salir de sus tiendas, mientras un ir y venir de viandantes pasa junto a ellas.
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El Congreso celebra el pleno de votación de los decretos de vivienda pese a estar abocados al fracaso
El pleno del Congreso votará en la mañana de este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo a pesar de que ambos textos serán tumbados con el rechazo de Junts, PP, UPN y Vox.
Los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana han quedado abocados al fracaso después de que la ejecutiva de Junts anunciase en la noche de este jueves su voto en contra. Pese a su solicitud de que los textos sean retirados para elaborar uno nuevo con las medidas que persiguen los independentistas catalanes, el Gobierno se ha negado y forzará la votación para que los partidos de la oposición queden "retratados".
El Ejecutivo había apurado hasta última hora las negociaciones para sacar adelante todas las medidas y había conseguido el apoyo de Sumar, Podemos y ERC para los dos decretos. Además, el PNV, aseguró con críticas su 'sí' únicamente al primer decreto, que es el que contiene el grueso de las medidas. Coalición Canaria también apoyará este texto.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defenderá ante el pleno del Congreso el primero de los dos decretos, mientras que el segundo —el de renovación automática de los contratos de alquiler— lo defenderá el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar.
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Sánchez promete "no dar un paso atrás" en vivienda y asegura que PP, Vox y Junts se "retratarán ante generaciones enteras"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda que el Gobierno "no va a dar un paso atrás". Y ha subrayado que la formación política dirigida por Carles Puigdemont se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.
Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha salido al paso de esa petición de Junts y ha recalcado que "ha llegado la hora de la verdad".
Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026
Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy…
"PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", añade.
El jefe del Ejecutivo afirma que los decretos sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios.