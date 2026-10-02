Votación del decreto de la vivienda y resultados, en directo | Sánchez agita el fantasma del adelanto electoral y advierte a los que tumben los decretos: "La historia les juzgará antes de lo que creen"
El decreto de la vivienda de Pedro Sánchez se vota en el Congreso de los Diputados.
¿Habrá nuevas elecciones generales? Miembros del Ejecutivo aseguran a EL ESPAÑOL que este escenario es "muy probable".
La última treta de Sánchez para atraer a Junts: ningún decreto tramitado como proyecto de ley se ha cambiado esta legislatura
¿Qué se vota en el decreto de la vivienda de Pedro Sánchez?
El Congreso está sometiendo a votación dos decretos.
Si finalmente son rechazados, el escenario político podría abocar a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, una opción que no se descarta y que podría fijarse para el 29 de noviembre.
El resultado de la votación de ambos decretos en el Congreso se conocerá a partir de las 15:00 horas.
Primer decreto: protección y vivienda asequible
Incluye, entre otras, las siguientes medidas:
- Prorrogar los contratos de alquiler que venzan próximamente hasta el año 2029.
- Limitar la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027 (fijando un tope general del 2%, y del 0% cuando se supere el índice de referencia).
- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a desahucios para hogares vulnerables.
- Regular el alquiler de temporada y por habitaciones.
- Aplicar un IVA del 10% a los pisos turísticos.
- Ofrecer deducciones fiscales a inquilinos y bonificaciones a pequeños propietarios que reduzcan el precio del alquiler.
- Facilitar préstamos ICO al 0% para la entrada de una hipoteca.
- Limitar las compras especulativas de vivienda por parte de fondos de inversión (medida vigente hasta 2028).
Segundo decreto: renovación de contratos
Establece la renovación automática (carácter indefinido) de los contratos de alquiler. El propietario tendrá que justificar una causa legal para no renovarlo; de no hacerlo, podría verse obligado a indemnizar al inquilino.
¿Habrá elecciones generales en España?
Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales si finalmente no son aprobados en el Congreso este viernes los decretos de vivienda. Miembros del Ejecutivo aseguran a EL ESPAÑOL que este escenario es "muy probable".
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Arranca la votación
Comienza la votación de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros esta semana. La votación será por llamamiento, tras la petición del PSOE y Sumar.
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Sánchez agita el fantasma del adelanto electoral y advierte a los que tumben los decretos: "La historia les juzgará antes de lo que creen"
"La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan y con más contundencia de la que imaginan", ha advertido Sánchez a los grupos parlamentarios que voten en contra -PP, Vox y Junts- de los dos decretos de vivienda en lo que parece una clara referencia a un adelanto electoral.
"Si hoy decaen el daño a este país será inmenso", ha añadido.
"Lo que está detrás de estos decretos es el deseo ampliamente compartido de poner orden y humanidad en un mercado que si no controlamos acabará destruyendo a nuestra sociedad", ha advertido el presidente en una intervención por sorpresa en el Pleno del Congreso antes de la votación.
"Son unas medidas razonables que proporcionan soluciones concretas a problemas concretos de ciudadanos en este país, en ellas no hay extremismos, solo meses de negociación con los grupos y compromiso y firme compromiso de poner fin a la especulación", ha defendido.
Por último, Sánchez ha 'rogado' en el Congreso a los diputados que sean "valientes y coherentes porque las medidas que hemos presentado son ambiciosas, pero necesarias, razonables, equilibradas, diseñadas a través del diálogo, y dan soluciones concretas a problemas muy serios y reales".
"Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto", ha reclamado.
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Bustinduy replica a los grupos: "La crisis de la vivienda es un mecanismo para confiscar la renta de las clases trabajadoras"
El ministro Pablo Bustinduy vuelve a subir a la tribuna para replicar a los grupos parlamentarios, que han repetido e insistido en sus argumentos expresados en el debate sobre el primer decreto.
Centra su respuesta en el diputado de Vox José María Figaredo: "Usted seguramente no puede llegar a más, yo le aseguro que no voy a llegar a menos. No está a la altura de la dignidad que ostenta".
Acaba con una reflexión dirigida a la gente de la calle: "La crisis de vivienda no es una crisis meteorológica, es un mecanismo para confiscar la renta de las clases trabajadoras, para que su salario se transfiera a los bolsillos de una clase rentista".
Cierra subrayando que el PP, Vox y Junts "están cometiendo un gravísimo error político y la gente, su gente también, se lo hará pagar en las urnas".
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Feijóo hará una comparecencia al término de la votación de los decretos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá ante los medios de comunicación en la sala del escritorio al término de la votación sobre los decretos de vivienda, según anuncian fuentes populares.
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El Sindicato de Inquilinas convoca para mañana protestas en 50 ciudades y avanza una huelga general
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado para mañana sábado manifestaciones en más de 50 ciudades españolas, ante el previsible rechazo de los dos decretos sobre vivienda, y han avanzado también que "el siguiente paso es la huelga general".
La Confederación ha señalado en una nota que el Congreso "mostrará hoy una absoluta insensibilidad, falta de empatía y sordera ante las demandas de la calle". Si finalmente los decretos no son convalidados, "mañana la sociedad española saldrá a las calles para responder".
Han explicado que hay una desconexión "irreparable" entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso "secuestrado por el rentismo", por lo que creen que bloquear los decretos debe tener un coste político: "Vamos a hacer que quienes den la espalda al pueblo tengan que dejar su sitio en el Parlamento".
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Bustinduy al PP: "Las únicas llaves que hemos visto son las del ático de Ayuso"
Bustinduy sube el tono y carga duramente contra la oposición. "Las únicas llaves que hemos visto son las llaves del ático de Ayuso. 7 millones de euros públicos. Esa es la política de vivienda del PP", expone. "Ustedes no defienden a los españoles, defienden a los ricos. No tienen bandera, ni vergüenza".
"Imagínense lo que va a pensar la gente trabajadora de sus representantes políticos... ¿Creen que a la gente de derechas no le preocupa cuando se le acaba el contrato de alquiler?", pregunta el ministro, que denuncia una "campaña del miedo para intoxicar".
Pablo Bustinduy defiende que "Votar hoy 'no' a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y bandera del rentismo. No están calibrando lo que están haciendo" pic.twitter.com/kCCNpXwNNr— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 2, 2026
"Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y apellidos de quienes voten 'no' a estos decretos", defiende Bustinduy.
"Hoy van a cometer un error político del que se van a arrepentir mucho tiempo", pronostica el ministro de Sumar. "En política y democracia hay algo mucho más poderoso que los lobbies y la clase privada, y esa es la fuerza social de un pueblo que ha despertado", dice. "Aquí hay soluciones de mínimos para equilibrar la balanza y les puedo asegurar que el pueblo va a tener memoria y se va a acordar de quienes les han traicionado", zanja.
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Bustinduy defiende el decreto de prórroga automática de alquileres: "Votar 'no' es traicionar a su pueblo para servir al rentismo"
Arranca ahora la intervención de Pablo Bustinduy, que defiende el decreto de prórroga automática de alquileres. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 empieza acusando a diputados de reunirse con miembros de la élite para ver cómo convertir edificios en pisos de lujo.
"Lo de hoy no va de aritmética parlamentaria, de negociación entre grupos políticos, de enmiendas, lo de hoy es un conflicto de casa. Es defender a una oligarquía internacional que está extrayendo las rentas del salario de las clases trabajadoras para repartírselo como dividendos y ni siquiera pagar impuestos en España", denuncia.
"Votar hoy 'no' a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y bandera del rentismo. No están calibrando lo que están haciendo", continúa, definiendo como "infamia" oponerse al texto y a la protección de los derechos de la gente trabajadora.
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La ministra de Vivienda insiste en su réplica en solicitar a Junts que replantee su postura y apoye el decreto
La ministra de Vivienda empieza el turno de réplica a los grupos parlamentarios. "No espero nada del PP pero lamento por la democracia que con esto no están echando a sus votantes en manos de la extrema derecha".
A Junts le dice que "aún estamos a tiempo": "no se parecen a esta derecha y a esta extrema derecha, sabemos que ellos quieren acabar con ustedes".
La ministra de Vivienda augura que no va a haber victoria de ningún partido político tras la votación. "O ganamos todos, o perdemos todos" pic.twitter.com/ek5lp9HZVq— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 2, 2026
Augura que no va a haber victoria de ningún partido político tras la votación. "O ganamos todos, o perdemos todos".
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Juan Bravo (PP) al Gobierno: "Han decidido actuar y arreglar en ocho días lo que llevan destrozando ocho años"
Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP, es el encargado de defender el 'no' de su partido a los decretos. Acusa al Gobierno de "cargarse la vivienda" en España durante su mandato. Empieza su intervención enumerando una serie de estadísticas sobre el dinero que tienen que dedicar los jóvenes a pagar el alquiler.
"Han decidido actuar y arreglar en ocho días lo que llevan destrozando ocho años. El problema es que nos han traído las mismas políticas que nos han llevado hasta este momento". "No hace falta más intervencionismo, sino más vivienda", reclama.
"Con este decreto, a Maricarmen no se hubiera protegido su desahucio y no se hubiera protegido a los vulnerables", dice, asegurando que el Ayuntamiento de Madrid dio una alternativa habitacional. Bravo expresa que este decreto convierte al vulnerable "en el inquilino que nadie puede tener".
Llama ahora a construir mucha más vivienda. Recuerda que Feijóo se ha comprometido a construir un millón de viviendas en cuatro años y recuerda otras propuestas en dicha materia hechas por el PP en los últimos meses. "Este decreto tampoco le da ninguna vivienda a un joven más, tampoco le da seguridad al inquilino y al propietario. Votamos que no a obviar que el problema es un déficit de oferta y a que utilicen el drama de una mujer de 87 años para tapar su fracaso de gestión".
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Paxti López: "Cada voto en contra es una condena para cada Maricarmen de este país"
Patxi López toma ahora la palabra como portavoz del PSOE para defender los decretos de vivienda. "No lo vamos a retirar porque no estamos dispuestos a dar ni un solo paso atrás al derecho a la vivienda en nuestro país", arranca dirigiéndose a Míriam Nogueras. "Sirven para lo que quiere la gente y funcionan: en solo dos días ya han paralizado desahucios. ¡No nos cuenten cuentos!".
Pide a los grupos que se oponen que "dejen de engañar" porque los textos ayudan al pequeño propietario que quiere poner en alquiler su inmueble. López relata las "virtudes" de los decretos y lamenta que "cada voto en contra es una condena para cada Maricarmen de este país, para que no puedan emanciparse los jóvenes".
"Votan en contra no para castigar al Gobierno, sino porque entre su clientela están los especuladores y los fondos buitre", insiste el portavoz socialista. "Todo el que dice que las ideologías son perversas y hay que acabar con ellas es de derechas y muy de derechas. Ellos no necesitan defender su ideología porque viene incorporada de serie en el mundo que nos rodea, nos la quieren introducir con vaselina con la ayuda de los tecnoligarcas", reflexiona con vehemencia.
López defiende que "no ha habido ni un solo avance en este país sin contar con los 121 votos del grupo socialista. Así que piensen dónde están los otros porque como dijo [el filósofo] Burke, para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagamos nada".
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Alberto Ibáñez (Sumar): "Votar no a este decreto es empujar a que miles de personas pierdan sus vidas, que se suiciden"
Gerardo Pisarello, del grupo parlamentario de Sumar, defiende que los decretos son resultado de "un clamor democrático, transversal" y que sus límites reflejan "el peso desmesurado que las oligarquías rentistas siguen teniendo en nuestro sistema político".
Señala a Junts por "hacer de comparsa" de PP y Vox. "Qué voto más ruin", expresa. "Frente a la ofensiva de la patronal rentista, a las calles y a la huelga si es necesario".
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, dice que "violencia es echar a la calle a una mujer de 90 años", en referencia a Maricarmen. "Votar no a este decreto es empujar a que miles de personas pierdan sus vidas, que se suiciden".
"Hoy no solo hablamos de vivienda, de democracia, hablamos de derecho a la vida. No hay bandera, rojigualda o estelada, que les pueda tapar", cierra. "Esto es lo que se decide: libertad y vida, o muerte".
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Rufián carga contra Nogueras por "hacer de Ayuso" y critica la "pasada de frenada legendaria" de Junts
Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, muestra un billete de 50 euros y unas llaves. "El debate es esto o esto", dice.
"Solamente, aparte de tristeza, tengo preguntas. ¿Por qué hace 48 horas era el decreto de Junts y ahora votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién?", lanza.
Rufián carga contra Junts y les acusa de "estar pagando una deuda". "Están defendiendo a 40.000 personas en Cataluña. Somos casi 10 millones. ¿Cómo se llaman esas personas que están defendiendo?", añade, diciendo que "no hay derecho" al veto a los decretos.
"La movida ha sido que la señora Nogueras manda, y considera que haciendo de Ayuso le va a ir bien", continúa el portavoz de ERC. "La pasada de frenada es histórica, legendaria, no están calibrando lo que está pasando hoy aquí".
"Me voy a esforzar mucho para que acaben en el mayor ostracismo político porque no quiero una Cataluña que simplemente se dedica a fastidiar a mi pueblo, tengan la bandera que tengan", zanja Rufián, prometiendo que pedirá a su partido que no vuelva a pactar con Junts.
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Sánchez sale momentáneamente del Pleno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido del Pleno del Congreso.
Lleva unos minutos reunido en la zona de Gobierno del Hemiciclo con ministros de Sumar.
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Nogueras acusa a Sánchez de "alimentar la mentira" y le insta a trabajar en un nuevo decreto "entre todos"
Sube a la tribuna Míriam Nogueras, la portavoz de Junts. "Tenemos la responsabilidad de decir la verdad, sea cual sea el precio de hacerlo, porque la gente necesita saber qué pasa, aunque no sea lo que quiere escuchar", arranca.
Lamenta el tuit de Sánchez señalando que la votación va entre los que hoy deben escoger entre defender a los especuladores o a la ciudadanía. "Una cosa es el titular y otra lo que recoge la ley", subraya, asegurando que el decreto permite que los fondos sigan comprando, especulando y se siga desahuciando.
Acusa al presidente y al Gobierno de "alimentar una mentira, una falsa esperanza" y reconoce que su grupo se creyó "de verdad" que el Ejecutivo estaba dispuesto "a revertir la nefasta tendencia de los últimos años" y aplicar políticas implantadas en otros países.
Miriam Nogueras a la ministra de Vivienda: "Tenemos que hacer leyes que funcionen y que solucionen los problemas y hoy no hay ningún jurista que firmase estos reales decretos"— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 2, 2026
"Este Real Decreto permite que los fondos sigan, y se siga desahuciando. Nuestra propuesta lo frenaba" pic.twitter.com/H3Y5A2ahSU
"Pero ustedes parece que han renunciado a ello. La gente no se merece cualquier real decreto. Tenemos que hacer leyes con el máximo rigor y solvencia, y que solucionen los problemas. Hoy no hay ningún jurista que firme estos RD". A su juicio "provocarán el efecto contrario de lo que pretenden": "Encontrar vivienda cada día será más complicado. Nuestra responsabilidad es generar seguridad, no inseguridad".
"A nosotros no nos da miedo el chantaje ideológico de los extremos que a ustedes los ha arrastrado a aceptar un camino que nos aleja del consenso", relata. "La excepcionalidad del problema de la vivienda nos pide decisiones excepcionales: retiren el real decreto, sentémonos a trabajar en un texto que ponga soluciones reales, trabajemos a puerta cerrada sin pensar en los titulares. Y no es una propuesta cerrada, construyámosla entre todos", cierra, mostrando un borrador para el nuevo texto.
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El PNV lamenta la "precipitada" elaboración el decreto y que el Gobierno lo venda "como si fuera agua bendita"
Maribel Vaquero, portavoz del PNV, lamenta la precipitada y, a su juicio, errónea forma de elaborar los decretos sobre vivienda. "La urgencia no puede ser pretexto para limitar el debate parlamentario y la capacidad de enmienda". Pide también a toda la cámara rebajar la "crispación".
"No solo debemos pensar en dar seguridad a las personas vulnerables que pueden quedar protegidas por este decreto, también en cómo pueden repercutir en las personas que mañana quieran acceder a una vivienda", reflexiona.
Vaquero lamenta que el decreto se quiera vender ahora "como si fuera agua bendita". "Hemos negociado, hemos demostrado voluntad de acuerdo, pero no es recomendable legislar en caliente, ad hoc y de forma precipitada".
La portavoz del PNV confirma el 'sí' de sus diputados al decreto, pero "crítico y con muchas dudas". "El acuerdo no ha sido posible por la ceguera e intolerancia de algunos en fase de negociación que han empujado a máximos y nos vamos a quedar en la nada", dice en referencia a Junts.
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Belarra a PP, Junts y Vox: "Cada vez que haya un desahucio serán ustedes quienes con sus propias manos estarán echando a la gente de sus casas"
Ione Belarra celebra la respuesta social al problema de la vivienda que se ha vivido en los últimos días: "Las movilizaciones masivas en toda España por Maricarmen y la vivienda son lo mejor que le han pasado a nuestro país en los últimos años", destaca. "Por fin no son los fachas los únicos que salen a la calle".
"Señora Nogueras, señor Feijóo, señor Abascal, no lo vamos a olvidar. Cada vez que haya un desahucio serán ustedes quienes con sus propias manos estarán echando a la gente de sus casas. Si les queda un poquito de empatía piensen qué sentirían si fuera su abuela a la que estarían sacando en una camilla para vivir en la puta calle".
Belarra a PP, Junts y Vox: "Cada vez que haya un desahucio serán ustedes quienes con sus propias manos estarán echando a la gente de sus casas" pic.twitter.com/jMFq4mdhL6— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 2, 2026
También dedica unas palabras críticas al Gobierno: "Han traído este decreto porque la gente les torció el brazo".
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Rodríguez ofrece a Junts aprobar el decreto y tramitarlo como proyecto de ley para realizar las "correcciones técnicas" que quieran
Isabel Rodríguez interpela ahora a Junts: "Hoy es el día de hablar con honestidad a la ciudadanía. Les vuelvo a pedir que puedan apoyar con su voto favorable o su abstención este decreto ley. Es la hora de cumplir con la gente".
"Han estado trabajando, hace apenas unas semanas entregaron al presidente el borrador de un decreto ley, y sobre este texto se ha trabajado también. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está en el BOE", explica.
La ministra de Vivienda subraya que el decreto incluye la propuesta de enervación para proteger al pequeño propietario de las deudas por rentas impagadas. "Hoy señorías, estamos decidiendo con nuestro voto si no queremos un desahucio más o estamos dispuestos a asumir el próximo".
Rodríguez reconoce que "es cierto que no todas" las propuestas de Junts se recogen en el texto, pero defiende que "se ha llegado a un equilibrio posible".
Y abre una nueva puerta para el acuerdo con los de Puigdemont: "Les pido que convalidemos el texto y que inmediatamente la Cámara se ponga a trabajar con los mecanismos de urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo texto y volver a traerlo, con esas puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman, para que esté en vigor desde hoy y para siempre".
"Ninguno se siente plenamente satisfecho y todos hemos tenido que hacer concesiones, la ambición del presidente, Pedro Sánchez, va más allá de este decreto", zanja.
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La ministra de Vivienda: "Lo que se está juzgando hoy aquí es también la democracia española
"Este de hoy no es un pleno más. Miles de personas están pendientes de esta Cámara", continúa la ministra de Vivienda. Asegura que el decreto aglutina medidas "amplias y transversales". "Resulta muy difícil entender una sola excusa para rechazar este texto", lanza a los grupos que se oponen.
"Además de ese juicio que la ciudadanía va a hacer por el voto que ustedes van a emitir, lo que se está juzgando hoy aquí es también la democracia española", lanza Isabel Rodríguez.
Lamenta que el debate político esté instalado en la "dialéctica de la confrontación" frente al consenso que hay en las calles en materia de vivienda. Equipara a Maricarmen con lo que significaron Ramón Sampedro en la lucha por la muerte digna o Ana Orantes en la lucha contra la violencia de género.
"Si el desahucio del Maricarmen fue un fracaso colectivo, espero de este Parlamento que no permita que vuelva a suceder", subraya, reconociendo que la ambición del Gobierno va "más allá" del decreto, que pasa a detallar en sus principales líneas.
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Isabel Rodríguez presenta el primer decreto y acusa al PP de "no estar al lado de la gente": "Son la peor derecha de toda Europa"
Empieza el pleno sobre los reales decretos de vivienda. Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, sube al estrado para defender el primero, que contiene el grueso de las medidas.
Inicia con una cita de Pérez Rubalcaba defendiendo que el Gobierno ha trabajado "con responsabilidad" en la elaboración de los textos. "Hoy tenemos la oportunidad de decirle a Maricarmen que su lucha ha servido para que nadie más tenga que sufrir", añade.
"Hoy tenemos la oportunidad de poner pared a la especulación que nos roba nuestras vidas, que nos roba nuestras ciudades". Rodríguez acusa al PP de "no estar al lado de la gente" ni en materia de vivienda "ni en toda la legislatura".
"Han decidido ustedes ser la peor derecha de toda Europa", apunta. Pide a los de Feijóo el voto afirmativo por el bien de sus votantes. "Si se ponen del lado de los buitres están inhabilitados para gobernar este país".
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Pedro Sánchez llega al Congreso para la votación de los decretos
Pedro Sánchez ya ha llegado al Congreso de los Diputados para observar desde su escaño el debate para la convalidación de los dos decretos de vivienda. En un principio, el presidente del Gobierno no tenía previsto acudir hasta la hora de las votaciones, pero el anuncio del voto negativo de Junts ha provocado un cambio de escenario.
Sánchez ha llegado por la calle Zorrilla porque la calle Cedaceros, por donde suele entrar, está cerrada por la manifestación. A su entrada en el hemiciclo ha sido recibido con una gran ovación de la bancada socialista, que se ha puesto en pie al completo.