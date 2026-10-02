Votación del decreto de la vivienda y resultados, en directo | Sánchez agita el fantasma del adelanto electoral y advierte a los que tumben los decretos: "La historia les juzgará antes de lo que creen"

¿Qué se vota en el decreto de la vivienda de Pedro Sánchez?

El Congreso está sometiendo a votación dos decretos.

Si finalmente son rechazados, el escenario político podría abocar a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, una opción que no se descarta y que podría fijarse para el 29 de noviembre.

El resultado de la votación de ambos decretos en el Congreso se conocerá a partir de las 15:00 horas.

Primer decreto: protección y vivienda asequible

Incluye, entre otras, las siguientes medidas:

- Prorrogar los contratos de alquiler que venzan próximamente hasta el año 2029.

- Limitar la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027 (fijando un tope general del 2%, y del 0% cuando se supere el índice de referencia).

- Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a desahucios para hogares vulnerables.

- Regular el alquiler de temporada y por habitaciones.

- Aplicar un IVA del 10% a los pisos turísticos.

- Ofrecer deducciones fiscales a inquilinos y bonificaciones a pequeños propietarios que reduzcan el precio del alquiler.

- Facilitar préstamos ICO al 0% para la entrada de una hipoteca.

- Limitar las compras especulativas de vivienda por parte de fondos de inversión (medida vigente hasta 2028).

Segundo decreto: renovación de contratos

Establece la renovación automática (carácter indefinido) de los contratos de alquiler. El propietario tendrá que justificar una causa legal para no renovarlo; de no hacerlo, podría verse obligado a indemnizar al inquilino.

¿Habrá elecciones generales en España?

Pedro Sánchez baraja adelantar las elecciones generales si finalmente no son aprobados en el Congreso este viernes los decretos de vivienda. Miembros del Ejecutivo aseguran a EL ESPAÑOL que este escenario es "muy probable".