La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado que todavía no ha recabado el sí de Junts y Podemos para convalidar los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. "Tengo esperanza y optimismo moderado", ha confesado en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, repitiendo las palabras del presidente Pedro Sánchez.

De Podemos ha recordado que su portavoz apuntó que votarían lo que pidiese el Sindicato de Inquilinas, que ayer por la tarde reclamó apoyar los decretos. Sobre Junts, ha incidido en que se ha trabajado "con mucha seriedad" y que esta negociación ha permitido "desencallar" una situación de bloqueo.

"Entiendo que el texto no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas porque todas están representadas y todas hemos hecho renuncias, yo también como ministra de Vivienda", ha expresado sobre las críticas de la formación independentista a la batería de medidas incluidas finalmente en los textos legislativos. En este sentido, ha reconocido que ella quería gravar a los pisos turísticos con un 21%, y no con el 10% que se acordó.

"Lo importante es que lo que está dentro de esta norma es bueno para el 100% de los españoles. Porque son inquilinos, porque tienen a sus hijos en alquiler, porque se van a ver beneficiados por préstamos para la hipoteca, porque vamos a poder construir con ventajas fiscales... Es un decreto transversal", ha defendido Rodríguez.