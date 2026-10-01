[España será el único país de la UE en votar 'no' al reglamento para acelerar las expulsiones de migrantes pese al asalto a Ceuta]
[El Sindicato de Inquilinas se abraza a Sánchez, pide a Podemos apoyar los decretos y vuelve la acampada contra el PP]
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La ministra de Vivienda pide a Junts que apoye el decreto porque es "bueno para el 100% de los españoles" y dice que todos han hecho renuncias
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado que todavía no ha recabado el sí de Junts y Podemos para convalidar los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. "Tengo esperanza y optimismo moderado", ha confesado en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, repitiendo las palabras del presidente Pedro Sánchez.
De Podemos ha recordado que su portavoz apuntó que votarían lo que pidiese el Sindicato de Inquilinas, que ayer por la tarde reclamó apoyar los decretos. Sobre Junts, ha incidido en que se ha trabajado "con mucha seriedad" y que esta negociación ha permitido "desencallar" una situación de bloqueo.
"Entiendo que el texto no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas porque todas están representadas y todas hemos hecho renuncias, yo también como ministra de Vivienda", ha expresado sobre las críticas de la formación independentista a la batería de medidas incluidas finalmente en los textos legislativos. En este sentido, ha reconocido que ella quería gravar a los pisos turísticos con un 21%, y no con el 10% que se acordó.
"Lo importante es que lo que está dentro de esta norma es bueno para el 100% de los españoles. Porque son inquilinos, porque tienen a sus hijos en alquiler, porque se van a ver beneficiados por préstamos para la hipoteca, porque vamos a poder construir con ventajas fiscales... Es un decreto transversal", ha defendido Rodríguez.
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Operarios del Ayuntamiento de Madrid retiran los carteles y limpian la estatua del Oso y el Madroño de Sol
Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han retirado a primera hora de la mañana los carteles y accesorios que los acampados en la Puerta del Sol habían puesto a la estatua del Oso y el Madroño.
Ante la previsión de que la protesta se amplíe con nuevas tiendas de campaña, los acampados se plantean expandirse hacia las calles aledañas de Arenal y calle Mayor, según han explicado varios de ellos a la agencia Efe.
La estatua, símbolo de la ciudad, estaba cubierta con una bandera de Palestina, un chaleco reflectante del Sindicato de Inquilinas, carteles y varias pegatinas de la CGT, Liberar Madrid y Feminismo Socialista y Libertario.
Sobre las 07:30 de la mañana, los operarios del Ayuntamiento han procedido a limpiar al Oso y el Madroño, pero varios de los acampados han vuelto a poner los carteles en la valla de protección que se colocó el miércoles alrededor del monumento, aunque en la base del monumento siguen viéndose varias pintadas.
"Si ellos nos los quitan, nosotros los ponemos otra vez", han comentado.
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El BOE publica el segundo decreto de vivienda que incluye la prórroga automática de los alquileres cada cinco años
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el segundo real decreto de vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros, que incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años y la indemnización a los inquilinos si el propietario decide resolver el contrato sin un motivo recogido en la norma.
El texto prevé que al término del contrato y si ninguna de las partes ha comunicado en tiempo y forma el deseo de concluirlo, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica.
El decreto señala que en los casos en que el arrendador comunique válidamente la voluntad de no prorrogar el contrato, estará obligado a indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada.
"Dicha indemnización deberá calcularse, siempre que ello sea posible, en base al sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda, y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año y por días los inferiores al mes", recoge el texto publicado en el BOE.
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El exjefe de Gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta que recibió el aviso del CNI declara como testigo en la Audiencia Nacional
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de migrantes procedentes de Marruecos ocurrida a finales de julio, escuchará este jueves como testigos a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano y al responsable de la Policía Local ceutí.
Sanz comparecerá ante la jueza tras renunciar al cargo, después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.
Su testifical tendrá lugar, además, tras la dimisión de Pérez Triano como delegado del Gobierno, que tuvo lugar a principios de semana. En la rueda de prensa en la que anunció su decisión, Triano dijo que avisó al Ejecutivo "semanas antes" de que se produjera la entrada de migrantes en territorio ceutí. Por el momento, Triano no ha sido llamado a declarar en esta causa.
Tanto el exjefe de Gabinete como el responsable policial comparecerán un día después de la declaración testifical del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que este miércoles manifestó a la jueza que intentó contactar hasta en diez ocasiones con Presidencia del Gobierno durante los días previos a la entrada masiva.
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La acampada de Sol vive su quinta noche cada vez con más gente y entre llamamientos a una huelga general
La acampada de la Puerta del Sol ha vivido su quinta noche consecutiva y mantiene la la intención de resistir a la creciente presión institucional y convertir la protesta por la vivienda en un movimiento más amplio, con nuevas movilizaciones y llamamientos a una huelga general que incorpore otras reivindicaciones sociales.
La movilización no ha dejado de crecer con el paso de los días y en las primeras horas de esta madrugada seguían llegando nuevos grupos de personas con más tiendas de campaña, que ya se cuentan por centenares.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, principal impulsor de esta iniciativa, organizó durante la noche un acto público en el que se dio voz a diferentes luchas sindicales, más allá de la vivienda, con el ánimo de avanzar hacia una huelga general.
DE SOL A CADA RINCÓN DE MADRID, HACIA LA HUELGA GENERAL!— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 30, 2026
Aquí la programación del Sindicato de Inquilinas para los próximos días, caminando hacia las manis estatales de este finde y la huelga general por la vivienda 💪
Esto acaba de empezar ❤️🔥 pic.twitter.com/mOguHLHYzt
Tras el acto, los congregados se dispersaron en grupos, en un clima festivo y más relajado que la noche anterior, cuando la supuesta amenaza de una posible intervención de grupos de ultraderecha había tensionado la situación.
También durante la noche de este miércoles, la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y situada en la Puerta del Sol, se iluminó con la bandera de Ceuta como muestra de apoyo del Gobierno regional a la ciudad autónoma.
Poco después, algunos de los acampados proyectaron una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el lema "Ayuso y Almeida, iros a la mierda".