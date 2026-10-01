Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia durante la cena de gala a Emmanuel Macron. José Oliva Europa Press

Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre tras la crisis por la entrada masiva de migrantes

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LO ESENCIAL Las claves Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, tras la crisis migratoria vivida este verano. El viaje ha sido consensuado entre Moncloa y la Casa Real, y busca subrayar el compromiso de la Corona con ambas ciudades autónomas. Felipe VI calificó de "inaceptable" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y destacó la necesidad de proteger la frontera exterior de la UE. La última visita de unos Reyes a Ceuta fue en 2007, cuando acudieron Juan Carlos I y la reina Sofía.

Fumata blanca para la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. Felipe VI y Letizia visitarán las ciudades autónomas los días 13 y 14 de octubre, según ha confirmado fuentes del Gobierno y de Zarzuela. La fecha se ha cerrado después de varias semanas de negociaciones y será justo después de la fiesta nacional.

Moncloa ha consensuado el viaje con la Casa Real, que se registrará más de dos meses después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En los próximos días se dará a conocer la agenda que desarrollarán Felipe VI y Letizia en las dos ciudades autónomas.

El Ejecutivo lleva semanas repitiendo que la visita se produciría "cuando se diesen las circunstancias". Felipe VI había manifestado su intención de visitar la ciudad autónoma desde su primer encuentro con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent a principios de agosto.

Felipe VI junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la inauguración del XII Foro Iberoamericano. Kiko Huesca Efe

A su llegada al Congreso de los Diputados este jueves para participar en la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, Felipe VI ha expresado que le hace "muchísima" ilusión el desplazamiento hasta ambas localidades españolas.

El pasado martes, durante su discurso en la cena de gala en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente francés Emmanuel Macron, el Rey calificó de "inaceptable" la "intrusión masiva de decenas de miles de personas" ocurrida este verano en Ceuta.

También advirtió que este tipo de episodios plantean "un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario", y destacó la necesidad de ser "más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión Europea".

La visita de Felipe VI a Ceuta ha estado en el foco de la polémica desde el primer día, desde que el presidente del Gobierno rebajó la importancia del viaje subrayando en una entrevista que durante todo su reinado no se había desplazado ni una sola vez hasta la ciudad autónoma.

El presidente del Gobierno y el Rey en el despacho de verano en julio de 2026. Javier Fernández Europa Press

El monarca estaba atado porque no puede decidir por su cuenta realizar visitas institucionales de calado político o territorial sin el consentimiento y la firma del Ejecutivo. Ahora Moncloa y Zarzuela al fin se han puesto de acuerdo para consensuar la fecha idónea.

El viaje de los Reyes pretende subrayar su compromiso con Ceuta y Melilla en un momento crítico por la crisis generada por el asalto del pasado julio y con la primera de las ciudades autónomas todavía con miles de migrantes concentrados en centros de acogida temporales o durmiendo en las playas.

La última vez que los Reyes -entonces Juan Carlos I y la reina Sofía- visitaron Ceuta fue el 5 de noviembre de 2007.