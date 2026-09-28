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Maricarmen alienta desde el hospital a los acampados en Sol: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!"
Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid, ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".
En un vídeo difundido esta medianoche en la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, convocantes de la acampada, Maricarmen ha pedido a los congregados que aguanten "hasta que el cuerpo aguante", al tiempo que ha expresado su deseo de que estas protestas lleguen a "un buen fin".
Aunque no pueda estar en la acampada, Maricarmen quiere mandarnos todo su apoyo y su fuerza.— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 27, 2026
Para todas las que estamos acampando, organizándonos y defendiendo nuestro derecho a tener una casa.
Ninguna lucha debería librarse sola. Seguimos juntas. pic.twitter.com/fPs4nmSPXA
"Yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo", ha afirmado Maricarmen en su mensaje, el tercero difundido desde el hospital.
"Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos: ¡Valor! ¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!", ha proclamado.
Desde la cama del hospital, ha añadido en su mensaje: "Y, por favor, tened cuidado, seguid acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis".
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Feijóo reúne al máximo órgano directivo del PP con las generales de 2027 en el punto de mira
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside este lunes la reunión de la junta directiva nacional con las elecciones de 2027 en el punto de mira y con la crisis de Ceuta y la vivienda en el centro del debate político.
La reunión del máximo órgano de dirección del PP entre congresos es la primera que se celebra tras el verano y a menos de nueve meses de que tengan lugar las próximas elecciones generales, si se agota la legislatura, y las municipales y autonómicas (diez comunidades autónomas más Ceuta y Melilla acudirán a las elecciones del año que viene y al PP le quedan candidatos por confirmar).
Se abre un ciclo electoral determinante para Feijóo, en el que se pondrá a prueba su liderazgo y su capacidad para poder lograr esta vez la mayoría suficiente que le permita gobernar.