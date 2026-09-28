Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid, ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".

En un vídeo difundido esta medianoche en la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, convocantes de la acampada, Maricarmen ha pedido a los congregados que aguanten "hasta que el cuerpo aguante", al tiempo que ha expresado su deseo de que estas protestas lleguen a "un buen fin".

Aunque no pueda estar en la acampada, Maricarmen quiere mandarnos todo su apoyo y su fuerza.



Para todas las que estamos acampando, organizándonos y defendiendo nuestro derecho a tener una casa.



Ninguna lucha debería librarse sola. Seguimos juntas. pic.twitter.com/fPs4nmSPXA — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 27, 2026

"Yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo", ha afirmado Maricarmen en su mensaje, el tercero difundido desde el hospital.

"Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra acampada y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos: ¡Valor! ¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!", ha proclamado.

Desde la cama del hospital, ha añadido en su mensaje: "Y, por favor, tened cuidado, seguid acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis".