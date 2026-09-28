La diputada del PP Ana Vázquez muestra el bote de gas pimienta por el que fue expulsada del último Pleno. Agencias

Los letrados del Congreso proponen suspensión temporal de la diputada que exhibió el espray de gas pimienta

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Los letrados del Congreso proponen suspender temporalmente a Ana Belén Vázquez, diputada del PP, por exhibir un spray de gas pimienta en el hemiciclo. El informe jurídico considera el aerosol como un arma y sugiere aplicar el artículo 101.1.2º del Reglamento, que prevé la suspensión de diputados que porten armas en el recinto. El gas pimienta se propagó a través de la ventilación, causando síntomas de asfixia y afectando a trabajadores, una delegación mauritana y varios despachos, lo que obligó a clausurar zonas del Congreso. Doce trabajadores recibieron asistencia médica y una empleada estará de baja, mientras que la cafetería del Congreso tuvo pérdidas estimadas en 800 euros por el incidente.

El cerco disciplinario se estrecha sobre Ana Belén Vázquez. Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han emitido un contundente informe que abre la puerta a la suspensión temporal de la diputada del Partido Popular por exhibir un gas pimienta, como el que llevan "las escolares ceutíes", durante la sesión de control al Gobierno.

El documento será examinado este martes por la Mesa del Congreso quienes decidirán si se abre un procedimiento sancionador contra la diputada del PP por Orense quien podrá presentar alegaciones.

Todo apunta a que la mayoría del órgano, en manos de PSOE y Sumar, respaldarán la sanción que puede conllevar la suspensión durante algunos días y, por tanto, una multa económica.

El documento, elaborado por la Secretaría General, es tajante: el aerosol autodefensivo se considera un "arma" a efectos del Reglamento de la Cámara.

Los letrados sostienen que los hechos encajan en el artículo 101.1.2º del Reglamento del Congreso. Este apartado prevé la suspensión temporal de la condición de un diputado "cuando portare armas dentro del recinto parlamentario". Se trata de la primera que se invoca este precepto.

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en el Reglamento de Armas, el informe concluye que, aunque el espray esté homologado, es "un instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse".

El informe detalla el recorrido del aerosol gracias al visionado de las cámaras de seguridad. A las 09:40 horas, Ana Vázquez exhibió el espray ante el ministro del Interior. Tras ser llamada al orden en dos ocasiones por la Presidencia y apercibida de expulsión, la parlamentaria abandonó el hemiciclo.

A las 09:59 horas, las cámaras captaron a la diputada en el patio de Floridablanca entregando un objeto a un empleado del Grupo Parlamentario Popular.

Inmediatamente después, entre las 10:01 y las 10:04 horas, este trabajador fue grabado entrando en los aseos de las plantas bajas de las Ampliaciones III y IV. Portaba un objeto cubierto con un papel en su mano izquierda.

Instantes después de su salida, las personas que accedieron a esos baños mostraron signos de asfixia y exposición a sustancias irritantes.

El empleado del PP volvió a reunirse con la diputada en el emblemático escritorio del reloj a las 10:24 horas. Por contra, el informe de los letrados no establece ni propone ninguna sanción directa contra el trabajador del PP.

Se trata de un veterano asesor de comunicación que solo cumplía órdenes de la diputada y que, según el PP, le habría pedido limpiar el bote ya que estaba manchado.

La parlamentaria no depositó el espray en la Comisaría hasta las 12:15 horas, dedicándose entretanto a lucirlo en conexiones en directo para distintos medios de comunicación desde dentro del propio Congreso.

La propagación del gas pimienta generó un efecto dominó debido a que se coló por los conductos de ventilación. Al final, se clausuraron baños, pasillos y el restaurante de la planta baja, afectando incluso a los despachos cercanos de VOX y EH Bildu.

Una delegación oficial de la Asamblea Nacional de Mauritania, de visita en España, resultó afectada por los gases y comenzó a toser, requiriendo el ofrecimiento de asistencia médica.

Doce trabajadores tuvieron que ser atendidos de urgencia por el gabinete médico del Congreso. Una trabajadora de Mediterránea Group, la empresa adjudicataria de la restauración, sufrió severas complicaciones y estará de baja médica al menos hasta finales de enero.

Además, se estiman en 800 euros las pérdidas que tuvo la concesionaria de la cafetería del edificio ampliación al detener los hornos, apagar los fogones y tirar toda la comida preparada.