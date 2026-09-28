Feijóo acusa al Gobierno de Sánchez de llevar ocho años "más pendiente de la casa de Jesica que de la de Maricarmen"

El alcalde de Madrid, Almeida, estudia acciones legales contra el delegado del Gobierno en Madrid por no desalojar la acampada en Sol, acusando al Ejecutivo de inacción en el 'caso Maricarmen'.

Feijóo denuncia la inestabilidad y la presunta corrupción en el entorno del PSOE, así como el deterioro de la economía y los servicios públicos bajo el mandato de Sánchez.

El líder del PP critica la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta y anuncia una comisión de investigación en el Senado para esclarecer la actuación del Gobierno.

Feijóo acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de priorizar la protección de los okupas frente a los propietarios y de no abordar el grave problema de la vivienda en España.

Alberto Núñez Feijóo ha presidido este lunes la primera Junta Directiva Nacional del Partido Popular del curso político. Se trata del máximo órgano de decisión del PP entre congresos, ante el que ha proclamado dos mensajes principales.

Uno, que Pedro Sánchez ha sido un "desastre" de ocho años; y dos, que "la guinda, el grito final", es la invasión de Ceuta y su nula respuesta "antes, durante y después" del asalto masivo de hace dos meses a la ciudad autónoma.

Por eso, Feijóo ha criticado al Gobierno "que dice estarse estrujando los sesos para saber cómo hemos llegado hasta aquí" en el problema de la vivienda.

"Creo que les podemos ayudar", dijo sarcástico, "el problema es que Sánchez lleva ocho años más pendiente de la casa de Jésica que de la de Maricarmen".

Es decir, que las leyes "que protegen más al okupa que al propietario" o la "inacción en construir el millón de viviendas que tiene España de déficit" han convertido "en imposible comprar o alquilar" un piso en España.

Y es que, según su diagnóstico, el Gobierno de Sánchez "no estaba pendiente del caos que estaban generando, porque estaban trincando lo más grande".

Por eso, el "clamor" en las calles "ya es tan transversal, a izquierda y derecha, que se automanifiesta", en referencia a la llamada de Yolanda Díaz a "movilizarse contra el Gobierno" del que ella misma es vicepresidenta segunda.

"Ninguna lección"

Feijóo no ha nombrado expresamente las manifestaciones y la acampada en Sol exigiendo al Ejecutivo un nuevo decreto sobre alquileres.

Pero sí ha advertido que "lecciones ni una" de un Gobierno que "presume de economía, cuando las neveras vacías; o nos habla de gestión, cuando las infraestructuras se caen a pedazos"

Según el líder del PP, "no pueden dar lecciones sobre educación los autores de la ley que nos ha llevado a los peores resultados de la historia". Y mucho menos de sanidad "cuando llevamos más de un año de huelga de médicos, la más grande de la democracia".

Sobre todo, "tampoco pueden darnos lecciones de humanidad, cuando su política migratoria de puertas abiertas es la responsable de que miles de personas hayan muerto intentando llegar a nuestras costas".

Comisión de investigación

Ante el curso que le debe llevar a las generales, pasando por las municipales y las autonómicas, el presidente popular ha augurado que "el malestar es tan transversal" que ya nadie duda que "esta etapa está acabada".

Por eso, el líder ha pedido "compromiso y no dar nada por hecho" a sus líderes territoriales porque "nuestros rivales son capaces de todo".

Feijóo abrió la primera Junta Directiva Nacional del PP del curso político con un gesto de respaldo a Ceuta y a Melilla.

El presidente popular invitó a los mandatarios de ambas ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, a copresidir con él la reunión de la Junta Directiva.

Y en justa correspondencia, anunció que "si todo lo que han hecho los socialistas para arruinar a los españoles se va a saber, también tienen derecho los ciudadanos a saber toda la verdad sobre la invasión de Ceuta".

Por eso, el Senado convocará "una comisión de investigación" en la que Sánchez y su Gobierno tendrán que responder.

"¿Ha hablado el presidente del Gobierno con el rey de Marruecos en estos dos meses?", se preguntó. "Si no lo ha hecho, por qué. Y si lo ha hecho, ¿qué le ha dicho?".

Feijóo reconoció expresamente el "trabajo incansable" de Vivas desde el inicio de la crisis, previo al asalto de los días 30 y 31 de julio, "alertando y pidiendo apoyo" a un Gobierno central que no respondió.

En el día de la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Feijóo reclamó explicaciones al presidente, Pedro Sánchez, sobre numerosas cuestiones que "siguen sin respuesta".

El líder de la oposición vinculó ese debate con la situación política nacional, utilizando su intervención para denunciar la "absoluta inestabilidad del Gobierno" y para cuestionar su capacidad para dar solución a los principales problemas del país.

Almeida y el delegado

A la entrada de la Junta Directiva, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había anunciado que el Ayuntamiento estudia emprender acciones penales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, si mantiene su negativa a desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol.

El regidor ha acusado a la Delegación del Gobierno de haber dado a la Policía Nacional la orden de "no intervenir" y ha enmarcado el conflicto en una cuestión de "orden público" y convivencia ciudadana.

Almeida ha defendido la mediación del consistorio ante lo que considera la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez en el 'caso Maricarmen'.

Según ha explicado, el Ayuntamiento ha logrado sentar "a la misma mesa" a la empresa implicada y a los abogados de la afectada "para buscar una solución", además de activar alternativas y recursos de asistencia.

"El Ayuntamiento ya empezó antes con la mediación, las alternativas y la asistencia. La última alternativa la reiteramos el viernes", ha señalado el alcalde, quien ha asegurado desconocer "ninguna oferta" planteada por el Ejecutivo central para resolver la situación.

El regidor emplazó al delegado del Gobierno a actuar "como hizo Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011", entonces ministro del Interior, levantando a los acampados con una acción de la Policía Nacional.

"Exigimos que actúe y estudiamos acciones legales si se niega", advirtió, reconociendo "el derecho de los participantes a protestar", pero subrayando que existen "cauces legales" para ejercerlo "sin alterar la convivencia".

Como argumento, Almeida planteaba qué ocurriría si una acampada similar se instalara frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz o ante el Palacio de la Moncloa. "¿Alguien piensa que no las levantaría el delegado del Gobierno corriendo?".

Corrupción y campaña

De hecho, el presidente del PP dedicó una parte importante de su discurso a la economía de las "clases medias empobrecidas por el sanchismo".

Feijóo sostuvo que las familias arrastraban las consecuencias de la inflación y del incremento del precio de la vivienda, y defendió la necesidad de sustituir la política económica del Gobierno después de ocho años "inútiles y destructivos" Sánchez.

El líder popular presentó la evolución del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda como dos de sus principales argumentos de oposición.

Feijóo planteó la necesidad de adoptar medidas que alivien la presión sobre los hogares y que mejoren las condiciones económicas de las clases medias y trabajadoras.

Feijóo también centró su discurso en las investigaciones y acusaciones de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al PSOE.

El líder popular hizo referencia a los asuntos relacionados con la corrupción y a las nuevas diligencias abiertas sobre contratos millonarios con petróleo investigados por la Audiencia Nacional, que, según el PP, podrían haber servido para financiar gastos del PSOE.

El presidente del PP cerró su intervención con un mensaje interno de movilización.

Reclamó mantener al partido "preparado ante cualquier escenario político" y ante los procesos electorales pendientes. La Junta Directiva inaugura definitivamente el curso que concluiría con elecciones generales, objetivo principal del PP más allá de las autonómicas y municipales