La brecha de impopularidad de Sánchez se dispara: salta de 25,6 a 40,5 puntos desde 2023, 14,5 más que la de Trump

Alberto Núñez Feijóo supera a Sánchez en popularidad y valoración, y el 45,2% de los españoles cree que será el próximo presidente del Gobierno.

El bloque que apoyó a Sánchez perdería escaños en unas nuevas elecciones, mientras que la suma de PP y Vox alcanzaría 207 diputados.

La aprobación de Sánchez cae al 26,8% y el rechazo sube al 67,3%, según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La brecha de impopularidad de Pedro Sánchez ha aumentado de 25,6 a 40,5 puntos desde enero de 2023, superando la de Donald Trump en 14,5 puntos.

La brecha entre quienes desaprueban la gestión de Pedro Sánchez y quienes la aprueban se ha disparado desde 2023, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En enero de 2023, a seis meses del 23-J, el 32,4% de los españoles aprobaba al presidente y el 58% lo desaprobaba. Es decir, la brecha de impopularidad era de 25,6 puntos.

Ahora, a unos seis meses de la primavera, cuando se espera que se celebren las próximas generales, la aprobación cae al 26,8% y el rechazo sube al 67,3%. La brecha alcanza los 40,5 puntos.

Dicho de otro modo, si entonces uno de cada tres españoles respaldaba a Sánchez, ahora apenas lo hace uno de cada cuatro. El rechazo roza los siete de cada diez.

Para hacerse una idea de lo abultada que es esa distancia, la de Donald Trump se sitúa en 26 puntos, con un 35% de aprobación frente a un 61% de rechazo, según el seguimiento semanal que viene haciendo el diario The Economist.

La de Sánchez la supera en 14,5 puntos.

Esa distancia se ha abierto a lo largo de una legislatura marcada por la amnistía y por los casos de corrupción que han salpicado al entorno del presidente.

A este desgaste se ha sumado este verano la crisis de Ceuta, donde la normalidad aún no ha regresado y las devoluciones de inmigrantes prometidas por el Gobierno siguen sin concretarse.

Y el último golpe ha llegado con Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada del piso del Retiro en el que llevaba siete décadas. Su caso ha reavivado el debate sobre la crisis de la vivienda y ha obligado a Sánchez a acelerar un decreto que llevaba meses bloqueado.

La última encuesta de SocioMétrica dibuja además un fuerte retroceso del bloque que invistió a Sánchez, con Sumar desplomándose de 31 a 5 escaños, Junts de 7 a 4 y el PNV de 4 a 5.

ERC y Bildu son la excepción: subirían hasta 8 y 7 diputados, respectivamente. En conjunto, los partidos que apoyaron a Sánchez en 2023 pasarían de los 179 escaños a 140.

En cambio, la oposición (la suma de PP y Vox) alcanzaría los 207 diputados.

Feijóo supera a Sánchez

Según la encuesta de SocioMétrica, Feijóo supera a Pedro Sánchez en todos los indicadores de popularidad y valoración de líderes políticos.

Por primera vez en meses, Feijóo encabeza el ranking de popularidad (27,8%) y desbanca a Yolanda Díaz, que cae al tercer puesto (26,7%). La vicepresidenta está ahora más volcada en su candidatura a directora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la que cuenta con el respaldo del Gobierno.

Entre ambos se cuela Pedro Sánchez (26,9%). Les sigue Santiago Abascal (25,8%). En el furgón de cola, Irene Montero (17,9%) y Alvise Pérez (8,7%).

En la valoración de 0 a 10, de nuevo todos los líderes nacionales suspenden. Feijóo se coloca en cabeza con un 3,2, seguido de Yolanda Díaz (3,1).

De forma muy significativa, Pedro Sánchez vuelve a caer a la cuarta posición con un 2,85, por detrás de Abascal (2,95).

Entre sus propios votantes, Sánchez sigue en el furgón de cola con un aprobado raspado: 6,15. Sólo supera a Irene Montero (6,1), por cinco centésimas.

Los más incondicionales siguen siendo los votantes de Vox, que premian a Abascal con un 9,25. Los de SALF le ponen un 8,5 a Alvise, los de Sumar un 8 a Díaz y los del PP un 7,2 a Feijóo.

El político gallego también derrota a Sánchez en la preferencia de los españoles para ocupar la Moncloa. El 21,6% quiere que Feijóo sea presidente, frente al 19,8% que prefiere a Sánchez.

Les siguen Santiago Abascal (12,3%) y Yolanda Díaz (7,8%). Pero, como reflejo del desencanto con la clase política, el 33,5% no quiere a ninguno de ellos.

Al reducir la elección a los líderes de los dos grandes partidos, Feijóo vuelve a imponerse (39,8%), con 4,4 puntos de ventaja sobre el líder socialista (35,4%)

Y, por último, una amplia mayoría de los españoles da por hecho que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.

Así lo cree el 45,2%, el dato más alto de toda la serie, frente a un 28,9% que apuesta por Sánchez.

Ficha técnica

Se han realizado 1.200 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 24-26 de septiembre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.