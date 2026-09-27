Sánchez pide "un último esfuerzo" a los partidos para aprobar el decreto de vivienda: "Es una cuestión de humanidad"

Las negociaciones continúan contrarreloj para lograr un consenso antes del martes, cuando el Gobierno pretende llevar el decreto al Consejo de Ministros.

Sumar exige ampliar protecciones como la prórroga de alquileres y limitar desahucios, mientras Junts condiciona su apoyo a medidas fiscales para inquilinos y pequeños propietarios.

El decreto busca dar respuesta urgente a casos como el de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada, y aliviar la emergencia habitacional en España.

Pedro Sánchez pide a los partidos un "último esfuerzo" para aprobar el real decreto ley de vivienda, conocido como el decreto Maricarmen.

Pedro Sánchez ha pedido este domingo "un último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para sacar adelante el real decreto ley de vivienda, bautizado ya como el decreto Maricarmen, que el Gobierno quiere aprobar el próximo martes.

En un acto del PSOE celebrado en Getafe, el presidente ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para llevar el texto al Consejo de Ministros y ha reclamado el apoyo de los partidos para que después salga adelante en el Congreso.

"Por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda", ha pedido Sánchez, que ha convertido el caso de la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el argumento central de ese llamamiento.

"Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional", ha explicado.

"Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda", ha añadido. "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad".

En esa negociación para el decreto Maricarmen, Sánchez trata de cuadrar posiciones muy alejadas entre sus socios.

Sumar reclama prorrogar los alquileres, proteger a los vulnerables frente a los desahucios y limitar los usos especulativos de la vivienda.

Junts, en cambio, condiciona su apoyo a medidas fiscales como deducciones para inquilinos, bonificaciones para propietarios afectados por las prórrogas y ventajas para pequeños caseros con hipoteca.

El presidente necesita, por tanto, encontrar antes del martes un punto de encuentro entre unas exigencias diametralmente opuestas.

El Gobierno se encuentra ahora obligado a reaccionar con un decreto que, antes del caso de Maricarmen, la parte socialista del Ejecutivo no contemplaba con la misma urgencia. Y que, por la necesidad de sumar apoyos, tendrá que ser necesariamente de mínimos.

De hecho, Sumar amenazó este sábado con no acudir al Consejo de Ministros si el Gobierno no aprobaba el paquete de vivienda que reclama. Junts, por su parte, se ha sentado a negociar después de un año dando la espalda a Sánchez.

El propio entorno de Moncloa transmite que el "feeling" para alcanzar un acuerdo es "muy bueno" porque, según fuentes oficiales, "todo el mundo ha decidido que haya acuerdo". Las negociaciones, no obstante, continuarán previsiblemente hasta el mismo martes.

Sánchez no ha hecho ninguna referencia durante su intervención a la acampada de la Puerta del Sol ni a las protestas que se han sucedido estos días por la vivienda.

El mitin se ha celebrado en Getafe junto al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto de presentación de las candidaturas del PSOE de Madrid para las elecciones municipales y autonómicas de 2027.