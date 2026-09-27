Yolanda Díaz durante el debate ‘El futuro del movimiento obrero y la izquierda’, en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). Matias Chiofalo Europa Press

Díaz anima a los acampados en Sol a movilizarse y exige un decreto de vivienda que "meta mano" a los fondos buitre

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Yolanda Díaz pide un decreto que actúe contra los fondos buitre y refuerce la protección del derecho a la vivienda. La vicepresidenta apoya a los manifestantes acampados en Sol y anima a intensificar la movilización social por la vivienda. El PCE reclama que el nuevo decreto incluya moratoria de desahucios, prórroga de alquileres hasta 2028 y control de precios. Díaz también llama a la movilización para reducir la jornada laboral y defiende que es una batalla por el trabajo digno y la justicia social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este domingo un real decreto en materia de vivienda que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional.

Durante su intervención en las fiestas del PCE de 2026, Díaz ha advertido a su socio de Gobierno, el PSOE, que no le vale que el martes se apruebe "cualquier real decreto" y ha exigido una norma que "dé un paso al frente" ante lo que ha definido como el principal problema de la ciudadanía, la vivienda.

"Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y que se están forrando a lomos de la gente trabajadora", ha afirmado.

Yolanda Díaz en las fiestas del PCE.

Ante las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo con Junts para sacar adelante el decreto, Díaz ha avisado: "No queremos contentar a la derecha. La derecha que se retrate votando y nosotros movilizándonos", ha recalcado.

Así, Díaz ha respaldado las protestas por el derecho a la vivienda y ha dado la "bienvenida" a la acampada de Sol, al tiempo que ha pedido mantener la presión social. "Que se movilicen mucho y más", ha señalado.

La ministra ha denunciado, además, que se están vulnerando derechos humanos mediante desahucios sin una solución residencial para las personas afectadas. "No se puede desahuciar a las personas sin una garantía habitacional", ha remarcado, antes de defender que la izquierda debe librar una "batalla cultural e ideológica" para garantizar el acceso a la vivienda.

"Cambiar las cosas"

De su lado, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha defendido que la clase obrera organizada es quien va a cambiar las cosas. "Ya las está cambiando", ha asegurado, tras aclarar que aquellos que no pueden pagar su arrendamiento o comprarse una vivienda a los precios actuales "que se quiten de la cabeza que son clase media".

"Por mucho que gane, es clase obrera y su primera decisión tiene que ser movilizarse con sus compañeros y compañeras de clase para conseguir ese derecho que se está peleando y se está negociando duramente", ha enfatizado.

Santiago considera que el conocido como 'decreto Maricarmen', que el Gobierno trabaja para aprobarlo este martes, debe incluir la moratoria de los desahucios de arrendamientos para personas en situación de vulnerabilidad, la prórroga automática de todos los contratos de alquiler en vigor hasta final del año 2028 como "mínimo" y con congelación del precio.

Asimismo, el secretario general del PCE cree que la norma también debe incorporar el fin del uso abusivo de los alquileres de los arrendamientos de temporada y para uso turístico, así como la renovación automática de los contratos de arrendamientos cuando estos llegan a su fin.

Jornada laboral

Por su parte, la vicepresidenta segunda ha hecho un llamamiento a la movilización por la reducción de la jornada laboral, dado que su aprobación se ha ido retrasando por la dilatación de las negociaciones entre Economía y Trabajo

En opinión de Díaz, merece la pena una movilización del país para decir que esta batalla no es cultural sino es ambiental, feminista y es una batalla democrática, porque reparte la riqueza en el país. "Es una batalla por el trabajo digno, es una batalla porque queremos más", ha defendido.