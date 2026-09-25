El juez Juan Carlos Peinado, que este domingo cumple 72 años, cuelga la toga tras una carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular, hace apenas cuatro días, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Este viernes será el último día que el juez Peinado acuda al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, después de tres días de permiso que ha disfrutado esta semana nada más dictar el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso con conductas "más propias de regímenes absolutistas" y el reinado de Fernando VII.

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a investigar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y cinco delitos.