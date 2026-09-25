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Peinado cuelga la toga: acude al Juzgado por última vez tras tres días de permiso después de enviar a juicio a Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, que este domingo cumple 72 años, cuelga la toga tras una carrera marcada en su recta final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular, hace apenas cuatro días, a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Este viernes será el último día que el juez Peinado acuda al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, después de tres días de permiso que ha disfrutado esta semana nada más dictar el lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.
Como tenía previsto, y tras sus vacaciones de verano, ponía así punto y final a una instrucción no exenta de polémica, en la que ha llegado a comparar el caso con conductas "más propias de regímenes absolutistas" y el reinado de Fernando VII.
En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia -al que incluso pidió imputar sin éxito-, ha llegado a investigar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y cinco delitos.
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Sánchez sitúa a España como "laboratorio" contra los 'tecnoligarcas' y pide no creerles "ni de coña"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a los estudiantes de la Universidad de Harvard a unirse a la lucha contra las pretensiones de los 'tecnoligarcas', a los que dijo que no hay que creer "ni de coña", y ha definido a España como un "laboratorio" de medidas para hacerles frente.
Sánchez intervino en el fórum John F. Kennedy Jr de este centro universitario tras mantener una serie de reuniones con académicos y otros representantes del mismo, y su discurso (en inglés y en el que fue el último acto de su viaje de cuatro días a Estados Unidos) tuvo como epígrafe "La amenaza de los tecnoligarcas para la democracia".
"Hoy nos enfrentamos a nuevas oligarquías (...), dueños de las redes sociales y las plataformas de streaming donde llevamos a cabo nuestro debate público, los sistemas que gestionan nuestras economías, los servicios públicos y la vida cotidiana, las IA que responden a todas nuestras preguntas", ha advertido.
Ante todo ello ha dicho que hay dos opciones: luchar o huir; y ha defendido la primera para actuar con rapidez y determinación asegurando que las democracias y los Estados todavía son más poderosos que los oligarcas tecnológicos, aunque "no por mucho más tiempo".
"Permítanme responder con tres palabras: ni de coña ("no freaking way", dijo en inglés). Ni hablar. No bajo nuestra vigilancia. La era de los dioses y los señores feudales terminó hace mucho tiempo".