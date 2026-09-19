Este viernes la Policía comenzó el traslado de miles de migrantes de las playas de Benítez y El Trampolín a los dos centros de acogida instalados en el puerto de Ceuta. Durante el despllazamiento se dieron episodios de caos y tensión cuando las personas corrían para conseguir una plaza, ya que no eran suficientes. Estos hechos obligaron a detener en varios momentos la marcha.
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Sumar avisa al PSOE que no apoyará cambiar la ley para limitar derechos de los migrantes, pero se abre a reforzar fronteras
El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso y portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha avisado este sábado al PSOE de que su formación no apoyará una reforma de la Ley de Extranjería para agilizar las llamadas 'devoluciones en caliente' si supone restringir o eliminar derechos fundamentales, aunque está de acuerdo en reforzar la seguridad exterior del Estado y las fronteras.
Así se ha pronunciado Santiago en una entrevista en RNE después de que este miércoles el diputado socialista Vicente Montávez propusiera verbalmente al PP una posible modificación normativa para legalizar las 'devoluciones en caliente' en la frontera. "Es verdad, hay un vacío legal abierto por el Supremo que solo se cierra reformando la ley. ¿Contamos con sus votos? ¿Van a hacerlo?", lanzó a la bancada 'popular', que precisamente tiene registrada desde julio una reforma legal en ese sentido.
En un auto firmado el pasado 8 de julio, el Alto Tribunal estableció que el régimen de rechazo en frontera ('devolución en caliente') previsto en la Ley de Extranjería no puede aplicarse a los inmigrantes que intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla cuando son interceptados en el mar, a quienes debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución. La sentencia precisó que el rechazo sí está previsto para quienes intentan acceder superando los elementos de contención fronterizos.
En la entrevista, Santiago ha recordado la intervención de Montávez y ha explicado que actualmente se encuentra en marcha la transposición del Pacto Europeo de Migración y Asilo, por lo que considera que una modificación legislativa para endurecer las entradas irregulares en frontera sería "técnicamente viable".
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Adolfo Suárez Illana: "La Ley de Memoria Democrática va en dirección opuesta a lo que significa la concordia"
El abogado y exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana, hijo de quien fuera presidente del Gobierno y líder de UCD, considera que la vigente Ley de Memoria Democrática "va en dirección opuesta a lo que significa la concordia". También critica a aquellos dirigentes políticos que, a su juicio, están promoviendo el "enfrentamiento" y "la agitación de ese fantasma del pasado", que "todos fuimos capaces de superar en su momento", para "obtener un rédito político".
En una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de su libro La concordia es posible (Espasa), Suárez Illana reivindica el espíritu de la Transición como un proceso basado en romper con "la lógica de vencedores y vencidos" y pactar "un marco común en el que todos nos sintamos razonablemente cómodos", sin que "nadie se quede fuera". "Solo en el momento en el que todos decidimos no plantearnos ganar, es el único momento en el que hemos salido ganando todos", resume.
Para Suárez Illana, la concordia ahora, en el actual ambiente político, también debiera ser posible, aunque incide en que es algo que corresponde elegir a cada generación. "No es algo que se instale y se quede para siempre. Es algo que se alcanza, que se perfecciona y que se debe pelear cada día", afirma.
Asegura, sin embargo, que no pretende "dar lecciones a nadie", pero sí ofrecer el testimonio de alguien que "vivió desde dentro un proceso muy complicado" y explicar "cómo se hizo aquello y que efectivamente funcionó". En este sentido, señala que los buenos momentos de los últimos 50 años coinciden con aquellos en los que ha existido "respeto por el adversario".
Precisa que "la concordia no es ni mucho menos el acuerdo", sino decidir "compartir la casa común" en lugar de intentar imponer una opinión o deslegitimar al contrario. "La concordia no es algo naïf. La concordia es un método de vida, es un método de hacer política", defiende.
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Feijóo se compromete con Ceuta y Melilla y arremete contra Sánchez: "La obligación de cualquier presidente es proteger a estas ciudades"
El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a no desentenderse de la responsabilidad de “defender la españolidad” de Ceuta y Melilla, donde está “la única frontera” de España, para las que ha anunciado un plan de seguridad y un plan económico específico para reactivar y asegurar su prosperidad si llega al Gobierno.
Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Melilla, Feijóo ha dejado claro que la obligación de cualquier presidente es “proteger a estas ciudades y no despreciar a sus mandatarios” como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su frase “eso, a Vivas”.
“En qué manos estamos”, se ha preguntado Feijóo, que ha señalado a Sánchez como “el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta” y le ha acusado de defender más a Groenlandia que a Ceuta y Melilla, por lo que le ha preguntado si para indignarse necesitaría que fuesen invadidas por Donald Trump.
Ha insistido en que en Ceuta “no ha habido un problema de inmigración, sino de invasión” y “la única solución es el retorno de todos los que han invadido Ceuta”. Por ello, ha instado a Sánchez a solucionar la crisis y poner los medios para resolverla, pero cree que tras 50 días solo ha quedado probada “su incompetencia y su irresponsabilidad” por “dejar a los pies de los caballos” a los servicios españoles de extranjería e inteligencia.
Ceuta y Melilla son responsabilidad del Gobierno de España.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 19, 2026
Y si Sánchez no lo entiende, yo SÍ. pic.twitter.com/x4BkkJxbf6