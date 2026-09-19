El abogado y exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana, hijo de quien fuera presidente del Gobierno y líder de UCD, considera que la vigente Ley de Memoria Democrática "va en dirección opuesta a lo que significa la concordia". También critica a aquellos dirigentes políticos que, a su juicio, están promoviendo el "enfrentamiento" y "la agitación de ese fantasma del pasado", que "todos fuimos capaces de superar en su momento", para "obtener un rédito político".

En una entrevista con Europa Press con motivo de la publicación de su libro La concordia es posible (Espasa), Suárez Illana reivindica el espíritu de la Transición como un proceso basado en romper con "la lógica de vencedores y vencidos" y pactar "un marco común en el que todos nos sintamos razonablemente cómodos", sin que "nadie se quede fuera". "Solo en el momento en el que todos decidimos no plantearnos ganar, es el único momento en el que hemos salido ganando todos", resume.

Para Suárez Illana, la concordia ahora, en el actual ambiente político, también debiera ser posible, aunque incide en que es algo que corresponde elegir a cada generación. "No es algo que se instale y se quede para siempre. Es algo que se alcanza, que se perfecciona y que se debe pelear cada día", afirma.

Asegura, sin embargo, que no pretende "dar lecciones a nadie", pero sí ofrecer el testimonio de alguien que "vivió desde dentro un proceso muy complicado" y explicar "cómo se hizo aquello y que efectivamente funcionó". En este sentido, señala que los buenos momentos de los últimos 50 años coinciden con aquellos en los que ha existido "respeto por el adversario".

Precisa que "la concordia no es ni mucho menos el acuerdo", sino decidir "compartir la casa común" en lugar de intentar imponer una opinión o deslegitimar al contrario. "La concordia no es algo naïf. La concordia es un método de vida, es un método de hacer política", defiende.