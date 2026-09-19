Sánchez explicará en Naciones Unidas su gestión de la crisis de Ceuta y defenderá la política migratoria de su Gobierno

El presidente cerrará su agenda en Boston, donde se reunirá con la gobernadora de Massachusetts y participará en un evento en Harvard; otros cinco miembros del Gobierno también estarán presentes en la semana de alto nivel de la ONU.

Sánchez podría coincidir con Donald Trump en la recepción oficial y participará en actos en homenaje a Gloria Steinem y en defensa de los objetivos de desarrollo sostenible.

El viaje incluye reuniones con António Guterres y participación en foros sobre economía, inteligencia artificial y protección de menores ante las redes sociales.

Pedro Sánchez defenderá en la ONU su política migratoria y explicará su gestión de la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de personas desde Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá la próxima semana en la ONU su política migratoria y tratará de justificar su gestión de la crisis que está viviendo Ceuta a consecuencia de la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma procedentes de Marruecos a finales de julio.

Sánchez viajará el próximo lunes a Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Además de intervenir ante el plenario, protagonizará una agenda que incluye una serie de actos en el que tendrán peso las cuestiones económicas y el futuro de la inteligencia artificial.

La situación en Ceuta estará presente inevitablemente en algunas de las intervenciones y reuniones de Sánchez, quien según fuentes del Gobierno resaltará la política migratoria que está llevando a cabo y que considera que es la más adecuada ante el problema de la inmigración no solo en el caso de la ciudad autónoma, sino en general.

Además, entre sus prioridades en este viaje está el defender el multilateralismo y también el modelo económico español, que el Gobierno subraya que permite el crecimiento a la vez que hay empleo de calidad y se sube el salario mínimo.

Una posición que estará presente en el foro económico en el que el presidente participará junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La forma en la que hay que afrontar los retos de la inteligencia artificial y el impacto en los menores de las redes sociales serán otros ejes de su viaje, que iniciará justo después de presidir un acto en Madrid sobre los planes del Gobierno ante la IA.

Coincidirá con Trump

Sánchez comenzará su agenda el lunes con una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la recta final de su mandato, y un encuentro internacional sobre multilateralismo; y el martes asistirá a la inauguración del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea, en el que intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ese mismo día, Trump celebra la tradicional recepción a los jefes de delegación de cada país y Sánchez ha recibido invitación para asistir, pero aún no se ha decidido si podrá hacerlo o no, según las fuentes del Gobierno, por razones de agenda.

También participará en un acto de homenaje a la escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, leyenda del activismo feminista y que falleció el pasado 3 de septiembre en Nueva York a los 92 años; en un evento sobre la inteligencia artificial y la protección de los menores, y en otro en defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

El miércoles comenzará con el acto con el alcalde de Nueva York, presidirá otro en la Cámara de Comercio de España (donde mantendrá también un encuentro con empresarios), ofrecerá una rueda de prensa y será cuando intervenga ante la Asamblea de la ONU.

Sánchez cerrará su viaje (durante el que mantendrá una serie de reuniones bilaterales aún por oficializar) en Boston, donde se verá con la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, e intervendrá en un acto organizado por la Universidad de Harvard.

Con motivo de la semana de alto nivel de la ONU está previsto que intervengan en Nueva York en diversos foros y reuniones otros cinco miembros del Gobierno: las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, respectivamente; y los ministros de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Elma Saiz) y Sanidad (Mónica García).