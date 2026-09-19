La silla vacía de Margarita Robles en el Senado, cuando rechazó acudir a la Comisión en la que estaba citada. Sergio Perez Efe

El PP pide por segunda vez que comparezcan en el Senado los ministros de Interior, Defensa y Exteriores por la crisis de Ceuta

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Las claves Generado con IA El PP solicita nuevamente la comparecencia en el Senado de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores para que expliquen su gestión en la crisis de Ceuta. Los ministros Marlaska, Robles y Albares no acudieron a las comisiones del Senado en agosto, alegando que ya comparecieron en el Congreso. El PP acusa al Gobierno de desacato parlamentario y ha recurrido al Supremo y al Constitucional para exigir responsabilidades por no acudir al Senado. La polémica se agrava por las diferencias entre Interior y Defensa sobre los avisos del CNI antes de la entrada masiva en Ceuta y por la preocupación por la seguridad ciudadana en la ciudad.

El PP vuelve a citar a los ministros de Interior, Defensa y Exteriores al Senado para que expliquen su gestión de la crisis de Ceuta, después del plantón del pasado mes de agosto.

Los populares han registrado de nuevo las peticiones de comparecencia de Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares, que entonces rechazaron acudir a la Cámara Alta y optaron por comparecer ante el Congreso.

“Queremos que salgan de su desacato parlamentario”, ha afirmado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alicia García, tras registrar las nuevas solicitudes.

Pocos días después de la crisis ceutí, el PP citó a Marlaska, Robles y Albares en el Senado para que explicaran la actuación del Gobierno.

Los tres ministros no acudieron a las comisiones convocadas en agosto. El Ejecutivo alegó que ya habían solicitado comparecer por iniciativa propia en el Congreso y que hacerlo también en el Senado supondría una “duplicidad”.

Sólo la ministra de Defensa había mostrado inicialmente su disposición a acudir a la Cámara Alta, pero finalmente tampoco compareció y se sumó al planteamiento del resto de ministros.

Pese a su ausencia, las comisiones del Senado se celebraron durante agosto. En todos los casos quedó una silla vacía en representación del ministro citado, mientras los senadores populares formulaban sus preguntas sin obtener respuesta.

Los tres miembros del Gobierno defendieron que darían explicaciones en la Cámara Alta, pero después de hacerlo en el Congreso. La decisión abrió un choque institucional con el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, hasta el punto de que la Cámara inició acciones para reclamar la comparecencia de los ministros.

Ahora los populares recogen el guante después de constatar que ninguno de los tres ministros ha registrado todavía su comparecencia en el Senado.

“Es un hecho inédito y único en nuestra democracia”, ha reprochado García, quien ha recordado que el PP ha acudido al Supremo y al Constitucional para reclamar responsabilidades por la negativa del Gobierno a acudir a la Cámara Alta.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que el Senado no puede imponer estas comparecencias en los términos planteados por el PP y la Abogacía del Estado ha llevado esa disputa ante el Tribunal Supremo.

Los populares consideran que si en agosto “había motivos suficientes” para que “rindieran cuentas por la invasión”, ahora existen más razones por “sus mentiras y la guerra civil desatada entre ellos”. “La verdad será su tumba política”, ha añadido García.

Entre esas “mentiras” que señala el PP se encuentran los avisos remitidos por el CNI antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

La documentación desclasificada por el Gobierno recoge que el servicio de inteligencia informó el 29 de julio de llamamientos en redes sociales para un intento de entrada por mar y por la valla y señaló que dos grupos concentraban 180.000 seguidores.

Ese mismo día consta una llamada de 11 minutos entre el CNI y el gabinete de la Delegación del Gobierno.

La polémica enfrenta además las versiones de Interior y Defensa sobre el alcance de esas advertencias.

Mientras Marlaska ha sostenido que no recibió una alerta formal del CNI sobre una entrada masiva de la magnitud que finalmente se produjo, Robles ha defendido públicamente la actuación del servicio de inteligencia, que depende de su departamento.

Los populares también quieren preguntar a Marlaska por la “falta de seguridad” que, a su juicio, sufren los ceutíes.

La cuestión llega después de que el ministro, durante su última visita a Ceuta, calificara las quejas de los vecinos como una “sensación de inseguridad subjetiva”, aunque aseguró que la seguridad ciudadana era una “preocupación máxima” para el Gobierno y defendió que los datos de delitos registrados estaban por debajo de la media nacional.