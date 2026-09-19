El PP denuncia que Sánchez quiere que Ceuta "se acostumbre a vivir en un polvorín" y la crisis "se enquiste"

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Las claves Generado con IA Miguel Tellado (PP) acusa a Pedro Sánchez de querer que Ceuta "se acostumbre a vivir en un polvorín" y de enquistar la crisis migratoria en la ciudad. El secretario general del PP critica la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, señalando dejación de funciones y deslealtad hacia los ceutíes y España. Tellado denuncia el traslado de inmigrantes de las playas al puerto de Ceuta como una operación caótica y mal planificada por parte del Ejecutivo. El PP defiende que el único traslado aceptable es la devolución de los inmigrantes a sus países, postura respaldada por el Parlamento Europeo.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que la intención de Pedro Sánchez es que Ceuta "se acostumbre a vivir en un polvorín y que el tema se enquiste" hasta que los ceutíes sean considerados como unos "pesados".

Lo ha hecho durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP de Sevilla 2026 celebrada este sábado, un acto en el que también han participado el secretario general del PP en Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente del partido en la provincia sevillana, Ricardo Sánchez.

Tellado ha vuelto a arremeter duramente contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis de Ceuta. Para el 'popular', "lo poco" que hace el 'socialista' "va contra el interés general" y por eso es "un peligro" para el país.

"Primero incurrió en una dejación absoluta de funciones. Ahora está siendo desleal con los ceutíes, el presidente Vivas y España", ha declarado.

Además, el secretario general del PP ha criticado que "la forma de actuar" del líder del Ejecutivo ante una crisis "siempre es la misma: ignora su responsabilidad, se encoge de hombros, le echa la culpa a las comunidades autónomas y luego las deja solas".

Tellado ha hecho hincapié en el traslado de los inmigrantes que estaban asentados en las playas ceutíes al puerto de la ciudad.

En este sentido, ha asegurado que el "caos" que tuvo lugar durante la mañana del pasado viernes, momento en el que las autoridades procedieron al desalojo de los arenales, es "la viva imagen" del Gobierno de Sánchez.

"Se advirtió de que la operación del puerto no era buena idea, que era un error y que no se puede hacer un movimiento así cuando no se saben cuantas personas hay", ha apostillado.

Por ello, ha defendido que "el único traslado aceptable" es la vuelta de los invasores a sus países tal y como han "exigido" el presidente de la ciudad autónoma, el del Partido Popular y el propio Parlamento Europeo "delante de toda la Unión Europea".

Para el secretario general del PP, la intención de Sánchez es que "Ceuta sea una pieza más del museo de los horrores que va a quedar tras su paso por España".

Tellado ha asegurado que el líder 'socialista' "quiere que se olviden los más de 170 muertos, la inseguridad para las mujeres, el caos y el cierre de colegios" que ha dejado la invasión.

En paralelo, Miguel Tellado ha catalogado al Gobierno de Pedro Sánchez como "el Sanchismo de las tres condenas de los mil sumarios".

En este sentido, ha destacado el caso que protagoniza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha denunciado que este siga "sin encontrar el ticket regalo de las joyas".

Por todo ello, el secretario general ha defendido que el PSOE "merece chupar banquillo, algo a lo que ya se están acostumbrando en los juzgados," en las próximas elecciones generales y municipales.

"En Andalucía, Juanma Moreno desterró la etapa de los ERE y Feijóo desterrará la de la podredumbre y la corrupción", ha asegurado.

Tellado ha defendido que mientras que "la obligación y responsabilidad del PP es ganar" en Sevilla es "seguir creciendo", en el resto de territorios es "ganar" los próximos comicios.