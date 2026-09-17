Vivas trabaja para sentar a la UE con Marruecos y coordinar el retorno de todos los menas ante la inacción de Sánchez

El Gobierno central cifra en unos 3.000 menores no acompañados en Ceuta, de los cuales alrededor de 1.000 siguen en las calles, generando preocupación por un posible efecto llamada.

Bruselas ha mostrado su disposición a priorizar la devolución de los migrantes y afirma que Marruecos está comprometido a aceptar los retornos.

Vivas propone una mesa de trabajo al más alto nivel para facilitar la devolución de los más de 10.000 inmigrantes y la reunificación de los casi 3.000 menores con sus familias en Marruecos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, busca implicar a la UE y Marruecos para coordinar el retorno de los inmigrantes llegados en la crisis del 30 y 31 de julio.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quiere romper la inacción del Gobierno en relación al retorno de inmigrantes tras 48 días de pesadilla.

Tal y como avanzó este miércoles EL ESPAÑOL, Interior devolvió ayer al primer migrante después del asalto: un marroquí que entró en la ciudad autónoma incluso antes del asalto de este verano.

Por ello Vivas ha decidido llevar el asunto a Bruselas, con la idea de que la UE ayude a resolver la situación de los más de 10.000 inmigrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio.

Su objetivo es implicar directamente a la Unión Europea en unas conversaciones con Marruecos y promover una mesa de trabajo al más alto nivel que permita abordar el retorno de todos los asaltantes.

Su intención es que se incluya a los casi 3.000 menores que entraron en Ceuta, para que puedan ser reagrupados con sus familias en Marruecos.

La propuesta fue planteada ya por Vivas durante su viaje a Bruselas el pasado 8 de septiembre, cuando se reunió con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y con la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

Ambos encuentros sirvieron al presidente ceutí para reclamar una mayor implicación de las instituciones comunitarias en la crisis abierta tras la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos.

Bruselas ha trasladado desde entonces que considera prioritaria la búsqueda de una solución para los migrantes que permanecen en Ceuta.

El propio Brunner afirmó el martes que la prioridad es que los migrantes que cruzaron irregularmente regresen "rápidamente" a Marruecos, y aseguró que Rabat ha mostrado su compromiso de aceptar los retornos.

En el caso de los menores, sin embargo, el procedimiento es más complejo.

La propuesta que manejan en Ceuta pasa por aprovechar la interlocución de Bruselas con Rabat para establecer un mecanismo estable que permita abordar estas devoluciones y reagrupaciones.

La intención es que esa mesa tenga un nivel suficiente para desbloquear las conversaciones entre las partes y concretar cómo se produciría el retorno: bien mediante la reunificación de los menores con sus familias o yendo a centros de acogida en Marruecos.

"Situación extraordinaria"

La situación continúa siendo especialmente delicada en Ceuta. El Ejecutivo central cifra en 2.048 los menores que ya han sido identificados y que se encuentran bajo la protección de la Administración ceutí.

A ellos se suman entre 700 y 1.000 menores que todavía permanecen en las calles, según reconoció este martes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En conjunto, la cifra se podría aproximar a los 3.000 menores llegados durante la crisis migratoria. A esto se sumarían los que ya estaban en la ciudad autónoma.

Según el Real Decreto aprobado en 2025 por el Gobierno de Pedro Sánchez, Ceuta se encontraría con esta presión en una "situación de contingencia migratoria extraordinaria".

Es decir: cuando un territorio recibe un número de menores inmigrantes no acompañados que supera de forma significativa su capacidad ordinaria de acogida.

Su artículo 5.1 señala que en estos casos, el órgano competente para instruir el procedimiento de "reubicación y traslado" de "menores no acompañados" es la persona titular de la Subdelegación del Gobierno. Algo que refuerza el artículo 5.7 atribuye a la Delegación del Gobierno la competencia para resolver el procedimiento

Por ello sorprende la respuesta de Sánchez a los periodistas este miércoles en el Congreso cuando se le preguntó cómo es posible que sigan casi mil menores en las calles: "Eso, a Vivas. Pregúntenle".

Desde Moncloa se argumenta que las competencias sobre protección de menores corresponden a las comunidades autónomas e insisten en tratar de implicar a las que gobierna el PP para que acojan a los menores de Ceuta.

Mientras, en Ceuta crece el temor de que una permanencia prolongada en la ciudad de los migrantes pueda generar un efecto llamada. Y Vivas sigue sin conocer qué conversaciones ha mantenido Pedro Sánchez con Mohamed VI o con las autoridades marroquíes para desbloquear la situación.

La incógnita también ha sido planteada por Alberto Núñez Feijóo, que preguntó este miércoles al presidente del Gobierno por sus contactos con Rabat, pero Sánchez evitó entrar en esa cuestión y centró su respuesta en asuntos económicos.

Vivas confía en que la pasividad del Gobierno pueda ser corregida por Bruselas.