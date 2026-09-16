Así se quita del medio Sánchez: "Presidente, ¿cómo explica que haya mil menores en las calles de Ceuta?". "Pregunten a Vivas"

Pedro Sánchez este miércoles a la salida del Congreso de los Diputados.

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez elude responder sobre los menores no tutelados en las calles de Ceuta y remite la cuestión al presidente local, Juan Jesús Vivas. El Gobierno estima entre 700 y 1.000 los menores que siguen vagando por Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El PP critica la respuesta de Sánchez y recuerda que Ceuta carece de las competencias y recursos de una comunidad autónoma. Sánchez evita aclarar si se negocia la devolución de los menores con Marruecos y no responde a las preguntas clave planteadas en el Congreso.

Pedro Sánchez se ha desentendido este miércoles de la situación de los cientos de menores que todavía permanecen en las calles de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio.

Preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso después de que su propio Gobierno cifrase entre 700 y 1.000 los menores que continúan sin estar tutelados, el presidente se ha limitado a responder: "Eso, a Vivas. Pregúntenle". En referencia al presidente de la ciudad autónoma: Juan Jesús Vivas.

Todo en una inusual respuesta en los pasillos del Congreso a la salida de la sesión de control ya que Sánchez evita responder a los medios de comunicación cuando sale del hemiciclo.

La respuesta de Sánchez se produce 47 días después del asalto y apenas 24 horas después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reconociese que todavía quedan entre 700 y 1.000 menores vagando por la ciudad autónoma.

El Ejecutivo cifra en 2.048 los menores que ya han sido filiados y están bajo la protección de la administración ceutí, de los que 1.612 llegaron durante la entrada masiva de finales de julio. Todo mientras crean plazas para 10.000 personas.

Pedro Sánchez, a la salida de la sesión de control de este miércoles y antes de responder a los medios de comunicación. Europa Press

Torres sostuvo que resulta "difícil responder" a cuántos menores quedan exactamente en las calles y señaló que esta cuestión "compete directamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta".

Pero este miércoles la pregunta ha llegado directamente a Sánchez. Y el presidente ha optado por apartarse de la cuestión y remitir la responsabilidad al presidente de Ceuta.

La respuesta ha indignado al PP que recuerdan que la ciudad autónoma no tiene las mismas competencias, ni músculo financiero, que una comunidad autónoma.

También recuerdan que la ciudadanía ceutí quiere que se devuelvan a Marruecos y que no sean repartidos por la península ya que temen que eso pueda crear un efecto llamada aún mayor que podría colapsar Ceuta en próximos asaltos.

Solo unos minutos antes, dentro de la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo le había preguntado: "Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, ¿por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a los españoles y degradando la imagen de la nación?".

La pregunta tenía difícil salida. Feijóo lo dejó aún más claro: "O usted quiere cronificar el problema, o usted es incompetente, o alguien está mintiendo".

Pero Sánchez optó por la vía de ignorar la cuestión y llevar el debate a otro terreno sobre la calificación de la deuda en los 'ratings'.

Pero no respondió a lo esencial. Ni dijo si había hablado con el rey de Marruecos, ni aclaró si se está negociando la devolución de menores y migrantes en situación irregular.