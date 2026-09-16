Pedro J.: "Sánchez juega con fuego en Ceuta para que suba Vox y poder quedarse en Ferraz aunque salga de la Moncloa"

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Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez acusa a Pedro Sánchez de "jugar con fuego" en Ceuta al aumentar el número de plazas para migrantes, lo que podría desestabilizar la ciudad. Ramírez sostiene que Sánchez busca que Vox suba en las encuestas para dificultar una mayoría clara del PP y mantenerse al frente del PSOE en Ferraz. El director de EL ESPAÑOL critica la gestión del Gobierno en la crisis migratoria y el papel pasivo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Pedro J. elogia la labor del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, destacando su papel conciliador y su defensa de la convivencia en la ciudad.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha cargado contra el presidente del Gobierno "por jugar con fuego" con las medidas que está llevando a cabo en Ceuta y por su pretensión de "que Vox suba" y así, "no salir de Ferraz" aunque dejara de gobernar.

"En cada intervención pública en la que aparece, anuncia un número mayor de plazas permanentes como asentamiento de migrantes en Ceuta, primero había que acoger a 4.000 o 5.000, luego 6.000 y ya 10.000. Él sabe que eso es un polvorín, tanto él como su delfín (Óscar) Puente saben que instalar asentamientos en el Puerto o en las puertas de las cárceles, es colocar a la ciudad al borde de la explosión", ha detallado este miércoles en El programa de AR de Telecinco.

Asimismo, ha argumentado que "lo que busca es que Vox tenga un resultado lo más alto posible a costa de que el PP, aunque gane las elecciones, lo haga por menor ventaja y que el PSOE se quede cerca; es decir que haya tres partidos, pero eso no le va a servir".

"Sánchez no está peleando por quedarse en la Moncloa, está peleando por quedarse en Ferraz para seguir blindado desde la política y tratar de estimular las disensiones que surjan en un hipotético gobierno de PP y Vox para, en una legislatura corta, intentar recuperar el poder. Hay gente tan obsesiva, tan patológicamente adicta al poder que una vez que lo pierde, su única pulsión es recuperarlo", ha comentado.

Pedro J. ha usado el 'acalorado' debate que se estaba formando en la mesa del plató de Ana Rosa para argumentar que "eso es lo que quiere Pedro Sánchez" y que él mismo "los está estimulando".

Ha referido que dicho comportamiento de Sánchez también "lleva al Parlamento Europeo, al PP europeo, a la necesidad de pactar con fuerzas de extrema derecha porque ellos no van a querer mañana condenar ni poner en apuros a Marruecos".

"Lo que pretende Sánchez es estimular la polarización máxima en la sociedad, sacar de quicio a los ceutíes y al conjunto de los españoles y que quienes tenemos sentimientos con el patriotismo constitucional nos sublevemos, nos indignemos porque van pasando los días y la situación no solo no se resuelve sino que empeora", ha apostillado.

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha aprovechado la ocasión para ensalzar la labor del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la crisis migratoria que se ha producido en la ciudad autónoma: "Es la encarnación del servidor público, del hombre de corazón noble que ha estado toda su vida estimulando la concordia y la convivencia pacífica entre españoles de cuatro religiones y cuatro nacionalidades".

Asimismo, ha puntualizado que Vivas demuestra que "la razón y el corazón van de la mano" y, en cambio, "nada de eso puede decirse del presidente Sánchez".

"Sánchez está jugando con el futuro de la ciudad, con la integridad territorial de España...naturalmente que podría haber impedido la invasión, que la podría haber revertido si hubiera declarado el estado de excepción o el estado de sitio como le ha pedido Javier Celaya y, de hecho, ahora lo podría hacer, pero tendría que explicar por qué no lo había hecho antes y por qué se fue de vacaciones a la Marieta durante el mes de agosto", ha criticado.

Pedro J. achaca dicho comportamiento a que el presidente del Gobierno "está anteponiendo su egoísmo personal".

El presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL también carga contra Albares por la inactividad que ha tenido en este tiempo, y las pocas llamadas y contacto que ha tenido con Marruecos: "Le preguntaría, '¿Cuáles han sido las gestiones que usted ha hecho como ministro de Exteriores en el ámbito diplomático?' y, probablemente, nos encontraríamos con el mismo silencio desolador que acabamos de escuchar (con Sánchez)".