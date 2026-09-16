Interior devuelve al primer migrante 47 días después del asalto: un marroquí que entró en Ceuta antes del 30 de julio

El Gobierno de Ceuta estima que aún quedan unas 13.000 personas pendientes de retorno y demanda refuerzos inmediatos de recursos humanos y materiales.

El proceso de devolución ha tardado más de un mes y revela la lentitud del dispositivo gubernamental, con solo 14 equipos para tramitar expulsiones.

El migrante repatriado es un marroquí que entró en Ceuta antes del 30 de julio y cuya solicitud de asilo fue denegada al no acreditar vulnerabilidad.

Interior ha realizado la primera devolución de un migrante a Marruecos tras el asalto masivo a Ceuta de finales de julio.

El Ministerio del Interior ha devuelto este miércoles a Marruecos a su primer migrante después del asalto masivo de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio. La primera repatriación es de un marroquí que había entrado ilegalmente en Ceuta antes del 30 de julio

El Gobierno ceutí confirma esta información, tras haber recibido la comunicación de la Delegación del Gobierno a primera hora de este miércoles.

El asaltante retornado a Marruecos se trata de un varón de nacionalidad marroquí que fue identificado por agentes de la Policía Nacional una vez que ya se había producido el asalto masivo a la ciudad autónoma, hace 47 días.

Su expediente ha requerido más de un mes para su tramitación antes de que Interior pudiera culminar el retorno. La devolución se ha ejecutado mediante el procedimiento legal previsto en la normativa europea de migración y asilo.

Solicitó asilo

El marroquí afectado, de inicio, solicitó protección internacional al ser identificado. La petición fue denegada porque Marruecos figura como "tercer país seguro" en los listados de la Unión Europea y el solicitante no acreditó una situación de vulnerabilidad ni riesgo de persecución.

El migrante, al recibir el rechazo a su solicitud de asilo, no presentó recurso ante la Audiencia Nacional, pese a que la ley le reconocía ese derecho. Esa decisión ha evitado que el expediente se prolongara durante más semanas.

La primera devolución formal revela, sin embargo, la lentitud del dispositivo desplegado por el Gobierno.

Y que se trate de un migrante irregular que había llegado a la ciudad española en el norte de África antes del "ataque a la integridad territorial" del 30 de julio, corrobora la falta de medios adecuados para la situación que vive la ciudad, según el Gobierno de Juan Jesús Vivas.

Fuentes del Ejecutivo local consideran, así, que el ritmo actual resulta "incompatible con una crisis que mantiene miles de personas pendientes" de que se resuelva su situación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tampoco ha sido capaz de determinar todavía cuántos migrantes permanecen en suelo ceutí. No hay un recuento definitivo de adultos ni de menores.

La incertidumbre aparece también en las sucesivas cifras de plazas de acogida anunciadas por Moncloa.

Sánchez habló primero de 4.500, el presidente después elevó la previsión a 6.000 y el pasado lunes fijó un nuevo objetivo: habilitar hasta 10.000 plazas.

Ese cambio de cifras continuo evidencia que el Ejecutivo ajusta su respuesta "sobre la marcha", según estas fuentes.

El ministro de Política Territorial y jefe del mando único, Ángel Víctor Torres, situó este martes en 4.160 las personas alojadas en dispositivos temporales, mientras admitía que el Gobierno desconoce el número total de migrantes que siguen en situación irregular en la ciudad.

"Medidas excepcionales"

La Delegación del Gobierno en Ceuta desconoce también cuántos expedientes de devolución están abiertos en este momento y en qué fase concreta se encuentran. La falta de ese dato impide calcular el plazo necesario para resolver los procedimientos pendientes.

El dispositivo sólo cuenta con 14 unidades para tramitar las expulsiones. Cada una está integrada, al menos, por un policía, un abogado y un traductor, además de personal destinado a las gestiones administrativas necesarias.

Para el Gobierno de Ceuta, esos medios son "absolutamente insuficientes". El Ejecutivo autonómico advierte de que, con sólo 14 equipos, el proceso puede demorarse durante meses.

La ciudad reclama al Gobierno central un refuerzo inmediato de recursos humanos y materiales. Su exigencia es elevar el despliegue a los "niveles extraordinarios necesarios" para responder a una situación que considera requiere de "medidas excepcionales".

Las estimaciones del Ejecutivo ceutí apuntan a que todavía puede haber unas 13.000 personas pendientes de retorno a Marruecos, entre adultos y menores. Esa cifra contrasta con la capacidad actual de la red de acogida y con el número de expedientes formalmente iniciados por el Estado.

El Ministerio del Interior insiste en que "la filiación y el triaje son pasos previos obligados" para decidir qué personas pueden ser devueltas y cuáles tienen derecho a permanecer en España.

Pero cada solicitud de asilo, cada identificación incompleta y cada eventual recurso judicial añade un tiempo muy largo, más de un mes en el primer caso de devolución, a un procedimiento que Ceuta exige acelerar.