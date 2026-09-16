Feijóo se une a la concentración de 'familias CUME' en defensa de las ayudas vetadas por el PSOE y Sumar en el Congreso

El veto también afecta a propuestas para rebajar el IVA en accesibilidad, copagos para grandes dependientes y deducciones fiscales para personas con discapacidad.

El PP reclama que las ayudas no se extingan automáticamente cuando los hijos cumplen 26 años si persisten necesidades de cuidados intensivos.

El Gobierno, con mayoría de PSOE y Sumar, ha vetado la ampliación de la prestación CUME y otras medidas de apoyo por su impacto presupuestario.

Feijóo se une a la protesta de familias CUME frente al Congreso en defensa de ayudas para padres con hijos con cáncer u otras enfermedades graves.

Alberto Núñez Feijóo se ha unido este miércoles a la concentración de las llamadas familias CUME ante el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha respaldado a los padres de hijos con cáncer u otras enfermedades graves tras el veto a la ampliación de las ayudas que reciben.

"Estas familias piden algo tan básico como poder cuidar mejor a sus hijos y que no pierdan sus derechos cuando cumplen los 26 años", ha afirmado Feijóo. "El Gobierno no ha tenido la humanidad de atenderlas", ha añadido.

La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, excluyó este martes las enmiendas aprobadas por el Senado a la Ley de Discapacidad y Dependencia.

Entre ellas figuraba una iniciativa del PP para prolongar la prestación CUME (Prestación para el Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u Otra Enfermedad Grave) en supuestos de enfermedad grave, discapacidad o gran dependencia.

La CUME compensa la pérdida de ingresos de los progenitores que reducen su jornada para atender de forma directa, continua y permanente a hijos con cáncer u otra enfermedad grave. Los populares reclaman que esa cobertura no desaparezca de forma automática si, al alcanzar los 26 años, persisten las necesidades de cuidados intensivos.

El Ejecutivo ha empleado su facultad de veto presupuestario, prevista en el artículo 134.6 de la Constitución Española. Hacienda sostiene que estas medidas implican gasto o una "merma de ingresos" incompatible con las cuentas públicas, todavía prorrogadas tres veces desde 2023.

El Gobierno también ha bloqueado la rebaja del IVA al 4% para rampas, ascensores y otras obras de eliminación de barreras arquitectónicas. La propuesta incluía, además, reparaciones de sillas de ruedas, adaptaciones de vehículos y taxis para personas con discapacidad.

El PP ya había registrado en junio una proposición de ley específica, la denominada Ley CUME, para blindar la continuidad de estas ayudas.

Su iniciativa buscaba impedir que los padres de hijos afectados por cáncer u otras patologías graves pierdan la prestación al cumplir éstos 26 años, cuando mantengan una gran discapacidad, gran dependencia o una necesidad acreditada de cuidados permanentes.

El texto popular planteaba asimismo extender la cobertura a enfermedades crónicas, de larga evolución y situaciones de atención domiciliaria u hospitalización ambulatoria. La exclusión de la enmienda del Senado no retira aquella proposición de ley, que mantiene su propio recorrido en las Cortes.

"En Ceuta y en el Congreso"

Feijóo ha presentado su apoyo a las familias ante el Congreso como una reivindicación de una política pegada a los problemas cotidianos. "La política tiene que poder pisar la calle y escuchar a los que sufren. En Ceuta y en la puerta del Congreso de los Diputados", ha dicho.

La referencia a Ceuta conecta con la crisis de los menores migrantes no acompañados que siguen sin tutela en la ciudad autónoma.

Fuentes del PP interpretan la frase como respuesta a la "chulería y el desprecio"de Pedro Sánchez al remitir al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, cuando fue preguntado este miércoles por la situación "en las calles" de más de 1.000 menores no acompañados.

"Jamás dejaré solos a los españoles y jamás diré que pregunten a otros para eludir mis obligaciones", ha rematado Feijóo.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, acusa por su parte al Ejecutivo de "prometer mejoras" para después bloquear "los avances" que su partido logró incorporar en el Senado. La dirigente popular critica que PSOE y Sumar hayan impedido el debate en el Pleno antes de una votación "que tenía mayoría para ser aprobada".

El veto de la Mesa presidida por Francina Armengol alcanza, además de la CUME y el IVA de accesibilidad, a propuestas del PP sobre copagos para grandes dependientes y enfermos de ELA. También afecta a deducciones fiscales para personas con discapacidad y dependencia, con el argumento de su impacto sobre los ingresos y el gasto público.