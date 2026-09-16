Bravo revoluciona el Congreso mostrando dos fotos desde el escaño: "¿Normalidad? ¿Se está usted riendo de los ceutíes?"

Bravo reclamó un refuerzo policial, un mando único y denunció las malas condiciones en las que trabajan los agentes desplegados en Ceuta.

El vicepresidente Carlos Cuerpo evitó responder a las preguntas concretas de Bravo, centrando su discurso en criticar las propuestas del PP y defendiendo la actuación del Gobierno.

Bravo criticó al Gobierno por considerar "normalizada" la situación tras la entrada irregular de más de 80.000 personas en una ciudad de 84.000 habitantes.

Juan Bravo (PP) exhibió dos fotos impactantes en el Congreso para denunciar la situación en Ceuta: un machete y un migrante herido.

Juan Bravo ha convertido su pregunta al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, en una de las intervenciones más sonoras y visuales de la sesión de control, este miércoles en el Congreso.

El vicesecretario de Hacienda del PP ha revolucionado la Cámara exhibiendo desde su escaño dos fotografías: un machete de grandes dimensiones y un migrante con graves cortes en la espalda y el hombro.

"¿Normalidad?", ha preguntado Bravo al Gobierno. "Sánchez estuvo 110 minutos en Ceuta y se fue de vacaciones... Marlaska se fue al día siguiente, porque dijo que la situación ya estaba normalizada... ¿de verdad es eso normalidad?".

El exdiputado por Ceuta ha reclamado el "retorno inmediato" de las "más de 80.000 personas que invadieron una ciudad de apenas 84.000" entrando de forma irregular. Y ha asegurado que ésa fue "la promesa de Marlaska y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares".

El dirigente popular ha encadenado preguntas sin obtener una respuesta concreta del vicepresidente Cuerpo.

Ha cuestionado si es "normal" que Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma, llamara repetidamente a Moncloa y "le dijeran que no llamara más, llamándole pesado", o que las alertas de Policía, Guardia Civil y CNI no fueran atendidas.

O sobre todo, que el Gobierno aún desconozca cuántas personas siguen en la ciudad: "¿De verdad es eso normal?".

También ha citado el supuesto aumento del 6.000% de los allanamientos y la presencia de menores que acuden al colegio "con gas pimienta en sus mochilas".

Y ha rematado parafraseando al ministro del Interior: "¿De verdad es 'subjetiva' la inseguridad en Ceuta?".

Cuerpo evita responder

Cuerpo ha evitado entrar en las cuestiones concretas planteadas por Bravo. Su respuesta se ha centrado en acusar al PP de plantear "deportaciones masivas fuera de la ley y sin garantías".

El vicepresidente ha defendido que el Gobierno ofrece una solución "lo más rápida y eficaz" con recursos para liberar espacios públicos, "incluida la playa", habilitar alojamientos temporales y tramitar expedientes.

El objetivo, ha admitido finalmente, es "regresar lo antes posible a la normalidad".

La réplica ha dejado sin contestación la situación descrita por Bravo sobre la seguridad, las advertencias previas y el número de migrantes pendientes de salida.

Cuerpo ha trasladado además parte de la responsabilidad al Gobierno de Juan Vivas por la atención a los menores: "¿Es así, lo están haciendo?".

"¿Se está riendo?"

Bravo ha aprovechado esa explicación para acusar a Cuerpo de no haber ofrecido "ninguna respuesta" a sus preguntas. "Su única respuesta es que Ceuta ya está en la normalidad, pero no pueden garantizar el 100% de la seguridad", ha reprochado, blandiendo de nuevo las fotografías.

El diputado ha comparado la capacidad de la Agencia Tributaria con la gestión migratoria: "Usted me está diciendo que es capaz de tramitar 23 millones de declaraciones de la Renta, pero no 12.000 expedientes de expulsión. ¿Se está usted riendo de los ceutíes?".

También ha contrapuesto la respuesta gubernamental con las propuestas de Alberto Núñez Feijóo: un mando único, refuerzo de la frontera y más efectivos policiales. Bravo ha denunciado que los agentes desplegados siguen alojados en condiciones "indecentes".

"No sé si ustedes saben que Ceuta es España, pero ellos sí que saben que Ceuta, Melilla y España les quedan muy, muy grandes", ha rematado.