Jupol alerta en el Congreso que la regularización de Sánchez supondrá dar papeles en total a cuatro millones de migrantes

Una cola de inmigrantes solicitando la regularización extraordinaria que estuvo vigente hasta el 30 de junio. Europa Press

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Las claves Generado con IA Jupol advierte en el Congreso que la regularización de inmigrantes podría otorgar papeles a hasta cuatro millones de personas por la reagrupación familiar. El sindicato policial critica la falta de previsión del Gobierno, ya que el número de beneficiados superó ampliamente las estimaciones iniciales. Se alerta sobre el aumento de rutas secundarias y pasos poco controlados para la entrada irregular de personas a España. Jupol reclama restablecer el principio de autoridad policial, citando riesgos de escalada de violencia y crecimiento de organizaciones criminales.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha alertado ante la ponencia de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado que estudia los efectos de la regularización extraordinaria de inmigrantes de la "falta de previsión" que, a su juicio, hubo por parte del Gobierno.

Durante su comparecencia, celebrada a puerta cerrada, Rivero puso el foco en las previsiones iniciales sobre el alcance de la regularización que finalizó el pasado 30 de junio.

El Gobierno dijo calcular que beneficiaría a unos 500.000 inmigrantes, pero finalmente fueron más del doble, alrededor de 1,1 millones. Una cifra que, según sus estimaciones, podría multiplicarse por cuatro en los próximos años como consecuencia de la reagrupación familiar y alcanzar los cuatro millones.

Hasta este momento, los estudios manejados situaban en tres millones el número máximo de personas que podría alcanzar el proceso..

Según fuentes presentes en la comparecencia, Rivero lamentó la "omisión deliberada" por parte de algún partido o la "incapacidad para tener en cuenta la opinión de los expertos".

Para respaldar sus argumentos, el secretario general del sindicato policial entregó a los diputados un resumen ejecutivo en el que incluía mapas de CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) y el organismo europeo de Frontex que, según explicó, muestran un incremento de las rutas secundarias utilizadas por personas en situación irregular que se desplazan desde otros países europeos hacia España.

Los datos expuestos durante la comparecencia apuntan también a la utilización de otras vías de entrada irregular, a través de pasos con un menor nivel de control.

De hecho, una de las peticiones que se plantea ahora la ponencia es solicitar la comparecencia de representantes de Frontex en la Cámara para que expliquen la evolución de estas rutas y de los movimientos migratorios.

Rivero también reclamó que se restablezca el "principio de autoridad" de los agentes de Policía, ante el temor de que su pérdida pueda favorecer una escalada de la violencia y la implantación de organizaciones criminales, como, según expuso, ha ocurrido en países como Suecia o Países Bajos.

El secretario general de Jupol vinculó esta pérdida de autoridad con las faltas de respeto hacia los agentes y defendió la necesidad de reforzar su protección y capacidad de actuación.

Su intervención puso como ejemplo el caso de Suecia, donde, según explicó, la inmigración irregular desbordada, la pérdida del principio de autoridad y el fácil acceso a las armas habrían contribuido a la expansión de organizaciones criminales.

Esta posición coincide con algunas de las últimas propuestas del PP, que ha planteado que los militares destinados a Ceuta sean considerados, al menos temporalmente, agentes de la autoridad.

Sobre la situación en Ceuta, Rivero expresó su "miedo" a que pueda producirse algún tipo de represalia contra los agentes que han elaborado informes de inteligencia, entre ellos los del CENIF, que apuntaban a la responsabilidad de Marruecos en determinados movimientos migratorios.

El secretario general de Jupol aseguró que desde el Gobierno se ha pedido que se identifiquen "todas las alertas", una petición que, según explicó, genera preocupación entre los agentes porque temen que pueda utilizarse para buscar "un chivo expiatorio".

Rivero aseguró que su organización respaldará a los agentes si finalmente se produce algún tipo de represalia. Una defensa que, según las fuentes presentes, no fue contestada por ningún grupo parlamentario.