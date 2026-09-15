Feijóo ofrece avales de hasta el 100% para la hipoteca de la primera vivienda de los jóvenes y un ahorro fiscal de 26.000€

El plan popular apuesta por liberar suelo, combatir la okupación, reducir la burocracia y ofrecer incentivos fiscales, con el objetivo de construir un millón de viviendas y crear 750.000 empleos en una legislatura.

El PP calcula que con estas medidas, un joven necesitaría hasta 50.000 euros menos para comprar una vivienda de 250.000 euros.

El plan incluye una "hucha hogar joven", rebajas fiscales en la compra de vivienda y exenciones en el IRPF durante los primeros años de empleo.

Feijóo propone avales públicos de hasta el 100% para hipotecas de primera vivienda a jóvenes menores de 40 años, junto a un ahorro fiscal de hasta 26.000 euros.

Alberto Núñez Feijóo ofrece avales públicos de hasta el 100% para financiar la primera vivienda de los jóvenes, además de un ahorro fiscal de hasta 26.000 euros. El presidente del PP asegura que, con ese paquete, un comprador "necesitaría 50.000 euros menos" para firmar la hipoteca de una casa de 250.000.

El plan impulsado por el vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, contempla una "hucha hogar joven", una especie de cuenta vivienda, según fuentes de la dirección del partido, además de avales de "entre el 95% y el 100%" del precio de compra y las citadas rebajas tributarias.

La medida se dirige a los jóvenes, una categoría que el PP estira ahora "hasta los menores de 40 años" ante la creciente dificultad para emanciparse y comprar una vivienda "tras los ocho años de parálisis y hundimiento de la oferta con Pedro Sánchez en Moncloa".

Feijóo ha puesto como ejemplo a un trabajador que empieza su vida laboral a los 25 años y adquiere su primera casa a los 30. Según su cálculo, acumularía entre 21.000 y 26.000 euros de ahorro fiscal antes de formalizar la operación.

El líder del PP ha acusado este martes al Gobierno de Sánchez de haber "disparado los precios" de la vivienda. "Para solucionar el problema de vivienda, hay que dejar de construir relatos y ponernos a construir viviendas", ha sostenido.

Feijóo ha situado en 750.000 viviendas el déficit que, según el PP, se ha "cronificado" en España. También ha asegurado que una de cada tres viviendas que antes se ofrecían en alquiler ha abandonado el mercado.

El presidente popular ha pronunciado estas palabras junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a una promoción municipal de 1.200 viviendas públicas en el barrio de El Cañaveral. Allí residirán unas 4.000 personas en los próximos meses, según los datos facilitados durante el acto.

Feijóo ha contrapuesto esa promoción a la política estatal y ha insistido en que la vivienda es "mucho más que una cifra o un titular". Ha cargado además contra el portal público Casa 47, del que ha dicho que ofrece 800 inmuebles y no cuenta con viviendas disponibles en Madrid o Barcelona.

Rebajas de impuestos

El ahorro de hasta 26.000 euros anunciado por el PP se compone de varias partidas. La principal oscila entre 10.000 y 15.000 euros por la rebaja del 60% de los impuestos ligados a la compra, según se trate de una vivienda de segunda mano, gravada por el impuesto de transmisiones patrimoniales, o de una vivienda nueva, sujeta al IVA.

A ello se suman unos 9.000 euros de ahorro estimado en el IRPF durante los cuatro primeros años de empleo. La propuesta del PP plantea exenciones o bonificaciones decrecientes para jóvenes trabajadores: del 100% el primer año, el 75% el segundo, el 50% el tercero y el 25% el cuarto.

El partido calcula otros 2.000 euros ligados a la "hucha hogar joven", diseñada para incentivar el ahorro dirigido a la adquisición de la primera vivienda. La suma de esas tres vías explica la horquilla anunciada por Feijóo, entre 21.000 y 26.000 euros, según el tipo de inmueble adquirido.

El plan de vivienda popular se apoya en cuatro ejes: liberar suelo y aprobar una nueva Ley del Suelo, combatir la okupación, recortar burocracia y aplicar incentivos fiscales. Feijóo asegura que esas medidas permitirían "levantar un millón de viviendas" y crear 750.000 empleos en una legislatura.

En materia urbanística, el PP plantea que los promotores puedan iniciar las obras si el ayuntamiento no responde a una petición de licencia en 90 días. También quiere permitir que las rehabilitaciones sin afección al patrimonio histórico se ejecuten mediante declaración responsable, sin licencia municipal previa.

Almeida ha reclamado al Gobierno central más respaldo para atender la necesidad "perentoria" de construir vivienda de forma masiva. El alcalde ha señalado que Madrid dispone de suelo finalista para 90.000 viviendas y que el parque público municipal superará por primera vez los 10.000 pisos.