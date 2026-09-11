El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".

En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena Ser, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado a Tardón por su pasado como concejala del PP, puesto que, a juicio del magistrado, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".

El presidente de la AN ha expresado también que los jueces tienen "muy asumido el derecho a la crítica", aunque ha matizado que "una cosa es la crítica a la resolución y otra cuestionar el papel del juez con apelaciones sobre si es independiente".

Fernández, además, ha ensalzado la figura de Tardón, de quien ha manifestado que es "una juez excepcional, con una amplia trayectoria y una vocación de servicio público que no le hacen en ningún caso merecedora de estas acusaciones".