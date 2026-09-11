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El Supremo enfría la opción de llevar la amnistía al TJUE y valorará aplicarla a Puigdemont y Junqueras cuando falle el TC
La Sala Penal del Tribunal Supremo se prepara para decidir sobre la aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés' condenados o procesados por malversación, uno de los asuntos pendientes en el curso judicial que ayer comenzó de manera oficial en una ceremonia presidida por el Rey.
La sentencia que tiene previsto dictar el Tribunal Constitucional, en principio el próximo mes de octubre, sobre la demanda de amparo del exconsejero catalán Jordi Turull puede precipitar una decisión definitiva por parte de la Sala Penal y del instructor del 'procés', Pablo Llarena. Una decisión que podría permitir la rehabilitación de Oriol Junqueras para ejercer cargos electos y la vuelta de Carles Puigdemont nueve años después de huir de España.
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Sánchez agradece la "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" del presidente del Consejo Europeo con Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente del Consejo Europeo, António Costa, su "solidaridad" y "apoyo inquebrantable" con Ceuta y con "la frontera Sur" de Europa tras la crisis migratoria del pasado julio, y ha reivindicado la necesidad de que Europa tenga "presupuestos ambiciosos" que estén "a la altura de los retos que afrontamos".
"Que invierta en innovación, en resiliencia climática, sin descuidar una cohesión para todo el territorio y la protección de la agricultura y de la pesca", ha asegurado a través de un mensaje en X tras mantener una reunión con Costa en Moncloa. Por último, Sánchez ha llamado a dar "un paso al frente", pensar e invertir "juntos como europeos". "Necesitamos más Europa", ha zanjado.
Gracias, @eucopresident, por tu solidaridad y apoyo inquebrantable con Ceuta y la frontera Sur de la Unión Europea.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 10, 2026
Europa necesita unos presupuestos ambiciosos, a la altura de los retos que afrontamos. Que invierta en innovación, en resiliencia climática, sin descuidar una… pic.twitter.com/131RMBuGeH
Por su parte, Costa ha calificado la reunión de "excelente" y ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo antes de que termine el año sobre los presupuestos. "Europa necesita economías fuertes, como la española, para reforzar su autonomía estratégica", ha afirmado también en un mensaje en redes sociales.
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La Audiencia Nacional defiende la imparcialidad de la jueza Tardón en la causa sobre Ceuta y rechaza las críticas de Puente
El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha asegurado que la "independencia" de la jueza María Tardón, encargada de la investigación sobre la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, está "absolutamente fuera de toda duda y su imparcialidad también".
En una entrevista concedida este jueves al programa Hora 25 de la Cadena Ser, Fernández ha añadido que no entiende "en absoluto" las críticas vertidas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha señalado a Tardón por su pasado como concejala del PP, puesto que, a juicio del magistrado, "no contribuyen a la fortaleza del Estado de Derecho".
El presidente de la AN ha expresado también que los jueces tienen "muy asumido el derecho a la crítica", aunque ha matizado que "una cosa es la crítica a la resolución y otra cuestionar el papel del juez con apelaciones sobre si es independiente".
Fernández, además, ha ensalzado la figura de Tardón, de quien ha manifestado que es "una juez excepcional, con una amplia trayectoria y una vocación de servicio público que no le hacen en ningún caso merecedora de estas acusaciones".