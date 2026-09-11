Un incendio arrasa al menos 40 chabolas de un asentamiento de migrantes en el Tarajal de Ceuta y obliga a desalojarlos

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Las claves Generado con IA Un incendio arrasó al menos 42 chabolas de un asentamiento de migrantes en el Tarajal de Ceuta, obligando al desalojo de cientos de personas. El fuego, que tardó dos horas en ser controlado, no causó heridos ni víctimas mortales, aunque las personas afectadas no fueron reubicadas. El incendio se originó en una zona de monte bajo y amenazó áreas residenciales, naves industriales y el Colegio Príncipe Felipe. En los últimos días se han registrado otros incendios en Ceuta, afectando vehículos, contenedores y campamentos de migrantes, lo que preocupa a los servicios de emergencia.

Las llamas alcanzaron ayer un campamento improvisado de migrantes en las naves del Tarajal de Ceuta pocas horas antes de la medianoche y obligó a desalojar a las personas que viven allí en situación de calle tras haber entrado a la ciudad de forma irregular a finales de julio.

El fuego, que tardó dos horas en controlarse, ha arrasado unas 42 tiendas de un asentamiento de chabolas ubicado en la entrada del polígono. Las autoridades desalojaron a cientos de personas por razones de seguridad, pero no las reubicaron en otro espacio.

El incendio comenzó en una zona de monte bajo y se fue extendiendo, con la preocupación de que alcanzara la zona residencial colindante, las naves industriales y el cercano Colegio Príncipe Felipe. El suceso no ha registrado pérdidas humanas ni heridos.

Ahora un fuego arrasa un campamento de inmigrantes en la entrada del polígono del Tarajal , justo al lado del

Colegio Príncipe Felipe de #Ceuta pic.twitter.com/yHDqs2fVHY — KARIM PRIM (@KARIMPRIM) September 10, 2026

Una de las hipótesis preliminares que se baraja es que se podría haber iniciado por las hogueras que hacen los migrantes que se encuentran acampados allí.

Los migrantes contemplaban desde la carretera cómo sus pertenencias y el lugar donde estaban ubicados, según relataba El Faro de Ceuta. El diario describe el estado de las personas que dormían y han huido de las llamas como de visible miedo.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, no se han producido daños personales, a falta de evaluar la extensión de lo que se ha quemado. Los bomberos, la Guardia Civil y un grupo de militares se desplazaron tras darse aviso a través del 112.

Servicios de emergencia en el incendio de ayer en el Tarajal. Reduan Efe

Los agentes tuvieron que cortar la carretera y se ha colocado un perímetro de seguridad para impedir que se accediera a la zona del incendio y no se interfiriera en las labores de extinción.

El incendio es el segundo que se produjo el pasado jueves y el tercero de la semana. Este martes ardieron unos 10.000 metros cuadrados en la zona del Monte de la Tortuga y horas antes del de ayer, otra combustión de menores dimensiones se produjo en las inmediaciones de la playa del Trampolín, cerca del CETI.

Imágenes del incendio en las naves del Tarajal en Ceuta, ayer. Reduan Efe

Las autoridades investigan también la autoría de este primer fuego, que fue controlado en poco tiempo y no ha reportado pérdidas materiales ni humanas.

También se han repetido durante los últimos días las imágenes de vehículos, contenedores y enseres ardiendo de madrugada. Ayer, cinco vehículos ardieron a altas horas de la noche en la explanada del Reina Sofía, en la barriada del Príncipe.

La noche del domingo también tuvieron lugar varios incendios en la ciudad que se saldaron con la quema de tres vehículos, a las pertenencias de personas migrantes en varios campamentos y varios contenedores de basura.

Los servicios de extinción han alertado de la amenaza que suponen estos episodios para la masa forestal de la ciudad autónoma.