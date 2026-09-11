Dimite el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta asegurando que informó a su superior de las alertas del CNI

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Las claves Generado con IA Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido tras recibir mensajes del CNI alertando sobre un inminente asalto a la ciudad. Sanz alega discrepancias con su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, sobre el conocimiento y transmisión de estos avisos como motivo principal de su renuncia. El delegado asegura desconocer tanto los mensajes como la llamada telefónica mantenida entre Sanz y el CNI, aunque sectores políticos locales afirman lo contrario. La dimisión ocurre tras la desclasificación de documentos del CNI y una reunión nocturna entre Sanz y el delegado del Gobierno.

Gonzalo Sanz, el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta que recibió los mensajes del CNI alertando de un inminente asalto a la ciudad autónoma, ha presentado su dimisión, según ha podido confirmar este periódico. Aunque ha alegado "razones personales y familiares", no ha ocultado discrepancias con su superior sobre el conocimiento de los avisos.

Su renuncia como asesor principal de Miguel Ángel Pérez Triano se produce apenas dos días después de la desclasificación de los documentos de los servicios de inteligencia por parte del Gobierno, que incluyen una serie de whatsapp de Sanz con un agente del CNI.

La dimisión se ha acordado tras una reunión entre el jefe de Gabinete y el delegado del Gobierno registrada en la noche de este jueves.

Sanz ha detallado que el motivo fundamental de la dimisión es la "evidente incompatibilidad entre su afirmación de que la información de mensajería escrita que se transmitió por el CNI el día 29 de julio fue transmitida por su personal al propio delegado ese mismo día" y las declaraciones del delegado del Gobierno en distintos medios "en las que afirma no haber recibido información por mi parte".

Sin embargo, ha precisado dimite "sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sabe que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto" para tratar de solucionar la crisis.

Sanz recibió el 29 de julio a las 13:52 horas, un día antes de la entrada masiva, varios mensajes de un miembro del CNI en los que alertaba sobre "un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h" aprovechando las festividades por el Día del Trono y que las autoridades marroquíes estarían "liadas".

La información había sido recabada de dos grupos de Facebook que contaban con un total de "180.000 seguidores". "Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", señaló el agente de inteligencia. "Sus rilas", respondió Sanz usando una expresión ceutí de sorpresa.

El jefe de Gabinete del delegado también mantuvo una llamada telefónica de 11 minutos con el efectivo de los servicios de inteligencia, sin que Moncloa haya detallado el contenido de la conversación, que se produjo a las 21:34 horas del mismo día.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado en una rueda de prensa esta semana que desconocía tanto los mensajes como la llamada mantenida entre su jefe de Gabinete y el CNI. "No fue nada más que un intercambio de información", ha justificado, siguiendo la tesis de Moncloa de que no hubo avisos formales que identificaran la "escala" de la avalancha.

No obstante, Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, ha denunciado que Pérez Triano sí estaba al tanto de la información recibida por su jefe de Gabinete.

Sanz asumió la Jefatura de Gabinete de la Delegación del Gobierno en febrero de 2025, después de haber trabajado previamente como asesor de la institución. Su incorporación al puesto se produjo tras la salida de Rafael García.